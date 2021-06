5 buoni motivi per tenere sempre aggiornato il tuo profilo LinkedIn

L inkedIn è il social network dedicato al lavoro e proprio per questo, non può essere usato in modo superficiale o a tempo perso. Impegnati quindi a tenere aggiornato il tuo profilo.

LinkedIn è nato nel 2003, e quindi ben prima dei vari Facebook, Instagram e Twitter, ed è conosciuto da allora come il social network del lavoro. Definizione probabilmente fin troppo riduttiva ma in sintesi è proprio così, visto che si tratta di uno strumento che mette in comunicazione le persone, come qualunque altro social, ma con finalità business e di carriera.

Se non hai ancora un tuo profilo Linkedln dovresti indubbiamente attivarlo perché mai come oggi le vetrine digital sono indispensabili per far conoscere le proprie abilità e competenze. Vetrina che nel caso di LinkedIn è a dir poco smisurata visto che conta oltre 600 milioni di profili professionali.

Se invece ce l’hai ma non sei bravissima a tenerlo aggiornato, ecco perché invece dovresti impegnarti e farlo costantemente.

È il posto ideale sul quale trovare lavoro

Che tu sia alla tua prima esperienza lavorativa o voglia lasciare il posto nel quale sei occupata poco importa, LinkedIn è sicuramente il luogo perfetto nel quale buttare un occhio e cercare nuovi stimoli e opportunità.

Quasi tutte le aziende e i recluting, infatti, oggi attingono a piene mani dal social network, sia pubblicando proprio lì annunci di lavoro che puoi intercettare, sia consultando i diversi profili attivi. Va da sé che se il tuo è ben curato e sempre aggiornato con esperienze e skills, sarà molto più facile farti notare.

Per cercare lavoro puoi anche fare ricerche mirate inserendo la parola chiave più vicina a ciò che cerchi o la posizione alla quale ambisci. Infine, puoi impostare una funzione che ti avvisi tramite mail ogni volta venga pubblicata un’inserzione simile a quello che ti interessa.

È perfetto per fare Personal Branding

Se hai un’idea imprenditoriale o creativa in testa e non sai coma farla conoscere a professionisti che potrebbero essere interessati a collaborare con te, LinkedIn è il posto ideale per parlare del tuo progetto e attirare potenziali clienti.

Esattamente come le aziende parlano di loro e fanno crescere i marchi, così tu puoi, anzi devi, comunicare chi sei e cosa sai fare. È questo quello che viene definito Personal Branding, ovvero la promozione di te stessa e di cosa ti renda appetibile e diversa dai concorrenti. Fare questa operazione su LinkedIn è fondamentale e presenta una serie di vantaggi, primo tra tutti quello di essere uno spazio personale, che ti permette di scegliere il modo e il tone of voice che reputi migliore per parlare di te.

Crearsi il proprio sito web è un’altra mossa azzeccata per fare Personal Branding ma senza una spintarella social rischia di rivelarsi inutile, quindi se lo fai ricorda di pubblicizzarlo tramite LinkedIn, in modo da arrivare a persone che, altrimenti, solo attraverso il sito non ti troverebbero mai.

Per rendere efficace il tuo profilo LinkedIn in ottica di Personal Branding carica una foto seria e professionale, quindi priva di abiti fluo o trucco troppo sgargiante, e aggiungi una descrizione di te e del tuo lavoro accattivante, nella quale non manchi nulla di saliente ma nemmeno troppo lunga. Non dimenticare le skills primarie ma anche quelle trasversali, ovvero le competenze non strettamente legate alla tua professione ma che se applicate ad essa possano migliorarla notevolmente.

È utile per mantenere aggiornata la tua agenda contatti

Fino a pochissimo tempo fa, quando nelle occasioni formali o mondane si incontrava una persona interessante non la quale si desiderava rimanere in contatto ci si scambiava il biglietto da visita, che però poi finiva puntualmente dimenticato in qualche giacca, borsa o cassetto della scrivania.

Per quanto questa pratica resista tutt’oggi, ne esiste una molto più efficace e veloce per non perdere di vista le persone che si incontrano e con le quali, oggi o in futuro, ti piacerebbe collaborare: aggiungerle su LinkedIn. In questo modo creerai il tuo personale database di professionisti sempre pronto all’uso per qualsiasi evenienza.

È ottimo per il networking e per rimanere aggiornata sulle novità del settore

Lo scopo primario di LinkedIn è quello di fare rete, quindi avere un profilo sempre aggiornato è fondamentale per prendere parte in modo attivo e puntuale a questa piazza virtuale. Anche se non ami particolarmente i social, impegnarti in questo canale può indubbiamente aiutarti a costruire relazioni lavorative con persone valide attraverso le quali crescere professionalmente.

Inoltre, più lo usi più nella home ti vengono mostrate le ultime novità del tuo ambito di competenza, altra occasione da non perdere.

Può aiutarti a indicizzare il tuo nome su Google

Tutti noi, chi più chi meno, siamo presenti su Google, tanto vale indicizzare bene il nostro nome e fare in modo che chi lo cerca, potenziali datore di lavoro in primis, atterri su informazioni corrette e utili.

Avere un profilo su LinkedIn fa sì che questo compaia sulla prima pagina di Google. Si tratta ovviamente di un enorme vantaggio ma a patto che quello che si trova quando ci si clicca sopra sia interessante. Se non lo fai da tempo, quindi, corri subito ad aggiornare il tuo profilo.