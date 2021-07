P iccole, concentrate, ma intensissime: se stai cercando delle miniserie tv da recuperare durante le vacanze queste sono quelle giuste!

Estate, tempo di sole, mare e relax. E, per le più geek, tempo di miniserie tv da recuperare. Durante le vacanze l'impresa diventa più facile, complici le ferie e il tempo libero: ma quali sono quelle giuste?

Ne abbiamo scelte cinque, pescate tra le produzioni degli ultimi anni, che secondo noi vale proprio la pena vedere. Pronte a tuffarvi in storie particolari, avvincenti e mozzafiato?

Unorthodox

Quando Unhorthodox è uscito su Netflix ha fatto furore, classificandosi tra i più visti per diverso tempo. Il perché è presto detto: racconta la storia di Esther Shapiro, di fede ultra-ortodossa chassidica, chiusa in un mondo che sembra lontano ma che, in realtà, non è altro che il quartiere di Williamsburg in quel di Brooklyn.

Per quanto modernità, futuro e pensiero aperto siano a due passi da lei, Esther, detta Esty, è costretta a seguire le rigide regole della sua comunità. Deve sposarsi con una persona che le viene imposta, avere rapporti sessuali solo per concepire e dare al marito una lunga schiera di figli.

Non può divertirsi, non può cantare, non può studiare musica. Eppure, segretamente, ama il pianoforte. La sua vita cambia quando, dopo un anno di matrimonio, decide di mollare tutto e scappare in Germania alla ricerca della madre, anch'essa fuggita molti anni prima.

Peccato, però, che Esty sia incinta e che ricominciare non le venga semplicissimo, anche se trova subito un nuovo ambiente dove muoversi. E peccato che la sua fuga passi tutto fuorché inosservata: il marito Yanki e il cugino Moishe, su ordine del rabbino della comunità, si imbarcano in una caccia i cui toni diventeranno via via sempre più paradossali e aspri.

Dietro i suoi occhi

Dietro i suoi occhi è assolutamente una miniserie tv da recuperare durante le vacanze. Giunta su Netflix pochissimi mesi fa, è riuscita immediatamente a conquistare una vasta fetta di pubblico.

Si tratta dell’adattamento televisivo dell'omonimo romanzo, che esplora il contorto matrimonio tra David e Adele, in mezzo al quale s’insinua Louise, segretaria di David e madre single, che per pura coincidenza incontra Adele, rimanendo stregata.

Adele sembra perfetta: è bellissima, con i suoi occhi incantevoli e la sua pelle di porcellana. Un po' per pura curiosità, un po' per vero interesse e un po' per scacciare i sospetti della sua relazione con David, Louise decide di aiutarla a scacciare i suoi incubi notturni.

Mentre indaga nel rapporto morboso tra i due coniugi, Louise si ritroverà coinvolta in qualcosa di molto più grande di lei. Il finale della serie (spoiler!) è davvero sorprendente.

Russian Doll

Come Il giorno della marmotta, ma molto più sporco, forte e sboccato: Russian Doll è una produzione Netflix e sì, rientra decisamente tra le miniserie tv da recuperare durante le vacanze, pur essendo uscito nel 2019.

In verità è in produzione una seconda stagione, ma gli otto episodi della prima sono talmente avvincenti da lasciare letteralmente a bocca aperta. La trama gira tutta intorno a Nadia, che suo malgrado si ritrova intrappolata in uno strano loop temporale.

Sì, perché oltre a rivivere costantemente il giorno del suo 36° compleanno, Nadia, sulla carta lei sarebbe... morta. Proprio la sera del suo compleanno, infatti, un taxi la investe.

Il loop è spietato: gli eventi si ripetono e a ogni giro Nadia continua a morire. In più, intorno a lei le persone muoiono, scompaiono, commettono azioni strane. La storia si muove lungo linee paranormali e metafisiche, non senza un buon livello di commedia e ironia. Decisamente da vedere!

La Regina degli Scacchi

Sì, non smetteremo mai di suggerirvela: La Regina degli Scacchi è una miniserie incredibile, che riesce a portare lo spettatore a un livello di coinvolgimento davvero davvero inatteso.

Merito del cast e della bravissima Anya Taylor-Joy, che è riuscita a dare alla protagonista, Beth Armon, una dimensione talmente vera e viva da lasciare senza fiato.

La storia segue Beth dalla sua infanzia in un orfanotrofio femminile, dove si avvicina al mondo degli scacchi, fino ai suoi successi da giocatrice. In un crescendo di eventi che esplorano la dipendenza da tranquillanti, i legami, l'amore e il sesso, La Regina degli Scacchi affascina e colpisce, strega e incanta. Una vera serie must...watch.

Omicidio a Easttown

Chiudiamo la nostra carrellata di miniserie tv da recuperare durante le vacanze con una serie targata Sky, Omicidio a Easttown (Mare of Easttown) che ha ben più di un motivo per far parlare di sé. Innanzitutto, l'interprete principale è la bravissima Kate Winslet, che ha detto no ai ritocchi sia per la promozione che per l'editing della stessa seria.

Poi, perché la storia è veramente avvincente: la detective Mare, della città di Easttown, si ritrova improvvisamente trascinata nell'indagine di un omicidio che riapre un caso abbandonato poco tempo prima.

Questa indagine si svolge in un momento complicato della sua vita, nella quale per Mare è difficile tenere tutto in piedi, ma questo non è l'unico problema: ciò che andrà scoprendo sarà complicato da accettare e ancor più da metabolizzare.