T i vesti sempre uguale? Scegli gli stessi abiti ogni volta che devi uscire o andare al lavoro? Non sei strana: semplicemente, quegli indumenti ti fanno stare bene. Ma quali sono i motivi?

Ognuna di noi ha un suo “dress code”, una sorta di stile in cui ritrovarsi e sentirsi particolari. È fondamentale che la moda ci faccia sentire bellissime: è la massima espressione della nostra personalità e del carattere. Ci sono ben 10 motivi per cui ti vesti sempre uguale: dal gusto personale allo shopping, ogni fattore influisce.

Non manca quasi mai, inoltre, quella percezione di “non avere nulla nell’armadio”, quando in realtà le scelte ci sarebbero, eppure non le vediamo. C’è una spiegazione psicologica: la nostra comfort zone, il desiderio di non correre rischi, di cambiare abito e di apparire goffe.

Non hai molti “capi basic”

I capi basic non devono mai mancare nel proprio armadio, perché permettono di modificare continuamente lo stile dell’abbigliamento. Per un look decisivo e ammaliante, ma soprattutto per un guardaroba da urlo, acquista sempre dei capi basic.

Tra quelli da non dimenticare, le magliette bianche, che ben si accostano ai pantaloni e ai tailleur. Naturalmente, un paio di jeans aderenti, ideali per uno stile formale o informale, a seconda delle necessità.

Fai shopping in base alle offerte

Non è sbagliato fare shopping durante le promozioni, anzi: è un’occasione d’oro per cambiare un po’ lo stile, rinnovare il look e possibilmente acquistare capi basic o abiti alla moda.

Il problema è che, molto spesso, proprio conquistate dagli sconti folli, tendiamo a comprare degli abiti da indossare solo in determinate occasioni. Lo shopping a prezzo scontato va “moderato” ma soprattutto pensato, per non correre il rischio di spese inutili.

Preferisci il comfort di un abito che conosci

Nel mondo della moda, è assolutamente sbagliato sottovalutare il comfort di un capo di abbigliamento già rodato e che pertanto si indossa all’occorrenza, soprattutto in situazioni importanti.

Prediligere la praticità di una gonna lunga o del solito paio di jeans è un comportamento molto comune. Può tornarti utile scoprire anche perché conserviamo abiti che non indossiamo mai.

Acquisti capi che non ti valorizzano molto

Ogni vestito, pantalone, top valorizza un determinato tipo di corpo. Quando rinnoviamo l’armadio, teniamo sempre presente quali sono gli abiti che possono perfezionare il nostro stile e, naturalmente, il fisico. Tienilo a mente, per la prossima volta in cui andrai a fare shopping!

Decidi in fretta cosa indossare

La fretta è una cattiva consigliera in fatto di moda, ed è decisamente un problema quando dobbiamo presentarci a un evento formale o una riunione di lavoro. Non è così inusuale scegliere gli stessi abiti per andare al lavoro, anzi, in particolare se trasmettono quella sensazione di eleganza e di sofisticatezza che ricerchiamo.

Il tuo armadio è disordinato

Il guardaroba deve sempre essere tenuto in ordine, possibilmente dividendo gli abiti in base alla stagione, ai colori e, perché no, alle proprie preferenze. Come avere un armadio perfetto?

Bisogna suddividere lo spazio in verticale, oltre che sistemare i capi di abbigliamento per categorie, avendo cura di riporre gli accessori che utilizzi di più in un unico contenitore, con scomparti per collane, orecchini, bracciali e anelli.

Hai uno stile “preferito” e non vuoi cambiarlo

Sì, tutte le donne amano mostrarsi al loro meglio, conoscono gli abiti migliori in base alla fisicità e soprattutto hanno un look predominante. Cambiare abito o modo di vestirsi significa anche un po’ tradirsi.

Perché? Nulla è più personale della scelta dell’abbigliamento, esiste anche una psicologia dedicata ai look proposti. Tra i 10 motivi per cui ti vesti sempre uguale, dunque, rientrano le tue propensioni a uno stile predefinito, che ami e sfoggi ogni giorno.

Scegli i vestiti da acquistare con impulsività

Molto spesso, soprattutto quando si hanno responsabilità decisionali sul lavoro, diventa quasi stancante operare delle scelte anche nella vita di tutti i giorni. Che cosa significa?

Hai mai notato di acquistare i vestiti con una certa emotività? Ti basi sul tuo istinto, magari scegliendo semplicemente una maglietta perché ti piace il colore o perché non hai molta voglia di rifletterci su. Poi, però, a casa, finirà in fondo all’armadio, perché ti manca il pantalone o la gonna da abbinare.

Non hai molto tempo per valutare nuovi accostamenti

Il tempo, si sa, è una risorsa preziosa e nella moda è decisamente un fattore importante. Molto spesso, ci si veste in modo sempre uguale perché manca proprio la possibilità di riflettere sugli accessori o sui colori che esaltano, per esempio, il colore della pelle.

Sei un’amante della filosofia “less is more”

Da Steve Jobs e Mark Zuckerberg, sono molte le persone che apprezzano decisamente gli stessi abiti, magari con diverse tonalità, ogni giorno. Non è in alcun modo una caratteristica dispregiativa, semplicemente ti piace approcciarti alla vita con un'ispirazione “minimal”, senza fare shopping in modo compulsivo.

I motivi per cui ti vesti sempre uguale non vanno sottovalutati. Riproporre lo stesso look, comunque, significa anche indossare le proprie “abitudini”, con una certa ostilità nei confronti del cambiamento. Non cambiare stile dall’oggi al domani: gradualmente, acquista nuove proposte, modifica il look e non dimenticare mai il potere della moda di farti sentire unica e speciale.