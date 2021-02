L a festa degli innamorati è arrivata e non hai ancora comprato nulla per il partner? Le idee regalo last minute di San Valentino 2021 per non sbagliare e fare colpo.

San Valentino 2021 è alle porte: in cerca di idee per regali last minute? La festa degli innamorati, quest’anno più che mai, è l’occasione giusta per mostrare i propri sentimenti alla persona amata e per sorprenderla con un dono speciale. Cosa regalare a San Valentino quando si hanno pochissime idee, ma soprattutto tempo? Non serve precipitarsi nei negozi o vagare sul web senza sosta, sia per lui che per lei infatti esistono moltissime soluzioni originali e sentimentali.

Idee regalo San Valentino per lei

Basta poco per sorprendere una donna in occasione della festa degli innamorati: un pizzico di romanticismo e tanta fantasia ti consentiranno di trovare il regalo perfetto per San Valentino 2021. Il dono più apprezzato? Un mazzo di fiori, meglio se con un significato specifico. Ogni colore e forma infatti esprime un messaggio particolare alla persona che riceve il bouquet. Il girasole indica spensieratezza e gioia, la viola è il fiore degli innamorati, le azalee sono dedicate alle mamme, mentre le calle sono l’ideale per le future spose. Il segreto per non sbagliare è quello di puntare su rose rosse, simbolo di passione e amore, perfette per l'appuntamento più romantico dell’anno.

Il tocco giusto? Una scatola di cioccolatini, da gustare fra un bacio e l’altro, accompagnata da frasi di San Valentino che fanno emozionare. Un diamante è per sempre, ma una stella ancora di più! Ogni donna sogna di ricevere qualcosa di davvero unico e speciale da chi ama e di sicuro un astro del cielo è un dono eccezionale! Sul web esistono moltissimi siti che consentono di acquistare in pochi minuti una stella, scegliendo il nome e aggiungendo anche una dedica speciale.

Idee regalo San Valentino per lui

Cosa regalare a un uomo per San Valentino? Se sei in ritardo e non hai ancora trovato il dono giusto ti basterà guardare alle sue passioni. Se gli piace fare sport, dalla corsa al calcio, puoi puntare sull’abbigliamento tecnico oppure su accessori utili, come le fasce per portare con sé il telefono mentre corre. Spazio anche a gadget simpatici e super divertenti, come boccali per spillare la birra, caricabatterie personalizzati e giochi da fare a casa, dal golf sino al mini canestro da basket. In questo periodo di restrizioni puoi inoltre puntare sui corsi: quello da sommelier, se è amante dei vini, oppure quello da pilota se adora le auto veloci. Prepara un pacchetto divertente, in alternativa organizza una caccia al tesoro per fargli trovare il suo dono.

Il tempo è pochissimo e non riesci ad acquistare nulla in negozio o sul web? Un contrattempo non fermerà il tuo San Valentino! Ad esempio puoi preparare una cena super romantica al lume di candela, studiando un menù di San Valentino che lascerà senza parole la tua metà. Prepara una lista di piatti afrodisiaci e sfiziosi, lasciandoti trasportare dalla fantasia e dalla voglia di creare un regalo fai da te. Per gli amanti della carne si parte con un antipasto di involtini di prosciutto crudo, per poi passare ai raviolini con pere e gorgonzola, e al filetto al pepe rosa, il tutto innaffiato da un delizioso vino rosso.

Vuoi puntare sul pesce? Trasformati in uno chef stellato preparando cestini di pane ripieni di gamberi, pasta al salmone e filetto di tonno al sesamo. Concentrati soprattutto sui dolci che saranno il pezzo forte del tuo regalo di San Valentino: nidi di meringhe e tartufi al cioccolato per accendere la passione e dimostrare tutto il tuo amore.

Un’altra idea last minute molto apprezzata è un momento benessere da regalare alla persona amata. Prepara olio essenziale e asciugamani puliti, poi prenditi cura del partner con un massaggio, accompagnato dalle note di una canzone e dal profumo di una candela.

Idee regalo San Valentino coppia

Un regalo di coppia a San Valentino è l’idea vincente soprattutto se si ha poco tempo. Ad esempio puoi trasformare il bagno di casa tua in una piccola Spa in cui rilassarvi e concedervi qualche ora di puro relax per ritrovare l’intesa. Realizza una playlist con le canzoni che raccontano la vostra love story, poi riempi la vasca con l’acqua calda e un bagnoschiuma profumato. Aggiungi sali da bagno, qualche goccia di olio essenziale e tante candele accese per creare l’atmosfera giusta.

In alternativa puoi trasformare il salotto in un cinema super romantico. A terra prepara un angolo confortevole, con coperte, morbidi cuscini e un tappeto soffice. Posiziona il televisore all’altezza giusta, scegliendo un film romantico, infine aggiungi delle lucine (puoi usare quelle dell’albero di Natale!) per creare l’atmosfera e servi del finger food sfizioso.