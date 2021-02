L’estate in cui imparammo a volare, perché Kate e Tully hanno litigato?

S copriamo cosa si cela dietro il litigio delle due protagoniste de L’estate in cui imparammo a volare, partendo dall’omonimo romanzo da cui è tratta la serie di successo Netflix!



Ha conquistato pubblico e critica la spensierata serie L’estate in cui imparammo a volare, tratta dall’omonimo best seller firmato da Kristin Hannah, aggiudicandosi un primo posto nella classifica dei contenuti più visti e amati sulla piattaforma Netflix.

A decretare il successo di questa storia d’amicizia tutta al femminile che si dipana e fortifica nel tempo le sue protagoniste. Sarah Chalke, la Elliot Reed di Scrubs che interpreta la timida Kate e Katherine Heigl (Izzie di Grey’s Anatomy) che dà volto e corpo l’esplosiva Tully, star del giornalismo televisivo.

La forte amicizia tra Tully e Kate

Nei dieci episodi vengono raccontante le vicende di Tully e Kate, due ragazze dai caratteri diversi che non potrebbero essere più lontane ma riescono a capirsi al primo sguardo. Un legame nato, a soli 13 anni in una calda estate, e destinato a durare per sempre. Contro gelosie amorose, l’intromissione di genitori fuori le righe e le avversità che la vita riserva. Nell’età adulta scopriamo che Kate ha sposato Johnny (Ben Lawson) ex di Tully e ora produttore del suo show, mentre Tully è single, innamorata del suo lavoro e dedita alla carriera.

La faida tra le due protagoniste

Un’amicizia apparentemente indistruttibile che nel finale ha messo in discussione il legame tra le due amiche (forse in maniera definitiva), lasciando spazio a tanti interrogativi. Uno su tutti: perché Kate e Tully hanno litigato? Cosa è accaduto?

Nell’ultimo episodio ci mostra infatti una situazione completamente diversa: le due amiche sono fredde e lontane. Senza fornire nessuna spiegazione la serie rimanda ad una ipotetica seconda stagione che ancora non è stata confermata (anche se gli ottimi ascolti fanno presagire un probabilissimo rinnovo).

Basandoci sul romanzo L’estate in cui imparammo a volare (titolo originale Firefly Lane) di Kristin Hannah (Edito Mondadori), proviamo ad analizzare l'ultimo episodio e capire cosa potrebbe accadere nella seconda stagione.

Il finale de L’estate in cui imparammo a volare

L'ultimo episodio della prima stagione si apre con un salto di due anni nel futuro e si chiude con il funerale del padre di Kate. La donna scende dalla macchina con sua figlia Marah (Yael Yurman) diretta verso la chiesa quando si trova di fronte Tully. L’espressione sorpresa e infastidita fa capire che c'è qualcosa che non va. Kate è fredda e non gradisce la presenza dell'amica che in qualche modo sembra averla ferita profondamente. E infatti dagli occhi di Tully, traspare il dolore per un legame ormai spezzato. Kate è talmente arrabbiata con lei che non le permette neanche di rendere l'ultimo omaggio al padre.

«Quando ho detto che non avrei mai potuto perdonarti, cosa pensavi che intendessi? Ne hai avuto di coraggio per venire qui. Vattene, Tully, togliti di mezzo. Non voglio rivederti mai più» le dice aspramente Kate.

Per Tully quelle parole sono un macinio, e non può far altro che andarsene senza più voltarsi. Cos'è successo e perché non sono più amiche?

Ma se vuoi evitare spoiler è preferibile terminare qui la lettura.

Il finale nel libro con spoiler

Basandosi sulle pagine del romanzo originale scopriamo cosa si cela dietro la rottura tra Kate e Tully.

Il romanzo di Kristin Hannah e la serie si differenziano molto in alcuni punti. Nel libro ad esempio, Kate e Johnny non arrivano mai a parlare di divorzio, mentre i rapporti fra Marah e Kate sono molto più tesi e a unirle sembra esserci solamente l’affetto che provano entrambe per Tully.

Come nella serie anche nel best seller viene affrontato il difficile rapporto tra Marah e Kate. Madre e figlia non riescono a trovare un punto di contatto, al contrario di Tully, sua madrina e confidente verso la quale prova molto affetto. Kate, disperata, chiede aiuto all’amica per avvicinarsi alla figlia e per appianare le loro divergenze Tully ha l’idea di invitare entrambe come ospiti del suo salotto televisivo The Girlfriend Hour.

Protagoniste del suo show per un confronto diretto voluto per risolvere i loro problemi. Purtroppo l’incontro si trasforma in un match, un disastro completo. Tully e Kate discutono, litigano e si allontanano. Kate è convinta di essere una cattiva madre e vive quel momento come un profondo tradimento. Decide, così, di non parlare più all’amica. Per anni, le due donne non si vedono almeno fino a quando Kate scopre di avere un male incurabile al seno. Nel romanzo Tully e Kate si riconciliano e rimarranno vicine fino alla fine negli ultimi mesi di vita di Kate.

Autrice di successo Kristin Hannah, che ha all’attivo 24 libri, ha pubblicato anche un sequel del romanzo, Vola Via, uscito nel 2013, che racconta le vicende di Tully e Marah successive alla morte di Kate. La seconda stagione, quindi, potrebbe continuare ad esplorare altri aspetti del legame tra le due protagoniste con l'aiuto di flashback e incentrarsi sull’elaborazione del lutto attraverso lo sguardo della figlia e della mamma di Kate.