Mise en place e personalità: dimmi come apparecchi e ti dirò chi sei

C 'è un legame tra la mise en place e la personalità. Apparecchiare la tavola è un gesto apparentemente quotidiano, ma ricco di significato: svela molto del nostro carattere.

Mise en place e personalità: in base a come apparecchiamo la tavola, si può evincere qualche interessante segreto del nostro carattere. Csaba dalla Zorza, esperta di lifestyle, probabilmente vorrebbe che apparecchiassimo la tavola nel modo corretto, senza sbagliare il posto delle posate o posizionando il tovagliolo alla sinistra del piatto, piegato a forma di libro. Certo, durante un’occasione speciale come un anniversario o una festività, cerchiamo di scegliere lo stile e le stoviglie, preferendo una tavola ricercata e soprattutto originale. Ma alla fine, ciò che scegliamo parla di noi: ci dice come siamo realmente e come viviamo la nostra vita.

Mise en place e personalità

Sembra un gesto scontato, ma in realtà è ricco di significato: apparecchiare la tavola non è semplice, soprattutto quando dobbiamo ricevere degli ospiti e vogliamo stupirli con le nostre capacità organizzative. In qualche modo, gli stili che amiamo ci definiscono: avviene anche con lo stile dell’arredamento, dell’abbigliamento e persino per la mise en place. Siete curiose di scoprire qual è la vostra personalità a tavola?

Mise en place classica

La mise en place classica dà sempre quel tocco di bellezza alla tavola: un modo per rimanere ancorati al passato, allo stile classico, soprattutto di derivazione italiana. Molto spesso, si preferisce puntare sui colori sobri, sulle stoviglie coordinate e sui bicchieri regolari: non manca il centrotavola con fiori freschi, mai finti. Voi sapete come conquistare gli ospiti a tavola: riconoscete le posate e apparecchiate nel modo corretto. Le persone che amano questo stile sono molto “quadrate”: apprezzano le cose belle della vita, ma preferiscono andare sul sicuro. I rischi non fanno per voi, anzi, vi incutono un po’ di ansia. Soprattutto siete persone sincere e aperte talvolta come un libro da leggere.

Mise en place multicolor

La mise en place multicolor è per chi ama decisamente vivere la vita in maniera allegra, senza pregiudizi o stereotipi. Apparecchiare una tavola multicolor significa preferire stampe moderne per le tovaglie, motivi geometrici o floreali, con sfumature di ogni colore. Molto spesso, piatti e bicchieri non sono coordinati: vi piace divertirvi apparecchiando sempre in modo particolare e unico. La vostra personalità è estremamente originale: odiate la routine, preferite provare nuove esperienze e siete amanti del rischio.

Mise en place rustica

Che dire della mise en place rustica? Un tocco country che non guasta mai in tavola, ma soprattutto che offre un’atmosfera particolare, molto calda, spesso adatta alle cene con il proprio partner. Solitamente, i colori tipici di questa tavola sono il rosso, il verde e il marrone: sfumature tipiche del bosco, della natura. Se vi piace lo stile rustico, siete persone semplici, perché apprezzate vivere a contatto con la natura, senza rinunciare mai alla vacanza in montagna. Amate le baite, le trattorie, la cucina tradizionale di una volta, quei sapori che vi legano alla cucina della nonna.

Mise en place shabby chic

La mise en place shabby chic è all’ultimo grido, una tendenza che negli ultimi anni si è sempre più affermata, non solo per quanto riguarda l’arredo, ma anche e soprattutto per le tavole. Le influenze dello stile shabby chic sono spesso romantiche, vintage, ma con quel tocco di trasandato per rompere gli schemi. Si prediligono i colori pastello o molto chiari, come il beige e l’avorio. Un effetto molto particolare che non manca mai su queste tavole è la lavanda secca. Se vi piacciono le tavole shabby chic, siete animi romantici, che amano fantasticare, che vivono nei propri sogni e vogliono realizzarli. Spesso, avete addirittura la sensazione di vivere nell’epoca sbagliata: tornereste volentieri indietro nel tempo.

Mise en place a tema marino

Una mise en place a tema marino indica che siete amanti delle località balneari, che amate i colori caldi, ricchi di sfumature, possibilmente sull’oro e sull’azzurro. Questo stile permette di mischiare i colori e le tonalità, per un risultato sorprendente sulla tavola. Come centrotavola, spesso si sceglie di puntare sugli effetti marini: piccole bottiglie riempite di sabbia, conchiglie o pietre di mare. Apparecchiare la tavola con questo stile è sintomo di un carattere molto libero, che non apprezza le costrizioni, che ama vivere una vita a colori e che non si lascia abbattere dalle difficoltà. Proprio come il mare, sfidate le onde e siete indomabili.

Mise en place senza tovaglia

La mise en place senza tovaglia è preferita dalle persone che pensano fuori dagli schemi. Quando si sceglie di apparecchiare la tavola, si punta quasi sempre a una tovaglia, a meno che non si è da soli e si preferisca la classica tovaglietta singola. Il galateo a tavola per voi non è così importante, perché vi piace una tavola spesso confusionaria, ricca di dettagli: il centrotavola ideale è essenziale, senza fronzoli. Indubbiamente, la vostra è una personalità minimal, siete appassionate delle tematiche ecologiche, apprezzate il riciclo creativo e cercate di allestire la tavola in modo che rispecchi le vostre convinzioni.