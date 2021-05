S pecchi d'acqua color smeraldo, borghi pittoreschi che si affacciano sulle rive, per una gita romantica o una vacanza active nella natura.

Acqua limpidissima che vira dal turchese allo smeraldo, pace e natura incontaminata. Sono questi gli ingredienti di una vacanza slow al lago. Da nord a sud, ecco i dieci laghi italiani da vedere almeno una volta.

Lago di Garda

Il lago più grande d'Italia che, in certi punti, sembra quasi di essere al mare, per via delle spiagge e delle calette in cui poter trascorrere momenti di vero relax. Incastonato fra tre regioni- Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige-, il Lago di Garda è senza dubbio uno dei laghi italiani da vedere almeno una volta nella vita (ma anche più di una). Meta ideale in ogni stagione, per via di quel clima che lo caratterizza, mite e piacevole.

Tra i borghi da non perdere ci sono l'elegante Riva del Garda, sulla sponda trentina, la pittoresca Limone sul Garda, Sirmione, Gardone, dove visitare il Vittoriale di D'Annunzio, Malcesine (nella foto) e la selvaggia Tremosine, da cui godere di panorami mozzafiato.

Lago di Como

Tra i laghi italiani da vedere e tra i più belli della Penisola, spicca il Lago di Como, costellato da ville storiche e paesini romantici che si specchiano nelle acque blu. Per gli amanti delle atmosfere raffinate e romantiche, questo lago prealpino è la destinazione ideale per un fine settimana in cui farsi coccolare. Alcuni borghi come Varenna, poi, ricordano molto alcuni borghi liguri, come quelli delle Cinque Terre.

Tra i borghi da visitare lungo le sponde del lago di Como ci sono la pittoresca Varenna, con le sue case coloratissime e la passeggiata di riviera; l'elegante Bellagio, con i Giardini di Villa Melzi; Colico, Brunate e Cernobbio.

Lago di Iseo

Restiamo sempre in Lombardia e scopriamo un altro lago da record: il Lago d'Iseo, infatti, ha al centro la più grande isola lacustre d'Italia e la più alta d'Europa: la bellissima Monte Isola (che i locali chiamano unendo le due parole Montisola). Per raggiungere l'isola basterà organizzare una bellissima gita in battello che consentirà di visitare i borghi rivieraschi come Lovere, e quelli isolani. L'isola si visita tutta a piedi. E i più atletici potranno arrivare sino alla sommità del monte.

Provate la gustosa cucina locale, a base di pesce di lago, messo ad essiccare sulle rastrelliere come i merluzzi alle isole Lofoten. Se siete appassionati di bird watching non dovete perdervi una visita alla riserva Torbiere del Sebino.

Lago di Braies

In Alto Adige, ai piedi della Croda del Becco e incastonato nella Val Pusteria, troviamo il Lago di Braies, uno dei laghi italiani da vedere assolutamente perché tra i più belli (di tutto il mondo) e, senza dubbio, il più fotografato e instagrammato dai turisti. La sua notorietà è dovuta certamente allo splendore del luogo, ma anche alla fiction A Un Passo dal Cielo, ambientato proprio qui sin dalla prima stagione.

Un lago alpino dal fascino incredibile, dalle acque color smeraldo, solcate da barchini a remi di legno da poter affittare per qualche ora di pura magia. Talmente bello da sembrare surreale. Per evitare la calca dei turisti, e godere della pace di questo luogo, sarà necessario svegliarsi all'alba, e raggiungere le sue sponde di mattina presto.

Lago di Carezza

Tra i laghi italiani da vedere assolutamente c'è il Lago di Carezza. Siamo nuovamente in Alto Adige, terra di acque limpide dai colori straordinari. Il Lago di Carezza è un incantevole lago alpino italiano che si trova a una manciata di km da Bolzano. Incorniciato dal massiccio imponente del Latemar alle spalle, le sue acque sono una tavolozza di azzurri e verdi che cangiano al variare della luce del sole. Riempirete il rullino dello smartphone.

Per chi ama camminare, il sentiero ad anello che circonda questo piccolo paradiso dolomitico è ideale per tutta la famiglia, senza particolare difficoltà.

Lago di Bolsena

In provincia di Viterbo, troviamo il lago vulcanico più grande d’Europa: il Lago di Bolsena, che prende il nome dall'omonimo borgo meraviglioso (da visitare!) è il luogo ideale per chi ama gli sport nella natura incontaminata e i piccoli borghi autentici. Qui si possono praticare canoa, gite in kayak, immersioni, parapendio e pesca.

Oltre alla meravigliosa Bolsena, il tour dei borghi attorno a questo lago prosegue con la visita di Montefiascone, Marta e Capodimonte.

Lago di Resia

Vi dice nulla Io Resto Qui, il romanzo best seller di Marco Balzano? Se la storia di Curon vi ha incuriosito, allora dovrete raggiungere l'incanto misterioso del Lago di Resia, col suo campanile che emerge dalle acque. Qui si intrecciano storia e leggende tutte da scoprire. Quando in inverno il lago ghiaccia, il campanile di Curon, ciò che resta del borgo sommerso dalle acque, è raggiungibile a piedi. D'estate, invece, si arriva in barca.

Gli amanti del trekking potranno avventurarsi senza troppa difficoltà sul sentiero che costeggia il lago. Il tempo di percorrenza è di 2 ore e il dislivello di appena 90 metri. Le foto di rito, invece, si possono fare dai diversi pontili sulle bellissime rive.

Lago Maggiore

Uno dei laghi italiani da vedere è il Lago Maggiore, il secondo più grande del Belpaese. Le opportunità di divertimento e gite culturali, qui sono molte: dalle mini crociere in battello alla scoperta della Isole Borromee, con i giardini borromaici e l'animo pittoresco dell'Isola dei Pescatori, le eleganti cittadine di Arona, Stresa e Pallanza, al confine tra Italia e Svizzera.

Il Lago Maggiore è la destinazione perfetta sia per una gita di un solo giorno, per il fine settimana, ma anche per una vacanza in famiglia o con gli amici. Ideale anche per chi non ama poltrire su un lettino fronte lago. Si possono noleggiare canoe, fare lunghe passeggiate e bike tour.

Lago d'Idro

Sembra un fiordo norvegese, una lingua blu che si snoda tra il verde delle coste. Siamo al lago d’Idro, un gioiello incontaminato da visitare almeno una volta. Non fosse anche solo per lo spettacolo regalato dalla Rocca d’Anfo, edificata nel XV secolo, si trova a strapiombo sul lago in una posizione da cu godere di un panorama mozzafiato.

Anche le più sportive non resteranno deluse. Le possibilità di divertimento e attività outdoor sono molte: dalle strade ferrate come la Sasse, la vela, bicicletta e il sup sulle sue acque calme.

Lago Trasimeno

Per scoprire un altro dei laghi italiani da vedere almeno una volta nella vita ci spostiamo in Umbria, il polmone verde d’Italia. Il Lago Trasimeno è circondato da antichissimi borghi e vanta ben tre isolette che potrete visitare con un panoramico tour in traghetto.

Il tempo qui sembra essersi fermato tra antiche mura, torri e rocche. L'ora del tramonto, poi, vi regalerà grandi emozioni. Per le romantiche inguaribili.