D isponibile da giovedì 18 marzo su Amazon Prime, L'amico del cuore è un film drammatico che parla di amore, amicizia e cancro. Se ami il genere drammatico, non perderlo

È in arrivo su Amazon Prime Video L'amico del cuore, il film con Casey Affleck e Dakota Johnson destinato a far sussultare il cuore di molti telespettatori. La trama, infatti, è particolarmente emozionante e coinvolgente. Se ami le storie strappalacrime, dunque, non perderti la nuova pellicola, disponibile da giovedì 18 marzo in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon.

La trama

L'amico del cuore è una celebrazione dell'amicizia, dell'amore, oltre che dell'altruismo e dell'aiuto disinteressato. La pellicola è tratta da fatti realmente accaduti: si basa, infatti, su un articolo pubblicato da Matthew Teague, giornalista statunitense. Protagonista della vicenda è la sua famiglia. La pellicola, infatti, narra proprio della storia di Matt (Matthew), di sua moglie Nicole, delle loro due figlie piccole e di Dane, un loro grande amico. Quando a Nicole viene diagnosticato un cancro in fase terminale, la vita dei tre viene sconvolta. Dane decide di correre in soccorso dei suoi amici e, un po' a sorpresa, si offre di aiutarli nella gestione pratica della malattia e della loro famiglia. L'amico arriva a mettere in stand by per qualche tempo la sua vita, trasferendosi addirittura a casa della coppia. Fra gag divertenti, momenti di intensa sofferenza, risate, lacrime, rabbia e dolore, nel corso del film assisteremo all'evoluzione dei rapporti che legano i protagonisti.

È un film adatto a te se…

Credi nel potere dell'amicizia? Nonostante tutto, ti ostini a voler conservare una vena romantica? Ti sciogli davanti ai film drammatici? Non ti spaventa l'idea di versare fiumi di lacrime? Allora L'amico del cuore potrebbe essere proprio la pellicola che fa per te. Guardandola, forse potrai anche trovare una risposta all'annosa domanda: una grande amicizia può aiutare a superare il dolore di una grande perdita?

Le curiosità

Presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival nel 2019 e rilasciato negli Stati Uniti a gennaio 2021, è stato accolto con favore dalla critica americana. Ella Kemp, di The Playlist, ha elogiato la recitazione dei tre protagonisti. "La sensibilità di queste performance, in particolare di Affleck e Segel, offre una resa dei conti sull'amicizia sincera".

Al Box Office Usa, L'amico del cuore ha incassato 657 mila dollari nelle prime 5 settimane di programmazione e 250 mila dollari nel primo weekend.

L’amico del cuore (il cui titolo originale è Our Friend) è diretto da Gabriela Cowperthwaite, regista americana, apprezzata anche nelle vesti di documentarista. La sceneggiatura è di Brad Ingelsby.

È uno dei titoli in anteprima esclusiva su Prime Video. Sarà disponibile in versione originale, sottotitolata e doppiata dal 18 marzo 2021.

Attenzione: L'amico del cuore non va confuso con l'omonimo film italiano di Vincenzo Salemme, uscito nel 1998, dalla trama e del sapore decisamente più goliardici.

Il film ha una durata di 124 minuti: poco più di 2 ore molto intense e struggenti, la cui visione è consigliata a un pubblico con età superiore ai 13 anni.

L'amico del cuore, il cast completo

Il ruolo di Nicole Teague è stato affidato a Dakota Johnson, che ha raggiunto la fama con l'interpretazione di Anastasia Steele, nella piccante saga cinematografica iniziata con Cinquanta sfumature di grigio. Suo marito sul set è Casey Affleck, all'anagrafe Caleb Casey McGuire Affleck-Boldt, premio Oscar nel 2016 come miglior attor protagonista per l'interpretazione in Manchester by the Sea. Jason Segel è Dane Faucheux, attore e comico statunitense con all'attivo moltissimi film, fra cui This Is the End e The Discovery.

Ecco il cast completo de L'amico del cuore:

Casey Affleck, nel ruolo di Matthew Teague

Dakota Johnson, Nicole Teague

Jason Segel, che interpreta Dane Faucheux

Jake Owen , nei panni di Aaron

, nei panni di Aaron Gwendoline Christie , nei panni di Teresa

, nei panni di Teresa Cherry Jones , nei panni di Faith Pruett

, nei panni di Faith Pruett Denée Benton , nei panni di Charlotte

, nei panni di Charlotte Isabella Rice , nei panni di Molly

, nei panni di Molly Violet McGraw , nei panni di Evie

, nei panni di Evie Marielle Scott , nei panni di Kat

, nei panni di Kat Ahna O'Reilly , nei panni di Gale

, nei panni di Gale Azita Ghanizada , nei panni di Elizabeth

, nei panni di Elizabeth Sampley Barinaga, nei panni di Kenny

L'amico del cuore, dove vederlo

Se non vuoi perderti questo film, ma non sei ancora iscritta alla piattaforma Amazon Prime Video, ricorda che il servizio è gratis per trenta giorni per tutti i nuovi iscritti che non hanno mai usufruito del periodo d'uso gratuito. Inoltre, per gli studenti è attiva la promozione Prime Student che dà diritto a 90 giorni di prova gratuita. In alternativa, puoi iscriverti ad Amazon Prime pagando un abbonamento di 36 euro l'anno. Potrei così guardare film e serie TV, incluse le serie Prime Original, e avere consegne illimitate in 1 giorno su 2 milioni di articoli senza costi aggiuntivi.

Film simili a L'amico del cuore

L'amico del cuore non è certo il primo film che narra le vicende di una famiglia alle prese con un cancro. Anche in La mia vita senza di me, la protagonista, mamma e moglie innamorata, scopre di avere un tumore che le lascia poche settimane di vita. La protagonista di La Voce dell'amore, invece, è una giovane donna, chiamata ad assistere la madre malata di cancro, madre con cui ha sempre avuto un rapporto complicato.