“Nude beauty”, un appuntamento con la bellezza senza filtri

N ella quarta e ultima puntata di "Nude Beauty, bellezza senza filtri" si parlerà del viso, la nostra identità somatica e storica. Una parte del corpo che in questi mesi di riunioni di piattaforme online percepiano in modo diverso

Nel corso della quarta e ultima puntata di "Nude Beauty, bellezza senza filtri" di giovedì 17 giugno, interverranno le influencer Vittoria Deganello e LaCindina e in collegamento una Beauty Editor di Donna Moderna. Hot topic del talk il viso, la nostra identità somatica e storica.

"Piacersi è molto importante, quando ci si piace si acquista una maggiore sicurezza , si diventa più attraenti anche per gli altri e aumenta la nostra gioia di vivere.” – Dice la dottoressa Fiorella Donati specialista in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica con esperienza ultratrentennale – “Dopo 35 anni di esperienza con la bellezza e con i miei pazienti posso dare dei consigli e come una beauty coach, accompagnare e aiutare a mantenersi belli dentro e fuori rispettando le caratteristiche di ognuno, caratteristiche uniche che rendono irripetibile la bellezza. Maieuticamente tiro fuori quello che ognuno ha dentro, rendendolo bello come non sa di essere.

Il format è stato ideato e prodotto da Setonix con il supporto medico scientifico di Merz Aesthetics - la medicina della bellezza - per promuovere sui canali social una campagna d'informazione medico-scientifica volta ad educare alla bellezza naturale, figlia di prevenzione e benessere psicofisico.

Il viso è la parte del nostro corpo che parla di noi, che tutti vedono e che noi stessi guardiamo e interroghiamo in ogni momento della giornata. Tradisce la nostra tristezza come riflette la nostra gioia. Fattori genitici, vicende personali, salute, lavoro possono accelerare il processo di invecchiamento del viso.

La medicina e chirurgia del volto è tra le più delicate perché richiede grande conoscenza dell’anatomia, abilità e esperienza chirurgica, ma soprattutto, grande senso estetico. Quest’ultimo non si impara, è quel quid che fa del chirurgo un vero artista.

Fondamentale la vera tridimensionalità del volto per poter aiutare un viso a esprimersi al meglio farlo diventare bello, bisogna intervenire nel modo corretto: assecondarlo senza deformarlo e tirar fuori da ciascuno il massimo potenziale.

Ogni viso è unico, impossibile trovare due visi uguali. Agire su un viso è complesso perché occorre intuire che cosa significhi la bellezza sul viso di quella persona, quale sia il suo passato e quale possa essere il suo futuro.

Oggi più che mai di grande attualità visto che recentemente, l'uso delle piattaforme online, le lunghe permanenze di fronte al video, hanno cambiato la percezione di noi stessi: vedersi in uno schermo di fronte, da vicino, ha notevolmente aumentato l’analisi del nostro viso. E’ molto diverso che guardarsi frettolosamente a uno specchio ogni mattina. Molte volte non ci siamo piaciuti, ci siamo visti “brutti” .

Questa nuova consapevolezza ha fatto si che in molti hanno deciso di dedicarsi di più a se stessi, di prendersi cura di se, pensare e ricercare il proprio benessere perché la bellezza esteriore rispecchia quella interiore.

