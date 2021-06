Nicole Kidman, tra bellezza e determinazione: le sue storie, le sue passioni

L 'amore per Tom Cruise, i figli, la bellezza senza tempo e tanti film: tutto su Nicole Kidman, la diva dalle grandi passioni.

Diva di Hollywood, protagonista di film indimenticabili e donna straordinaria: Nicole Kidman è una fra le attrici più apprezzare e amate a livello mondiale. La star, che compie 53 anni il 20 giugno, ha alle spalle una lunghissima carriera, una vita privata molto chiacchierata e tante pellicole al cinema.

Dalla danza agli Oscar

Classe 1967, pochi sanno che Nicole Kidman è nata a Honolulu, Hawaii (Stati Uniti), ma è cresciuta a Sydney, in Australia. Considerata da sempre un’attrice australiana è la figlia di Anthony Kidman, noto psicologo, biochimico e scrittore e di Janelle, infermiera ed editor dei libri di suo marito. La star ha origini nobili, la sua famiglia infatti deriva da un’antica stirpe australiana capeggiata da Sir Sydney Kidman, ricco allevatore di bestiame. Ha inoltre origini irlandesi, inglesi e scozzesi.

Nicole sin dall’infanzia si è dedicata all’arte, studiando danza e mimica, ha inoltre frequentato dei corsi di recitazione al Teatro australiano per i giovani a Sydney e ha studiato storia dell'interpretazione al Teatro di Philip Street. La sua carriera come attrice è iniziata grazie a piccole serie tv australiane, in seguito ha raggiunto il grande successo con Giorni di tuono. Un film che ha cambiato non solo la carriera, ma anche la vita sentimentale di Nicole Kidman, facendole incontrare Tom Cruise.

L'amore per Tom Cruise

Era il 1989 quando Tom Cruise e Nicole Kidman si incontrarono per la prima volta sul set di Giorni di tuono. All’epoca lui era già una celebrity, mentre lei stava muovendo i primi passi nel mondo dorato di Hollywood. Nel 1990, la vigilia di Natale, arrivano le nozze in Colorado. Lei ha 23 anni, lui 28 e insieme formano una fra le coppie più belle degli anni Novanta. Il rito del matrimonio è quello di Scientology, culto a cui l’attore di Top Gun aveva aderito ai tempi del matrimonio con Mimi Rogers, nonostante la Kidman sia sempre stata cattolica.

Da quel momento inizia una favola, fra red carpet e baci appassionati, che terminerà negli anni Duemila, quando Cruise fa le valigie, pochi mesi dopo aver festeggiato dieci anni di matrimonio. Nel 2001 arriva il divorzio ufficiale, segnato anche da un film che farà storia: Eye Wide Shut, ultimo lavoro di Stanley Kubrick. “Eravamo come in una bolla. Esistevamo solo noi due. E siamo diventati dipendenti l’uno dall’altra”, ha raccontato Nicole, parlando di quegli anni, segnati da una grande solitudine.

I figli e il nuovo amore

Negli anni del matrimonio con Tom Cruise, Nicole è rimasta incinta per due volte, perdendo però entrambi i bambini. Il primo per via di una gravidanza extrauterina, il secondo a causa di un aborto spontaneo. Un dolore grande che l’attrice ha raccontato con grande coraggio. “Conosco il desiderio. Quel desiderio. È un desiderio enorme e allo stesso tempo doloroso. E poi c’è la perdita! Delle donne che perdono un figlio non se ne parla mai abbastanza. È un dolore fortissimo”, ha svelato la star di Big Little Lies.

Nicole Kidman e Tom Cruise in seguito hanno deciso di adottare un bambino, Cruise Isabella Jane, nata nel 1992. Dopo pochi anni in famiglia è arrivato anche Connor Anthony, adottato dalla coppia e nato nel 1995. Con l’annuncio del divorzio, entrambi i figli della Kidman hanno deciso di seguire Cruise, aderendo anche al culto di Scientology. “Vivono con Tom, è stata una loro scelta – spiegò l’attrice dopo la separazione -. Ho scelto di non parlare pubblicamente di Scientology. Ho due bambini che ne sono membri e rispetto del tutto le loro convinzioni”.

Nel corso degli anni Bella e Connor si sono sempre più allontanati dalla madre, seguendo i dettami di Scientology. “ È stata una vicenda che ho sempre tenuto per me, per proteggere questa relazione – ha confessato lei a Who, magazine australiano -. So che darei al 150% la mia vita per i miei figli, che ora sono adulti e capaci di prendere le loro decisioni. Hanno fatto la scelta di aderire a Scientology e, come madre, il mio compito è quello di amarli”. Nel 2006 l’attrice ha sposato il cantautore Keith Urban da cui ha avuto due figlie naturali: Sunday e Faith. Le piccole, nate grazie alla maternità surrogata, hanno debuttato come comparse nella serie tv The Undoing.

Filmografia fra film e serie tv

Sono tantissimi i film girati da Nicole Kidman e le serie tv che hanno segnato la sua carriera. Bellissima e talentuosa, l’attrice ha recitato con tanti registi famosi. Nel 1995 è stata consacrata al successo grazie a due pellicole straordinarie: Batman Forever e Da morire di Gus Van Sant. Ha poi recitato in Ritratto di signora e ha ricevuto una nomination agli Oscar per Moulin Rouge. La statuetta d’oro non è arrivata con il musical, ma l’anno successivo la Kidman è riuscita a conquistarla grazie The Hours. L’abbiamo inoltre vista in Invasion, La bussola d'oro, Australia con Hugh Jackman, Nine e Rabbit Hole. Fra le serie tv più belle che la vedono protagonista non si possono non citare Big Little Lies Nicole con Reese Witherspoon, Shailene Woodley e Zoë Kravitz, The Undoing con Hugh Grant e Nine Perfect Strangers.