U n prodotto 3in1, che unisce un’efficace azione antietà ai benefici di un primer levigante e di un correttore per alleviare i segni della stanchezza e rendere lo sguardo nuovamente fresco e luminoso. NIVEA, infatti, sa quanto oggi più che mai gli occhi sono importanti e vuole prenderesene cura al meglio.

Da un anno, ormai, per proteggerci, indossiamo la mascherina: questo limita la nostra espressività del viso che ora è affidata unicamente agli occhi. Proprio per questo - hanno bisogno di qualche attenzione extra per evitare che rughe, borse e occhiaie compromettano i tuoi giochi di sguardi. La zona del contorno occhi, infatti, non solo è estremamente delicata a causa della pelle molto sottile, ma è anche meno ricca di collagene ed elastina rispetto al resto del viso, sostanze che assicurano tonicità e compattezza. Proprio per questo, servono prodotti specifici, che sappiano rispondere ai bisogni della pelle della zona perioculare. Un esempio? Il nuovo NIVEA Q10 3in1 Eye Care Cushion, formulato per prendersi cura di quest'area con tutta la delicatezza e l'attenzione necessaria. Un alleato ad azione illuminante, levigante, ed antietà, studiato per regalarti un contorno occhi fresco, disteso e più giovane. Pronto a trasmettere al mondo tutte le tue emozioni.

NIVEA Q10 3in1 Eye Care Cushion: primer, antirughe e correttore, tutto in un click!

1 prodotto con 3 azioni fondamentali per il contorno occhi, da applicare in qualunque momento e ovunque ti trovi. NIVEA Q10 3in1 Eye Care Cushion, infatti, unisce i benefici di un primer e di un trattamento antietà a quelli di un correttore, prendendosi cura a 360° delle esigenze del contorno occhi. Come il primer, infatti, la formula idrata la pelle e allevia i segni della stanchezza e il gonfiore sotto gli occhi, lasciandola liscia e morbida. Grazie al Coenzima Q10, inoltre, rughe e linee d’espressione vengono ridotte visibilmente. A coprire le occhiaie ci pensano, invece, i pigmenti colorati, adatti a illuminare lo sguardo ed attenuare i segni di una notte insonne.

Per offrire un risultato immediato e duraturo basta un solo gesto. Il merito è del pratico formato Click & Go: una semplice penna da tenere sempre con te, efficace fin dal primo tocco. Basta fare click sulla parte posteriore del prodotto per renderlo pronto da applicare. Inoltre, il meccanismo a click rende il dosaggio preciso. La stesura perfetta, poi, è garantita dall’applicatore a cuscinetto. Morbido sulla pelle, ha un effetto massaggiante perfetto per combattere il gonfiore e ritoccare il colore on-the-go con facilità.

Light o Nude, due nuance per una copertura impeccabile

NIVEA Q10 3in1 Eye Care Cushion è disponibile in due nuance: 01 Light, dedicata alle pelli più chiare, e 02 Nude, più scura. Adatto anche ai portatori di lenti a contatto e senza profumo, basterà scegliere la tonalità giusta per ottenere una coprenza uniforme. L’effetto sulla pelle è molto leggero: il colore, infatti, si fonde con l’incarnato risultando estremamente naturale.