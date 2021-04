Lavoro felice e appagante, come darsi una spinta verso la soddisfazione

Q uali so no le giuste mosse per trovare un lavoro appagante e che metta in connessione passioni ed abilità? Liste e domande da farsi per una carriera felice

Svegliarsi la mattina e mettersi al pc, iniziare una nuova giornata lavorativa, ti fa sentire un nodo allo stomaco? Forse è tempo di cambiare e di buttarsi nella ricerca di un lavoro felice e appagante. Essere affamate di imparare e crescere, è l'inizio della strada verso la soddisfazione professionale e, di conseguenza, personale.

Quando è tempo di cercare un lavoro appagante

La soddisfazione di aver trovato quel lavoro tanto agognato potrebbe svanire con il tempo. L'eccitazione da nuovo impiego diminuisce man mano che qualcosa cambia, come le dinamiche in ufficio, i dissidi con il capo, le ripicche della collega invidiosa. Luoghi comuni? Comuni a tutti, forse.

Quel ruolo non ti rappresenta più

Con il passare del tempo potresti accorgerti di aver sopravvalutato una mansione, o, al contrario di aver sottostimato alcune responsabilità. O ancora, potresti renderti conto che non vuoi rimanere in quel team di lavoro per molto. Ti evolverai, così come i tuoi valori e le tue esigenze. Quasi inevitabilmente, scoprirai che il tuo lavoro non corrisponde più altrettanto bene alle tue esigenze e che non ti rappresenta più.

Campanelli d'allarme

I campanelli d'allarme che ti stanno dicendo di buttarti nella ricerca di un lavoro felice e appagante, sono molti. A volte è il lavoro attuale che cambia: ti stanno chiedendo di lavorare più ore, ostacolando le tue esigenze e peggiorando il tuo stile di vita, o stai ristagnando e ti senti annoiata e sprecata per quel posto?

Spesso, emozionanti cambiamenti di vita possono spingerci a riadattare i nostri percorsi di carriera: ti sei sposato, hai avuto il tuo primo figlio, aspetti il ​​bambino numero tre, hai conseguito la laurea o ti sei trasferito nella città dei tuoi sogni. A volte questi cambiamenti fondamentali sono il preludio di una nuova carriera.

Ti stai lamentando costantemente del tuo lavoro? Significa che, necessariamente, deve essere un lavoro inadeguato.

Quale carriera vuoi?

Il primo step per trovare un lavoro felice e appagante, è ascoltare i propri sogni. Non bisogna avere paura di risultare buffe o eccessivamente fantasiose. Prendi carta e penna e scrivi una lista di carriere con i relativi campi di interesse in cui vorresti lavorare. Potrà sembrare un esercizio banale o inutile, ma non lo è affatto.

Scrivere quali carriere ti piacerebbe seguire, ti consente di avere una visione lucida e organizzata del tuo futuro professionale. Le varie opzioni, poi, potranno essere scremare in un secondo momento.

Così facendo potrai immaginare il tuo futuro. così anche il lavoro felice e appagante che sognavi, potrà essere più realistico da ottenere. Se vuoi fare un lavoro soddisfacente, chiediti quali skills ti riconoscono gli altri. In cosa, famigliari, amici, ex colleghi, ti apprezzano particolarmente? Questo esercizio può fornirti degli indizi su come immaginare dei percorsi lavorativi che siano adatti e "cuciti su misura".

Segui passioni e talenti

Ricorda cosa ti ha dato soddisfazione a livello professionale nel passato, e pensa di replicare. Le attività che hai amato fare potrebbero essere valide opzioni per attività che potresti fare in futuro.

Per ottenere un lavoro felice e appagante è necessario mettere in relazione i valori e i talenti.Potresti amare disegnare ma le tue qualità artistiche potrebbero non essere così fantastiche. In quanto senso, una carriera basata esclusivamente sui tuoi valori non sarebbe poi così soddisfacente. Anche in questo caso è utile fare una lista di abilità, e mettere nero su bianco in cosa sei brava.

Fatti consigliare da chi ti conosce. Domanda a chi ti circonda quali sono i tuoi talenti. Una volta che hai un certo numero di opzioni mettile in relazione alle idee che ti sono venute mentre stilavi le possibili carriere per il tuo futuro.

Fai crollare le barriere

Cosa ti ha impedito sino ad ora di trovare un lavoro felice e appagante? Lo slancio giusto non c'è stato per via delle barriere che ti hanno impedito di essere ciò che vuoi essere. Pensa a cosa esattamente ti blocca dal diventare ciò che vuoi diventare al momento. Considera quali ostacoli sono insormontabili e quali si riescono a superare con un po' di sforzo.

Le tue stesse paure, forse, rappresentano la barriera che ti sembra più difficile da superare. Mettere in conto che ci sono dei rischi da correre per ottenere un lavoro felice e appagante.

Quanto conta il parere degli altri?

Nella realizzazione di una carriera che sia affine alle tue capacità, passioni e stile di vita, conta ciò che vuoi essere. Non ciò che gli altri avrebbero voluto che tu fossi. Ascoltare il parere degli altri, non significa che si debba sottostare alle loro aspirazioni. Un esempio comune, e semplice: i tuoi genitori avevano sognato per te una carriera da magistrato, o come medico. O ancora avrebbero voluto che tu portassi avanti l'azienda di famiglia. Dire loro che in realtà vuoi diventare altro potrebbe portare a una certa delusione.

Se vuoi trovare un lavoro che sia personalmente soddisfacente però, dovrai accettare il fatto di non essere compreso da chi fa parte dei tuoi affetti, o che gli altri non abbiano lo stesso tuo entusiasmo.