Malika Ayane a Sanremo 2021: tutte le curiosità sulla cantante

U na voce inconfondibile e un sorriso contagioso. La quinta volta a Sanremo di Malika

Nata a Milano il 31 gennaio 1984 (segno zodiacale dell’Acquario), Malika Ayane è una "regina", come da traduzione dal marocchino, della canzone italiana. Di origini magrebine: suo papà è marocchino, mentre la mamma è italiana, Malika si avvicina alla musica da bambina: già a 11 anni si è fatta notare per la sua voce incredibile nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala di Milano, dove spesso si esibisce anche da solista. Dopo aver studiato violoncello al Conservatorio di Milano, Malika capisce che la sua vita ruota attorno alle note, al canto, ai sentimenti che si esprimono attraverso la voce e le parole. A 18 anni per pagarsi gli studi lavora come barista al Teatro Arcimboldi, e come cameriera in un locale dove, tolto il grembiulino, la lasciano cantare a fine serata. Qui, come nelle più belle delle favole, viene notata dal musicista Ferdinando Arnò.

Il talento scoperto da Caterina Caselli

A lanciarla nel firmamento della musica, però, sarà Caterina Caselli, che, ammagliata dalla voce di Malika, le darà la possibilità di incidere il suo primo album. È così che nel 2008 esce “Malika Ayane”, il primo disco della giovane cantante. Dall'album sono stati estratti i singoli Sospesa, in collaborazione con Pacifico, Feeling Better, giunto fino alla sesta posizione dei singoli più venduti in Italia e Come foglie. L'ultimo singolo estratto dall'album è Contro Vento. Da quel momento è stata una scalata al successo: 5 album, 4 partecipazioni al Festival di Sanremo e tantissime hit.

Una voce (incredibile) di successo

La voce di Malika Ayane, inconfondibile, calda e dal timbro magico, incanta il pubblico. Pubblica altri quattro album, nel 2012 arriva Ricreazione. Nel 2015 a The Voice of Italy, presta la voce nella versione italiana del cortometraggio della Pixar Lava, e pubblica l’album Naïf, da cui viene estratto il singolo Senza fare sul serio che si classifica come seconda canzone dell'anno passata in radio. Tra il 2016 e il 2017 veste i panni di Evita Peron nell’omonimo musical. Nel maggio 2018 Malika Ayane esce con Stracciabudella, singolo del nuovo lavoro , Domino, pubblicato per Sugar Music. Nel 2019 è giudice di X Factor, al fianco dei colleghi di giuria, Mara Maionchi, Sfera Ebbasta e Samuel. L'ultimo singolo della cantante esce il 5 novembre 2020, in piena pandemia: Inguaribile e romantico, una collaborazione con Ghemon.

Gli amori di Malika

Malika Ayane, da giovanissima, ha avuto una storia durata sei anni. A 21 anni, la cantante diventa mamma di una bambina, Mia. Nel 2009 Malika incontra Cesare Cremonini, i due si innamorano follemente. La relazione dura soltanto qualche mese, ma dal loro sodalizio di cuore ed artistico, la cantante verrà particolarmente ispirata, come ammesso da lei stessa. Poco dopo la fine della storia con il cantante, Malika inizia una relazione con Federico Brugia. In pochissimo tempo, i due volano a Las Vegas e si sposano in gran segreto. Unione che verrà ufficializzata nel dicembre del 2011, con il matrimonio civile a Milano.

La coppia si separa nel 2016, e un paio d’anni dopo la cantante inizia a frequentare Claudio Fratini. I due stanno ancora insieme, e sono molto innamorati. Si dividono tra Milano e Berlino, città in cui Malika ha acquistato una casa.

Lo sport, il teatro, e l'impegno umanitario

Malika è spesso impegnata con la ong Oxfam, che si occupa di portare aiuti umanitari in tutto il mondo, e con la quale ha vissuto un'esperienza in un campo di palestinesi in Libano. Malika è una donna davvero molto sportiva. Pratica boxe, fa yoga e body flying.

Già quattro volte sul palco dell'Ariston

Malika Ayane vanta già 4 partecipazioni al Festival di Sanremo. Ogni volta è un successo di pubblica e critica.

A Sanremo Giovani con Come foglie

La prima volta sul palco dell'Ariston è nel 2009 nella categoria Nuove Proposte con il brano Come foglie, scritto da Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro. La canzone si classifica seconda nella categoria Giovani a Sanremo, e viene certificata disco di platino.

Ricomincio da qui e il lancio degli spartiti

L’anno dopo torna nuovamente a Sanremo, questa volta nella categoria Big, cantando Ricomincio da qui. Con questo brano la cantante si aggiudica il Premio della critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Radio e Tv. Il fatto che il brano non entrasse nel podio, fece scatenare il dissenso da parte dell'orchestra: durante la serata finale del Festival, la cantante non si classifica tra i primi 3, ed in segno di protesta il pubblico del teatro Ariston esprime il proprio malcontento seguito dai membri dell’orchestra che lanciano gli spartiti sul palco.

E se poi e Niente, il terzo Sanremo scritto da Giuliano Sangiorgi

Nel 2013 Malika sale per la terza volta sul palco dell’Ariston con due brani scritti da Giuliano Sangiorgi: E se poi e Niente. Il primo brano si classifica quarto al termine del festival, e viene poi certificato disco di platino.

Nel 2015 arriva Adesso e qui (nostalgico presente)

Adesso e qui (nostalgico presente) è il brano che Malika Ayane ha portato alla sua quarta partecipazione al Festival sanremese nel 2015. Si classifica terza e vince di nuovo il Premio Mia Martini.

Malika Ayane: la canzone a Sanremo 2021

La voce dalle sfumature inconfondibili di Malika Ayane tornerà a Sanremo. Dopo sei anni dalla sua ultima volta all'Ariston, parteciperà al 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in gara con il brano Ti piaci così (Sugar Music), scritto e composto in collaborazione con Pacifico, Rocco Rampino e Alessandra Flora. Un pezzo che rappresenta la rinascita dopo un momento buio e difficile vissuto da tutti durante lo scorso anno.