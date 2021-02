S e c’è una star che non è mai uscita dai cuori degli spettatori del mondo è Jennifer Aniston, la fidanzatina d’America ai tempi di Friends e, adesso come sempre, una delle star più amate di Hollywood

L’11 febbraio 2021 Jennifer Aniston compie 52 anni. I personaggi da lei interpretati ci hanno fatto ridere e commuovere, e la serie Friends la ha proiettata nell’immaginario collettivo come la ragazza della porta accanto. Completano il quadro la sua vita sentimentale e un matrimonio travagliato con Brad Pitt che non ha mai smesso di far discutere i rotocalchi.

Oggi, Jennifer Aniston è un’attrice e una produttrice cinematografica di grande successo, ma non finisce qui. Prima nel 2004 e poi nel 2016 è stata eletta la donna più bella del mondo da People, e Men’s Health la ha dichiarata nel 2011 la donna più sexy di tutti i tempi.

I suoi successi non le hanno mai fatto girare la testa. Jennifer è famosa per non prendersi mai troppo sul serio e condurre una vita fatta di femminilità, fascino e coraggio, anche nei momenti più difficili.

Gli esordi e Friends

Classe 1969, la Aniston nasce in una famiglia greca ed è figlia d’arte. Dopo aver frequentato corsi di teatro e recitazione, si diploma nel 1987 insieme a nientemeno che Chaz Bono, figlio di Cher, e ottiene una serie di ruoli nelle produzioni teatrali off-Broadway. Dopo aver interpretato una parte nel film Leprechaun, fa il salto sul piccolo schermo.

Nel 1994, una giovanissima Jennifer Aniston si è presentata ai provini di una certa serie, Friends Like Us, che successivamente alla pilota ha cambiato il titolo in quello che oggi conosciamo solo come Friends. Inizialmente, doveva interpretare il ruolo di Monica, ma un colloquio con i produttori l’ha portata direttamente a Rachel Green, decisamente più adatta al suo stile. Il ruolo in questa serie le è valso un posto nel cuore di tutti gli spettatori del mondo, oltre che un Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Era la ragazza acqua e sapone della porta accanto e, da allora, la sua immagine di attrice si è sempre rispecchiata nella semplicità e nella bellezza che ha saputo trasporre anche negli eventi della sua vita.

Da quel momento, Jennifer Aniston è divenuta la star più amata d’America. Tra i suoi successi cinematografici non possiamo non menzionare Una settimana da Dio, Ti odio, ti lascio, ti…, Io & Marley e Come ti spaccio la famiglia. Tra le sue interpretazioni più amate ci sono anche The Good Girl e Cake.

La sua carriera nella regia inizia nel 2006 con il cortometraggio Room 10. Nel 2008, invece, diventa co-fondatrice della società di produzione Echo Films, con la quale ha prodotto svariate pellicole tra cui Voglio una vita a forma di me, nel 2018, disponibile su Netflix.

Jennifer Aniston: figli e vita privata

La sua anima artistica ha cominciato a esprimersi sin dalla sua tenera infanzia. All’età di undici anni, la Aniston ha dipinto un quadro che è stato poi esposto al Metropolitan Museum of Art. Tra i suoi hobby ci sono il karate e lo yoga, che pratica con assiduità. Grande ambasciatrice della meditazione trascendentale, Jennifer Aniston si sveglia ogni mattino con routine molto precise che la aiutano a mantenersi focalizzata sui suoi obiettivi, tra cui spiccano la felicità e il benessere psicofisico.

Per lei, le relazioni sentimentali sono la ciliegina sulla torta di una vita soddisfacente che si ottiene attraverso la realizzazione individuale. Dopo una prima storia con l’attore Tate Donovan, il suo cuore è volato verso l’idolo di Hollywood, Brad Pitt, per poi capitolare davanti a Justin Theroux, con il quale ha divorziato dopo due anni di matrimonio nel 2017.

Jennifer Aniston è single, non cerca l’amore e non ha figli, nonostante le voci circolate sulla sua gravidanza. Molti dei suoi fan si sono chiesti come mai dopo due matrimoni non avesse ancora deciso di diventare mamma. L’Huffington Post glielo ha domandato nel corso di un’intervista, e lei ha risposto così: “Nessuno può sapere quello che accade nel privato di una persona, e nessuno considera quanto sia un argomento delicato sia per me che per i miei partner. Nessuno sa cosa ho passato da un punto di vista medico ed emotivo. La pressione sulle donne affinché diventino madri è immensa. La verità è che tutti sono completi, con o senza compagno e con o senza figli. Dobbiamo decidere noi cosa ci rende davvero felici”.

Jennifer Aniston e Brad Pitt

Jennifer Aniston e Brad Pitt sono convolati a nozze nel 2000, per poi divorziare nel 2005 dopo le riprese di Mr & Mrs Smith. Brad Pitt e Angelina Jolie, i protagonisti della pellicola, hanno avvertito sin da subito una sintonia che li avrebbe condotti, più tardi, a sposarsi. La notizia del divorzio ha suscitato molto scalpore tra i fan, che hanno sentito il dovere di schierarsi con la Aniston.

Nonostante il matrimonio con Brad Pitt non fosse tutto rose e fiori già da prima, i due conservano una tenera amicizia che li ha spesso resi protagonisti dei più disparati gossip, anche negli ultimi anni. Specialmente da quando Brad è tornato single.