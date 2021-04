C hi sogna una casa anni ’50 sa che il modernariato è fondamentale per uno stile uniforme e in linea con i dettami dell’interior design

Gli anni ’50 hanno segnato la vita e il mood di molti: la musica, l’abbigliamento, l’evoluzione tecnica e l’arredamento sono stati i pilastri di questo decennio di boom economico.

E, anche se tutti amano guardare sempre avanti, un bel modo per rivivere gli anni ’50 è proprio attraverso l’uso del design. Arredare casa in stile anni ’50, infatti, non vuol dire solamente innamorarsi di un look retrò fatto di tavoli in formica, elementi a parete in teak e colori sgargianti, ma aggiungere veri e propri elementi di design che hanno fatto la storia.

Per arredare casa seguendo lo stile di questo decennio è fondamentale conoscere i 3 punti chiave:

La tappezzeria : colorata, sgargiante e caratterizzata da forme geometriche lineare e ripetute. Immancabile nelle case degli anni ’50 l’ uso dei tessili sia sulle pareti che per i tendaggi abbondanti e vistosi;

: colorata, sgargiante e caratterizzata da forme geometriche lineare e ripetute. Immancabile nelle case degli anni ’50 l’ sia sulle pareti che per i tendaggi abbondanti e vistosi; I materiali : legno, imbottiti e formica . Sono questi tre i materiali cardini su cui si basa tutto l’arredamento degli anni ’50. E così nascono le poltrone di design che hanno segnato il ‘900, le pareti attrezzate che dominano ancora oggi e la formica diventa il materiale principale in cucina grazie alla sua resistenza e durabilità.

: . Sono questi tre i materiali cardini su cui si basa tutto l’arredamento degli anni ’50. E così nascono le poltrone di design che hanno segnato il ‘900, le pareti attrezzate che dominano ancora oggi e la formica diventa il materiale principale in cucina grazie alla sua resistenza e durabilità. I colori: qui la parola d’ordine è contrasto. Le tonalità naturali e delicate d’ispirazione scandi si iniziano a mischiare a colori più pop e pastello per un gioco di contrasti fatto di accessori e complementi d’arredo.

Il modo migliore per arredare casa rispettando tutte le regole dell’interior design degli anni ’50 è sicuramente l’acquisto di complementi d’arredo di modernariato, cioè tutti quegli oggetti realizzati del periodo tra la fine della Seconda guerra mondiale e gli anni Sessanta.

Ovviamente, per arredare una casa in stile, è bene cercare e trovare i giusti complementi d’arredo progettati durante uno dei decenni più floridi per quanto riguarda il design industriale e la produzione in serie. Ma non solo, è possibile anche trovare degli oggetti moderni e altamente tecnologizzati, ma che si ispirano alle linee e ai colori di metà ‘900.

Madia colorata

Il colore non può e non deve mancare all’interno di una casa anni ’50. Un elemento da considerare è una madia dai toni petrolio: perfetta per la zona d’ingresso e facilmente adattabile anche per l’area giorno dove sarà utile e darà carattere all’ambiente.

Frigorifero

Il frigorifero firmato Smeg è uno dei più amati e acquistati da chi vuole arredare una cucina in stile vintage. Le forme stondate, le sfumature pastello o l’apertura con il classico maniglione in acciaio lo rendono un pezzo da non perdere.

Sedie

Gambe in legno di faggio, stile retrò anni ’50 e linee morbide e arrotondate: se sei alla ricerca di un set di sedie per la zona giorno queste sono perfette per la tua futura casa in stile retrò e all’insegna del modernariato.

Poltrona

In una casa caratterizzata dal design di metà Novecento deve assolutamente essere una vera firma del design come la Coconut Chair di Vitra disegnata da George Nelson. Un pezzo importante e pieno di carattere che in men che non si dica delineerà lo stile dell’intera casa.