N ella sua carriera di attrice, spiccano anche le recenti interpretazioni per il piccolo schermo: ecco i titoli imperdibili con Nicole Kidman protagonista di serie tv all’apice del suo talento.

Talento, bellezza e determinazione: tra le sue prove di attrice, Nicole Kidman protagonista di serie tv ha sempre regalato delle interpretazioni incredibili.

La diva di Hollywood, che compie 53 anni il 20 giugno, vanta una carriera da vera star al cinema, ma negli ultimi anni ha letteralmente conquistato anche sul piccolo schermo.

Ecco i titoli da vedere con Nicole Kidman protagonista di serie tv.

Big Little Lies – Piccole grandi bugie

Big Little Lies è il primo titolo con Nicole Kidman protagonista di serie tv. Si tratta di una produzione piuttosto recente, cominciata nel 2017. Naturalmente l’attrice australiana è già da tempo una star del cinem. Tuttavia, le precedenti produzioni televisive, sono film tv non particolarmente famosi – o, più precisamente, non celebri quanto le pellicole per il grande schermo.

In Big Little Lies – Piccole grandi bugie, invece, è uno di quei titoli diventati un cult.

Tratta dall’omonimo romanzo di Liane Moriarty e ideata da David E. Kelley, che ne ha scritto la sceneggiatura insieme alla scrittrice, la serie ha Nicole Kidman e Reese Witherspoon coinvolte anche come produttrici. Entrambe sono protagoniste, insieme a Shailene Woodley, Zoë Kravitz e Laura Dern, di questo drama ambientato a Monterey.

Un ruolo da Golden Globe

La serie ha avuto un successo incredibile, collezionando numerosi premi, tra cui spiccano otto Emmy e quattro Golden Globe, comprese le statuette per l’interpretazione della Kidman, nel ruolo complesso di Celeste Wright.

La Kidman interpreta Celeste, vittima di un rapporto tossico con il marito (interpretato da Alexander Skarsgård): proprio intorno a lei, avviene il colpo di scena finale (che non sveliamo se non hai ancora visto la serie).

Visto il successo riscosso con la critica e il pubblico, Big Little Lies ha avuto poi una seconda stagione, in cui entra in scena nel cast anche Meryl Streep.

Top of the Lake – Il mistero del lago

Tra i titoli con Nicole Kidman protagonista di serie tv va segnalato anche Top of the Lake – Il mistero del lago.

Si tratta di una produzione ideata da Jane Campion e Gerard Lee, ambientata in Nuova Zelanda, che ruota intorno alla detective Robin Griffin interpretata da Elizabeth Moss (poi protagonista della serie The Handmaid’s Tale – Il racconto dell’ancella), la cui prima stagione è andata in onda in Italia su Sky Atlantic nel 2014.

L'11 settembre 2015 è stato annunciato che Nicole Kidman sarebbe entrata nel cast della seconda stagione intitolata Top of the Lake: China Girl. Nelle puntate del 2017, la Kidman interpreta Julia Edwards, madre adottiva di Mary (figlia biologica di Robin), che lascia il marito perché innamorata dell'insegnante di francese della figlia. Un ruolo piuttosto inedito per l’attrice, nei panni di una donna dura e prepotente.

The Undoing – Le verità non dette

Il 2021 rappresenta un momento d’oro per Nicole Kidman protagonista di serie tv: in onda negli Stati Uniti nell’autunno 2020, in Italia l’anno è cominciato con The Undoing – Le verità non dette, tra i titoli cult imperdibili.

Si tratta di una miniserie diretta dal premio Oscar Susanne Bier (The Night Manager, In un mondo migliore), tratta dal romanzo Una famiglia felice di Jean Hanff Korelitz (edito in Italia da Piemme nel 2016). A scrivere la sceneggiatura è David E. Kelley, lo stesso autore di Big Little Lies, che torna a lavorare con Nicole Kidman, ancora protagonista questa volta insieme a Hugh Grant di un thriller psicologico di cui è anche produttrice.

La trama

Ambientata nell’elegante Upper East Side di Manhattan, la miniserie The Undoing racconta la storia di Grace Fraser (interpretata dalla Kidman), rinomata psicoterapeuta dalla vita apparentemente perfetta: è sposata con il brillante oncologo pediatrico Jonathan (Hugh Grant) e vivono in una lussuosa casa a Manhattan, insieme al figlio dodicenne Henry, che frequenta una prestigiosa scuola privata. Tutto questo castello dorato comincia a crollare quando Elena (interpretata dall’attrice italiana Matilda De Angelis), la mamma di un compagno di scuola di Henry, viene brutalmente assassinata nel suo studio, e Jonathan, che improvvisamente sparisce, diventa il sospettato principale. Per Grace comincia una discesa nell’amara scoperta di verità molto scomode e dolorose che riguardano il marito e il suo stesso rapporto coniugale.

Nine Perfect Strangers

Dopo The Undoing, il nuovo titolo del 2021 con Nicole Kidman protagonista di serie tv è Nine Perfect Strangers (Nove Perfetti Sconosciuti, in italiano), in arrivo in streaming su Amazon Prime Video il prossimo 18 agosto.

Il progetto basato sull’omonimo romanzo del 2018 dell’autrice australiana di Big Little Lies Liane Moriarty e diretta e prodotta da Jonathan Levine, vanta un autentico dream team: i produttori esecutivi di Nine Perfect Strangers, infatti, sono gli stessi dietro a Big Little Lies e The Undoing – Le verità non dette, cioè le società Blossom Films di Nicole Kidman, Made Up Stories di Bruna Papandrea e David E Kelley.

Girato in Australia, il cast include Nicole Kidman e Melissa McCarthy, per la prima volta insieme sullo schermo, con Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten, e Samara Weaving.

La protagonista Nicole Kidman ha affermato: «Sono davvero orgogliosa di quel che siamo riusciti a mettere insieme durante quest’ultimo anno portando le riprese di Nine Perfect Strangers in Australia durante la pandemia globale di COVID-19. Collaborare con Melissa McCarthy, lavorare con David Kelley, Liane Moriarty e la mia squadra di produzione ancora una volta, unire le forze insieme a Hulu negli Stati Uniti e ora questo, un accordo di distribuzione globale stipulato con il mio home studio, Amazon. Le stelle si sono allineate e io sono entusiasta!».

La trama

Ambientata in un wellness resort di lusso che promette un processo di guarigione e trasformazione, ruota intorno a nove personaggi stressati che vivono in città e provano a seguire un percorso per avere un migliore stile di vita. A sorvegliarli durante i dieci giorni di permanenza è la direttrice del centro Masha (Kidman), la cui missione è quella di ritemprare le loro menti e i loro corpi. Ma questi nove estranei non hanno idea di ciò che li aspetta.