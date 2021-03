L a nuova tendenza "ruba" i segreti delle donne indiane e mette gli occhi in primo piano. Vuoi provare? Ti spieghiamo tutto, step by step!

Di certo ti è capitato di soffermarti davanti all’immagine di una donna indiana. E molto probabilmente ti ha ammaliata. È il fascino dell’esotico, certo. Sono quei lineamenti che raccontano di mondi lontani. Ma c’è qualcosa di più. È soprattutto il modo in cui si truccano le donne indiane a catturare l’attenzione.

Non si tratta di un make up eccessivo, di quelli che quasi cambiano i connotati. È comunque misurato, suggerisce sempre un’idea di grazia ed eleganza. Allo stesso tempo, risulta davvero di grande impatto. Proprio per questi motivi, si sta facendo largo un nuovo trend: l’Indie make up. Sei pronta a sperimentarlo sul tuo viso?

La base: leggera e luminosa

Le donne indiane hanno una carnagione ambrata, di conseguenza tendenzialmente non usano il fondotinta né la cipria. Il nostro caso, però, è diverso. Utilizza i tuoi prodotti preferiti, ma crea una base leggera. Devi rendere luminosa e perfettamente omogenea la zona intorno agli occhi: è un passaggio determinante, fra poco scoprirai perché. Se vuoi eliminare le occhiaie, ti consigliamo di stendere prima un correttore arancione e poi uno illuminante. Completa l’opera con un bronzer, applicandolo – con un pennello grande e morbido – sugli zigomi, sul naso, sulla fronte e un po’ anche sul mento.

Gli occhi protagonisti

È evidente, l’Indie make up prevede che gli occhi siano sempre in primo piano. Il prodotto di cui non si può fare a meno è il Kajal, che ha origini a dir poco remote: basti pensare che si usava nell’antico Egitto. La versione tradizionale è una sorta di pasta, ma puoi tranquillamente comprare la matita kajal; in termini di risultato non c’è differenza. Bisogna applicarla sulla rima interna dell’occhio e sulla palpebra mobile. Per quanto riguarda la palpebra, è poi necessario sfumare delicatamente con un pennellino. A questo punto, ci sono due possibilità: procedere con un ombretto nero oppure scegliere un ombretto colorato. Nel secondo caso la scelta è fra tonalità neutre e calde, terrose, e cromie più accese e decise: verde, blu, anche viola. L’importante è sfumare ancora, con attenzione e tirando un po’ l’angolo esterno dell’occhio, in modo da ottenere l’effetto “a mandorla”. Per l’arcata sopraccigliare scegli invece un ombretto chiaro e illuminante. Concludi con una generosa dose di mascara o, se preferisci, con le ciglia finte.

Le sopracciglia, cornice perfetta

Se gli occhi devono essere protagonisti, è obbligatorio che le sopracciglia diventino la loro cornice perfetta. Quelle delle donne indiane sono folte e corpose; se non hai la loro stessa fortuna, armati di pazienza e di una matita ad hoc. Attenzione, però: non devi calcare la mano e metterle in evidenza, proprio per il motivo di cui sopra. É fondamentale che non rubino la scena agli occhi e che mantengano un aspetto naturale. Non usare mai una tonalità più scura di quella che le caratterizza realmente.

Ultimo step: le labbra

Le donne indiane, fatta eccezione per le occasioni davvero speciali (in primis il loro matrimonio), per le labbra prediligono un trucco perfetto ma non accentuato. Comincia con uno scrub a base di miele zucchero, per eliminare eventuali pellicine e renderle lisce, vellutate. Stendi un velo di crema o di burro di cacao. A questo punto, scegli il rossetto basandoti sul tuo sottotono: se hai una pelle chiara, punta sulle sfumature del rosa; se la tua carnagione è media o scura, invece, orientati sulle declinazioni del beige o dell’arancio. In ogni caso, evita assolutamente le nuance più accese. La matita va messa, proprio per ottenere un risultato preciso, e deve essere dello stesso colore del rossetto. Disegna con cura il contorno. Se vuoi andare un po’ oltre per ingrandire le labbra, bada di non superare il millimetro. Per un’occasione - appunto - speciale puoi osare di più, ma a questo proposito l’Indie make up impone un’unica scelta: il rosso.

Ti è piaciuta questa guida alla scoperta dell'Indie make up?