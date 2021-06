I l 21 e 22 giugno torna l'Amazon Prime Day, un'occasione perfetta per acquistare a prezzi scontati tantissimi prodotti. Abbiamo fatto per te una selezione delle offerte più vantaggiose

Migliori offerte Prime Day 2021

Ci siamo: il 21 e 22 giugno su Amazon si celebra il Prime Day 2021, la due giorni di offerte vantaggiosissime dedicate a tutti gli utenti Amazon iscritti al programma Prime. E visto che i prodotti a prezzo scontato sono davvero moltissimi, abbiamo pensato di agevolarti con una super selezione delle offerte più interessanti e vantaggiose. Se vuoi vederle tutte, invece, ti basta cliccare qui sotto:

COME FUNZIONA PRIME: Prime costa 36 euro l'anno, oppure 3,99 Euro al mese, e per il primo mese puoi sfruttare la prova gratuita.

Accessori per la skincare Foreo

Per una beauty routine impeccabile ci vogliono gli accessori giusti. Ecco allora la buona notizia: durante il Prime Day 2021 puoi trovare a prezzi vantaggiosi diversi dispositivi di Foreo. Si va da Ufo Mini 2, un piccolo strumento da tenere nel beauty che ti permetterà di regalarti un super trattamento viso tutte le volte che vuoi, fino alla spazzola per la pulizia del viso con effetto rassodante.

Offerte tech da non perdere

Come da tradizione il Prime Day è un'occasione particolarmente vantaggiosa per acquistare prodotti tech, perchè gli sconti più importanti interessano proprio questa categoria. Anche se non sei un'appassionata di tecnologia, ecco un pugno di offerte veramente imperdibili su monitor, notebook, smartphone e tablet:

Offerte Apple

Se sei fai del mondo Apple sai bene che non è facile trovare un iPhone scontato: per questo Prime Day ci sono svariate offerte su iPhone 12 e 12 Mini, ma anche su Apple Watch serie 3 e 6. Clicca sul pulsante qui sotto per vedere tutte le offerte:

Brand di moda in offerta

Anche le offerte Amazon Moda diventano di anno in anno più appetitose per il Prime Day, e quest'anno sono particolarmente interessanti perchè sono davvero tanti i brand in offerta. Ecco i più famosi:

Piastra per capelli Remington

Tra i prodotti scontati durante l'Amazon Prime Day 2021 c'è anche la piastra per capelli di Remington. Puoi utilizzarla per ricci definiti, morbide onde o capelli lisci ed ha un display digitale per regolare la temperatura su 5 impostazioni diverse da 150 a 230C, così da soddisfare ogni esigenza.

Spazzolini elettrici

In offerta il 21 e 22 giugno trovi anche molti spazzolini elettrici. Dai classici proposti da Oral-B a quelli per bambini fino al super Philips Sonicare ExpertClean, lo spazzolino che puoi connettere all'app dedicata per monitorare e migliorare la tua routine di igiene orale.

Le fotocamere istantanee

Se la mitica Polaroid, la macchina fotografica che permette di trasformare gli scatti più belli in foto vere e proprie, è da sempre il tuo desiderio, approfitta del Prime Day per scegliere il modello che fa per te. In offerta trovi la OneStep +, fotocamera istantanea analogica facile da usare con tante nuove funzionalità, e la 9032 con cui puoi unire due inquadrature diverse in una sola immagine. Eccole:

Ferri da stiro

Stirare per te è sempre una grande scocciatura? Abbiamo la soluzione: rottamare il vecchio ferro da stiro e comprarne finalmente uno nuovo che ti faciliti la vita. Trovi in offerta durante il Prime Day anche il ferro con caldaia Braun CareStyle 5: il colpo di vapore è doppio rispetto ai ferri da stiro tradizionali e la pressione ti permette di stirare anche in verticale. Disponibile anche nella versione compatta e salva spazio!

Aspirapolvere

E se sono le pulizie di casa il tuo cruccio, nessun problema. Questo è il momento giusto per regalarti finalmente l'assistente domestico che desideri da sempre. Di cosa si tratta? Ma naturalmente del robot aspirapolvere che puoi programmare tramite smartphone, godendoti un po' di relax mentre lui pulisce! In offerta durante il Prime Day 2021 ci sono molti modelli, compreso il mitico Roomba, che grazie alla nuova app iRobot Home ti offre la funzione di riconoscimento delle stanze e persino suggerimenti stagionali per pulizie impeccabili.

E se invece preferisci puntare su un modello senza fili, trovi in offerta Philips Speedpro che grazie a un'aspirazione profonda cattura la polvere e la sporcizia velocemente ad ogni passata, anche lungo le pareti.

Elettrodomestici da cucina Kenwood

C'è lo sbattitore elettrico ma anche il mixer a immersione multiaccessoriato e persino l'impastatrice: se la cucina è da sempre il tuo regno, sappi che nei giorni del Prime Day 2021 trovi a prezzi scontati diversi elettrodomestici della Kenwood, marchio leader del settore. La chicca? Il super robot da cucina KCook Multi Smart: ti basta scegliere il piatto dall'app e lui comincerà a cucinare per te, eseguendo la ricetta passo dopo passo.

Il bollitore di design

... E sempre restando in tema cucina, tra le offerte del Prime day Amazon 2021 trovi anche il bollitore di design IKOHS. Perfetto anche come regalo per le amiche o per la mamma, consente di riscaldare l'acqua a diverse temperature in pochi minuti e controllare il progresso tramite il display digitale.

Macchine per il caffè

Cosa c'è di meglio che potersi preparare anche a casa un caffè o un cappuccino come quelli del bar? Se ancora non ne possiedi una, è il momento giusto per regalarti una macchina per il caffè come si deve. In offerta diversi modelli De'Longhi, come la Nespresso Vertuo Next a capsule e la Nespresso Lattissima Touch.

Pistole per massaggio

A prezzo scontato in occasione del Prime Day 2021 trovi anche diversi modelli di pistole per massaggio, uno degli accessori di benessere più innovativi. Pensate per gli sportivi, ma adatte a tutti, per un momento di relax e per sciogliere tensioni varie.

Tapis roulant

Sei una patita dell'home fitness? Se aspetti da tempo di acquistare un tapis roulant per ricreare a casa un angolo-palestra, puoi trovare a prezzo scontato diversi modelli, dal design pieghevole ma perfetti per ritrovare la forma fisica grazie a un allenamento al top.

Monopattini elettrici

Per andare in ufficio ma anche per facilitare i tuoi spostamenti in città, può essere utile, oltre che ecologico, ricorrere a un monopattino elettrico. Voilà: in offerta Prime Day 2021 ne trovi diversi. Si va dall'i-Bike Mono Jet dal design slim e leggero, fino all'Aprilia eSR1 dall’inconfondibile appeal sportivo.

Bici elettriche

E se il monopattino non fa per te, abbiamo scovato in offerta anche due modelli di bici elettriche. La Momo Design Venezia ha uno stile classico e femminile con un motore posteriore a 250 W e batteria ricaricabile; mentre la Revoe Dirt Vtc è in versione pieghevole, ultra facile da trasportare anche nei tuoi viaggi.

