“MeteoHeroes – insieme per la terra”: per insegnare ai bambini rispetto e salvaguardia per il pianeta

A rriva in edicola la rivista pensata per i bambini dai 4 ai 7 anni e ispirata all’unica serie tv d’animazione interamente dedicata all’ambiente e all’ecologia. Ogni mese con un gadget-gioco

Arriva in edicola MeteoHeroes – Insieme per la Terra, la rivista mensile pensata per i bambini dai 4 ai 7 anni e ispirata all’unica serie tv d’animazione interamente dedicata all’ambiente e all’ecologia. Questo cartoon, prodotto da Meteo Expert-IconaClima e Mondo TV e in onda da luglio 2020 su Cartoonito e da novembre anche su Boomerang, affronta in maniera semplice, istruttiva e divertente le tematiche del rispetto della natura, dell’importanza dell’ecologia e dei pericoli del cambiamento climatico: ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e dell’Università, del Ministero dell’Ambiente, dell’Aeronautica Militare e di Legambiente. Ambassador d’eccezione è Andrea Giuliacci, volto noto della meteorologia italiana.

Il magazine MeteoHeroes – Insieme per la Terra, in edicola da martedì 9 marzo, sarà uno strumento di apprendimento e intrattenimento dedicato alla sensibilizzazione dei più piccoli rispetto all’importanza di proteggere il nostro Pianeta.

Al suo interno tante storie e rubriche dedicate ai protagonisti del cartone animato, che insegneranno ai giovani lettori che cosa vuol dire prendersi cura del proprio pianeta, proprio come fanno nelle loro avventure. Insieme al magazine ogni mese i bambini troveranno anche una sorpresa con un gioco dedicato tutto da scoprire all’interno della rubrica Meteo Sorpresa. Con la prima uscita la penna magica per divertirsi a scrivere i propri segreti con un inchiostro invisibile e scoprirli con la luce ultravioletta del tappo. Nel primo numero anche il Passaporto dei MeteoHeores da completare e diventare così un aiutante ufficiale dei MeteoHeroes.

La serie d’animazione narra le avventure di sei piccoli supereroi. Ciascuno proviene da un diverso angolo del pianeta ed è dotato di uno specifico superpotere che consente di scatenare gli agenti atmosferici: Pluvia è in grado di far cadere la pioggia, Nubess riesce a controllare le nuvole, Ventum può scatenare i venti, Nix può far cadere la neve, Thermo ha il controllo della temperatura, mentre Fulmen è in grado di far cadere potentissimi fulmini dal cielo. Nei giorni scorsi, su Cartoonito sono arrivati 15 nuovi episodi, che seguono il grande successo delle puntate precedenti. Online anche il nuovo sito web www.meteoheroes.com e presto sarà disponibile il canale Youtube con tanti video inediti.

In ogni numero del magazine sei pagine di fumetti, in cui i sei supereroi continueranno le loro avventure per salvaguardare l’ambiente, lottando contro l’inquinamento che causa il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici. Proprio come nella serie tv, i MeteoHeroes combattono contro il più terribile dei nemici: si tratta dei Maculans, capitanati dal Dr. Makina, che rappresentano l’inquinamento provocato dalle cattive abitudini e dai comportamenti nocivi degli esseri umani. Il quartier generale dei MeteoHeroes è il MEC (Centro Esperti Meteo), diretto dalla scienziata Margherita Rita (nome che rende omaggio a Margherita Hack e Rita Levi Montalcini), che si trova sul Gran Sasso in Abruzzo, dove l’intelligenza artificiale Tempus li addestra a controllare i loro poteri.

Nel magazine non mancheranno poi le schede personaggio per scoprire tutte le curiosità sugli eroi e tante rubriche tra cui Giornata Mondiale, Sos Terra, Missione del mese e Zoom su con tanti consigli per i più piccoli su quali comportamenti adottare per diventare come i loro supereroi. Arricchiscono le pagine della nuova rivista Meteo Games, test, carte da ritagliare e collezionare per giocare, quiz, coloring e esperimenti da provare.

Il magazine del Gruppo Mondadori è in edicola dal 9 marzo con la penna al costo di 4,90 euro.