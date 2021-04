L a primavera porta vento di cambiamento: ecco come rinnovare il salotto e la zona living senza spendere troppo.

Voglia di cambiamenti? Inizia pensando a come trasformare la tua living room. Se pensiamo alla stanza più vissuta non possiamo che nominare il salotto; la zona living è senza dubbio quella in cui trascorriamo più tempo e in cui riceviamo amici e familiari.

Un luogo in cui insieme ai nostri affetti più cari costruiamo ricordi, che quindi deve essere confortevole e rispecchiare sicuramente i nostri gusti. Ci sono diversi stratagemmi per trasformare una stanza senza spendere troppo, molti di questi partono dagli elementi decorativi come i tessili, ma andiamo a scoprire tutto insieme nel dettaglio.

Non solo “pulizie di primavera”, la bella stagione mette voglia di rinnovamento sia personale che per l’arredamento. Se per noi stesse pensiamo ad un nuovo colore di capelli o ad un nuovo taglio, per la casa rifare il look potrebbe essere più dispendioso… o forse no. Oggi ti sveliamo 10 modi intelligenti per trasformare la tua living room senza stravolgerla.

Piccole modifiche

Molti pensano che per dare vita ad una stanza siano necessarie modifiche importanti; in realtà a volte con piccoli tocchi si può fare la differenza. Non pensare per forza in grande; possono bastare piccoli tocchi di colore e qualche stratagemma per fare la differenza.

Lascia entrare la luce

I tessili sono uno degli elementi più semplici da cambiare; non costano eccessivamente e subito danno un’aria nuova alla stanza. Se desideri trasformare la tua living room puoi pensare di valutare un cambio delle tende: scegli modelli più chiari e luminosi, ideali per far entrare la luce splendida delle giornate di primavera.

Dai vita ad una nuova palette

Altrettanto importante e di grande aiuto per rinnovare un ambiente è quello di cambiare la palette cromatica; ci siamo abituati ormai a vedere case con colori neutri e basici, addirittura con il bianco e nero. Per dare vita e rinnovamento ad un ambiente i colori sono lo strumento migliore: gioca con le palette creando una combinazione di 3 colori che ben funzionano insieme, non dimenticarti di creare contrasto.

Cambia la disposizione dei mobili

Poca spesa e tanta resa, è proprio il caso di dirlo. I vostri vicini forse non troveranno piacevole questo metodo, ma spostando i mobili e cambiandone la disposizione la vostra stanza avrà subito un aspetto nuovo, fresco e rinnovato.

Aggiungi illuminazione

Un’altra chicca è sicuramente quella dell’illuminazione: i lampadari spesso vengono trascurati al momento dell’acquisto di una casa ma sono un ottimo elemento d’arredo per dare vivacità e creare movimento. Giocare con lampade, faretti e plafoniere è senza dubbio un ottimo modo per trasformare la tua living room senza spendere troppo. Ti suggeriamo di posizionarle in modo strategico, così da creare zone di luce e zone d’ombra.

Cambia look al divano

Il divano è senza dubbio il protagonista della stanza; viene scelto per la sua comodità e perché con le dimensioni si adatta alla perfezione all’ambiente. Di certo non è il caso di sbarazzarsene se è ancora in ottime condizioni ma quindi come si può dargli un tocco nuovo? Ci sono due modalità e tutte e due riguardano il settore tessile.

Per prima cosa puoi scegliere di rivestirlo, utilizzando un copridivano di qualità che quindi ti permetterà di cambiargli il colore; in alternativa puoi optare per un gioco colorato con i cuscini. Solitamente si tende a puntare sul minimal ma con i cuscini puoi giocare, aggiungendo tocchi di colore vitaminici e inaspettati.

Cambia tappeto e tessili

Sui tessili ci si concentra poco quando si arreda casa ma possono fare la differenza; per questo motivo ti consigliamo di cambiare tappeto e tessili se desideri rinnovare la tua zona living.

Ci sono in commercio tantissime diverse tipologie di tappeto: a pelo lungo, rasato in versione stampa all over oppure monocolore: lascia che sia la tua fantasia a dirti quale scegliere.

Scegli un elemento di design

Sicuramente puoi rinnovare la zona living senza spendere una fortuna ma un ottimo aiuto può arrivare dal design; scegli un elemento d’arredo che diventi il fulcro.

Qualcosa di nuovo e particolare, che si adatti all’ambiente ma che allo stesso tempo sia in grado di catalizzare l’attenzione. Può essere una lampada di design o un vaso colorato ad esempio.

Cambia i quadri

Spesso si pensa di rinnovare una zona living partendo dai grandi mobili invece anche con piccoli elementi si può fare la differenza.

Tra le proposte che ti suggeriamo c’è quella di cambiare i quadri; particolarmente di tendenza in questo momento sono le gallery wall da creare con poster piuttosto economici, oppure puoi divertirti stampando delle foto e scritte scegliendo un tema.

Aggiungi un tocco green

Il tema green è sulla bocca di tutti, siamo sempre più interessati ad avere un approccio eco nella vita e c’è anche chi ama circondarsi di verde anche in città. Anche se hai a disposizione un giardino o un balcone, un po’ di verde all’interno dell’appartamento male non fa.

Ci sono numerose piante adatte agli interni, alcune delle quali spiccano anche per proprietà di purificazione dell’aria; tra le varietà adatte alla zona living alcune sono perfette per aiutare a riposare e rilassarsi.