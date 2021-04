D agli stivali di Julia Roberts in Pretty Woman alle ciabatte rosse di Dorothy: i momenti "scarpa" più iconici dei film.

Iconiche e significative: le scarpe sono state spesso protagoniste di film di successo che hanno sbancato al botteghino e sono entrati nell’immaginario collettivo. Basti pensare agli stivali indossati dalla splendida Julia Roberts nella prima parte di Pretty Woman, divenuti oggetti del desiderio di tante donne e divenuti un cult, anche in passerella, per non parlare delle Manolo Blahnik, collezionate da Carrie Bradshaw in Sex and the City, simbolo dell’indipendenza femminile e protagoniste di una piccola rivoluzione sessuale. I momenti “scarpa” dei film sono davvero tanti e hanno segnato la storia della moda e del cinema, scopriamo i più belli e indimenticabili.

Gli stivali di Julia Roberts in Pretty Woman

Erano gli anni Novanta quando una giovanissima Julia Roberts conquistò il grande schermo insieme a Richard Gere, regalandoci la storia più romantica di sempre. Nella scena che racconta l’incontro fra la prostituta Vivian e il ricco uomo d’affari Edward Lewis, l’attrice indossava un abito cortissimo, ma soprattutto un paio di cuissardes in vinile. A sceglierli fu la costumista della pellicola, Marilyn Vance, rendendo Vivian una vera e propria icona di stile grazie ai suoi stivali, replicati, amati e copiati nel corso degli anni.

Le scarpe rosse di Olivia Newton-John in Grease

Fra le scene cult di Grease ce n’è una che ha per protagoniste proprio un paio di scarpe. Si tratta di quelle rosso fuoco sfoggiate da Sandy, alias Olivia Newton-John, in una delle scene finali del film con John Travolta. Trasformata in una vamp e decisa a conquistare il suo Danny Zuco, Sandy spegne una sigaretta con le scarpe, regalandoci un momento cult.

Le scarpe di cristallo di Cenerentola

Le scarpe più iconiche del cinema? Sono senza dubbio quelle di Cenerentola. In cristallo, perfette in ogni dettaglio e uniche: sono le scarpe che chiunque sogna di indossare. E il frame più romantico resta quello in cui il principe fa indossare a Cenerentola la scarpetta che ha perso al ballo, rivelando la sua identità e regalando il tanto atteso lieto fine.

Le scarpe coloratissime di Marie Antoniette

Le scarpe, coloratissime e sfarzose, sono le protagoniste di Marie Antoniette, film di Sofia Coppola con Kirsten Dunst, nei panni della viziatissima Regina di Francia. La storia della sovrana, raccontata in chiave pop, porta sul grande schermo anche moltissime scarpe, particolari e vistose. Fra i dettagli più interessanti della pellicola c’è la presenza di un paio di Converse All Star. Non si tratta di un errore, ma la regista ha spiegato di aver incluso quelle scarpe per raccontare l’animo adolescenziale di Maria Antonietta.

Le Manolo Blahnik di Sex and the City

“Gli uomini sono come le scarpe col tacco – spiega Carrie Bradshaw in Sex and the City -: ci sono quelli belli che fanno male, quelli che non ti piacciono fin dall’inizio, quelli irraggiungibili che non potranno mai essere tuoi e quelli che affascinano in partenza ma poi capisci che non sono niente di speciale. E infine quelli che non ti stancherai mai di avere con te!”. In effetti le scarpe sono le protagoniste indiscusse della serie tv che racconta le avventure di Carrie, Miranda, Samantha, Charlotte, fra shopping e delusioni amorose. Lo show ha avuto il merito di rendere famose in tutto il mondo le mitiche Manolo Blahnik, acquistate e sfoggiate dalla giornalista innamorata di Mr Big.

Le pantofole rosse di Dorothy Gale in The Wizard of Oz

Fra le prime scarpe che hanno segnato il mondo del cinema ci sono le mitologiche pantofole rosse di The Wizard of Oz. Era il 1939 quando Judy Garland, alias Dorothy Gale, sbarcò al cinema con Il Mago di Oz. Nel libro le pantofole magiche erano in realtà d’argento, ma la produzione MGM scelse di renderle rosso rubino per rendere omaggio all’avvento del technicolor. Le scarpe vennero scelte da Gilbert Adrian, costumista della produzione, entrando di diritto nella storia del cinema. Così tanto da essere esposte presso il National Museum of American History.

I mocassini di Audrey Hepburn in Funny Face

Funny Face, alias Cenerentola a Parigi, è fra i film più famosi di Audrey Hepburn. Nella pellicola la diva di Hollywood, icona di eleganza, indossa un paio di mocassini ultraflat. Le scarpe sono perfette per creare il look di Jo, impegnata in canti e balli con Fred Astaire.

Le scarpe di tela di Jennifer Grey in Dirty Dancing

Film simbolo di una generazione (e non solo), Dirty Dancing ha avuto il merito di lanciare anche le scarpe di tela, perfette per uno stile glam rock. Proprio come quello sfoggiato da Jennifer Grey, alias Baby, durante i suoi allenamenti con Johnny Castle (Patrick Swayze).

Le Jimmy Choo di Anne Hathaway in Il diavolo veste Prada

Il diavolo veste Prada ha consacrato Anne Hathaway come icona di stile grazie a look impeccabili, fra vestiti da favola e strepitose Jimmy Choo. A indossarle è la perfida Miranda Priestly (Meryl Streep), ma anche la timida Andrea, che con indosso le scarpe giuste si trasforma in una fashion victim da manuale.