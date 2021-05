10 idee per dare alla tua casa un tocco shabby chic

S tai cercando qualche trucco per aggiungere un tocco shabby chic alla tua casa? Abbiamo messo a punto per te 10 idee insostituibili per un look shabby inconfondibile.

La casa shabby chic è il sogno di moltissime donne. Oltre a dare un tocco confortevole e caldo ad ogni ambiente, crea subito quell’atmosfera di casa a cui si fatica a resistere. E di shabby, ovvero “trasandato” come vorrebbe l’inglese, non ha proprio niente.

Viene definito con questa parola per via della sua mancanza di strutture rigorose e regole formali. Questa estetica senza tempo, tuttavia, veicola eleganza e raffinatezza, con un gusto particolare che richiama la campagna e il vintage. Dai pezzi d’artigianato fino ai mobili di recupero, passando per i ritrovati preziosi del mercatino delle pulci, ecco 10 consigli per trasformare una casa qualsiasi in puro shabby chic.

Non c’è bisogno di spendere una fortuna in pezzi originali già pronti. A volte, basta un tocco di creatività per abbinare i mobili giusti e dare un sapore autentico alla casa.

Una casa shabby chic grazie a poltrone dove sprofondare

Quando si parla di casa shabby chic, naturalmente, non si fa riferimento a poltrone qualsiasi. Noi ci riferiamo nello specifico alle poltrone a sacco, morbide e irresistibili. Le vedi e ti viene subito voglia di sprofondarci dentro, lasciandoti coccolare dalla loro texture accogliente.

Non c’è niente più shabby di questo elemento: nata negli anni ’80, la poltrona a sacco si è evoluta nel tempo e non è mai davvero passata di moda, specialmente nelle case che vogliono seguire questa particolare corrente d’arredamento.

Mobili di recupero come se piovessero

Allo shabby chic le linee formali e rigorose non piacciono. Dunque, via libera al mobilio e ai pezzi d’arredo fatti a mano, pensati per dare un tocco rustico a una casa diversamente composta da elementi sontuosi. Il legno di recupero non sbaglia mai, in questi termini, e può essere riutilizzato per creare tavoli meravigliosi o mobili statement.

Se poi puoi abbinare questi elementi a uno splendido tappeto sbiadito dal sole, avrai ottenuto il soggiorno shabby chic per eccellenza.

Cornici elaborate per una casa shabby chic

Le cornici riccamente elaborate, fatte di complessi ghirigori e rifiniture sontuose, sono perfette per dare il giusto tocco alla casa shabby. Per conferire personalità a una parete puoi abbinarne più di una, e andrai a creare un effetto favoloso, ideale per arredare l’area del camino.

Puoi trovare queste cornici ai mercatini delle pulci, ma anche nei negozi d’arredamento. Lo shabby sembra non voler tramontare, e c’è sempre uno spazio, nei negozi, per chi ama questo stile un po’ campagnolo.

Sedie eleganti trasformate in shabby raffinato

Le sedie vintage dall’aspetto ultra elegante ma un po’ consumato racchiudono, nel loro essere datate, la quintessenza dello shabby. Accaparrati i pezzi migliori e valuta gli interventi più urgenti. Per esempio, una sedia antica potrebbe aver bisogno di un trattamento anti-tarli, o di veder sostituita l’imbottitura. Scegli un tessuto che si abbini al resto dell’ambiente e otterrai un risultato favoloso. Non ci sarà neanche bisogno di ridipingerla.

Lampadari chandelier per una casa shabby chic

Una pioggia di cristalli e ferro battuto è quello che ci vuole per dare un tocco sontuoso a tappeti scoloriti, legnami di recupero e sedie vintage rielaborate. Ecco perché il lampadario chandelier piace così tanto: aggiunge un tocco di stravaganza ed eleganza allo spazio.

Puoi appenderlo sul tavolo o nell’angolo di una stanza per un’area lettura come non ne hai mai vista un’altra. Inoltre, pur trattandosi di un pezzo molto particolare, al giorno d’oggi se ne trovano a tutte le fasce di prezzo.

Tovaglioli di stoffa per la tavola

Non puoi dire casa shabby chic senza pensare alle ricche tavole imbandite di centrotavola opulenti e tovaglioli di stoffa. Può sembrare un elemento marginale, ma il tovagliolo di stoffa riporta alla mente l’eleganza del bon ton a tavola. A voler essere precisi, è anche molto più sostenibile della sua controparte in carta usa e getta.

Lenzuola candide per un effetto shabby ed elegante

La camera da letto shabby perfetta è composta da armadi realizzati in legno vivo e lenzuola bianche, soffici, meravigliose. Le lenzuola sono il segreto – mica tanto segreto – di ogni arredatore. Basta scegliere quella giusta per stravolgere completamente l’ambiente in cui vivi. Per una casa shabby chic, opta per lenzuola candide, da abbinare a cuscini soffici e ampi. Rallegra l’atmosfera con qualche stampa a fiori per un tocco di colore.

Una casa shabby chic si vede dal giardino

Qualche elemento saggiamente collocato in giardino ti permetterà di far capire agli avventori che quella che hanno davanti è una casa shabby di tutto rispetto. Opta per tavolini eleganti in legno vivo, da abbinare a sedie in ferro battuto e vasi stracolmi di fiori come la lavanda.

Sfrutta al massimo gli armadi un po’ rovinati

La vernice comincia a rovinarsi un po’? Non ti preoccupare: il look shabby va a nozze con gli elementi un po’ trasandati e volutamente datati. Se invece vuoi trasformare un mobile in apparenza nuovo in un pezzo shabby, dovrai passarlo con la carta vetrata, dare un paio di mani di colore – come il bianco – e poi cartavetrare di nuovo. L’effetto sarà rovinato al punto giusto.

È sempre l’ora del tè in una casa shabby chic

Tovaglioli di stoffa e un set vintage per il tè: eccoti davanti la quintessenza dello shabby senza compromessi. Le tazze a motivi floreali in porcellana d’antiquariato sono una raffinatezza a cui proprio non si può rinunciare.