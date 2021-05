Qual è il modo migliore per organizzare e abbellire una parete attrezzata?

L a parete attrezzata è la grande protagonista dei soggiorni moderni. Qualche consiglio per organizzarla e abbellirla!

Sempre maggiore attenzione si pone all'arredamento del proprio appartamento. La parete attrezzata è particolarmente pratica, efficiente, comoda e gradevole alla vista, al centro di ogni soggiorno moderno. Occorre fare attenzione ai dettagli che la rendono unica e che contribuiscono all'allestimento dell'area adibita alla condivisione del tempo libero.

Organizzare e abbellire una parete attrezzata non è così complicato come si potrebbe ipotizzare e non è necessaria neanche una grande esperienza nel settore dell'arredamento. Basta qualche piccolo accorgimento per organizzare la parete in modo che sia funzionale e per abbellirla secondo il proprio gusto personale.

Ti lascio alcuni consigli pratici che potrai trovare molto utili se non hai molta esperienza nell'organizzazione delle pareti attrezzate.

Rispetta la simmetria

Non è obbligatorio ma fortemente consigliato. La simmetria contribuisce a dare l'idea di uno spazio ordinato e pulito. Per organizzare e abbellire una parete attrezzata, il primo consiglio che ti lascio è quello di posizionare il televisore esattamente al centro.

La parete attrezzata può essere di diverse dimensioni, in base alla grandezza della stanza nella quale stai per allestirla. La prima impressione, ovvero il colpo d'occhio, è fondamentale e il rispetto della simmetria gioca a nostro favore.

Piuttosto che posizionare il televisore in una postazione laterale, scegli di metterlo esattamente al centro. Non hai bisogno di prendere le misure al millimetro: l'importante è che a primo impatto risulti rispettata la simmetria. Ai lati del televisore, infatti, dovrebbe essere mantenuto più o meno lo stesso spazio libero, nel quale puoi posizionare molti altri oggetti ai fini dell'arredamento e della personalizzazione della parete attrezzata.

Scaffali e mensole

Per organizzare e abbellire una parete attrezzata fondamentali sono scaffali e mensole, che utilizzerai per collocare gli oggetti più vari che contribuiranno all'arredamento della parete stessa. In definitiva, hai bisogno di ripiani ove distribuire tutto ciò che vuoi esporre o tenere a portata di mano.

Sei nella fase iniziale in questo momento e devi predisporre gli spazi affinché accolgano tutti gli oggetti atti alla personalizzazione della parete, che affronteremo nel prossimo punto della nostra lista.

Non avere paura di osare: mensole di ogni forma e dimensione, scaffali piccoli e grandi ti torneranno molto utili quando passerai all'abbellimento della tua parete. Per collocare i tuoi oggetti preferiti, infatti, è necessario predisporre punti di appoggio.

Più punti d'appoggio creerai, più la tua parete apparirà piena di vita, pronta per essere realmente sfruttata in ogni centimetro.

Personalizza la parete attrezzata

Se il primo passo è collocare il televisore - ovvero l'elemento principale - al centro della tua parete attrezzata, il secondo riguarda la personalizzazione. Per organizzare e abbellire una parete attrezzata è fondamentale rispettare i propri gusti personali e fare in modo che anche questo spazio ci rispecchi pienamente.

Scegli quindi i colori che più ti piacciono, dalle tinte pastello a quelle metallizzate: puoi sbizzarrirti tenendo a mente qualche piccolo accorgimento. La parete attrezzata, infatti, fa parte di una stanza già arredata e dovrai assicurarti che non solo non stoni ma possa integrarsi meravigliosamente con l'ambiente circostante.

C'è chi preferisce i colori chiari e chi il total black. Colori neutri o d'impatto? Sono importanti anche i materiali, scegli quelli che preferisci e che meglio si adattano allo stile della tua abitazione.

Se preferisci un arredo moderno, puoi rispettarlo anche per la parete apprezzata. Se opti per il rustico, puoi fare in modo che la parete attrezzata lo richiami.

Fai attenzione all'illuminazione

Non perdere mai di vista la funzionalità della parete attrezzata. Abbellirla è importante quando organizzarla al meglio. L'illuminazione è uno dei fattori determinanti da considerare. Una scarsa illuminazione potrebbe rendere poco funzionale la tua parete perfettamente attrezzata.

Un ever green che si adatta a tutti gli ambienti è il faretto superiore. I faretti incassati risultano molto eleganti e gradevoli alla vista. Sono perlopiù nascosti, in quanto incassati nella parete stessa, e in base al posizionamento conferiscono un risultato diverso alla parete attrezzata.

I faretti posti sul retro accentuano la bellezza e le linee dei mobili; gli altri possono contribuire a creare l'atmosfera perfetta, regolabili nella luminosità in base al momento della giornata. Se non ti piacciono i faretti puoi optare per un'illuminazione più classica: lampade di diverse forme e dimensioni, moderne luci a nastro - colorate oppure neutre -, lanterne e lumi d'epoca.

Puoi tenere a portata di mano delle candele, anche profumate, da accendere all'occorrenza.

Oggettistica

Una volta organizzata la tua parete attrezzata, puoi sbizzarrirti con decorazioni e oggettistica varia. Se hai già utilizzato dei colori, l'oggettistica che introduci può richiamarli o - in alternativa - puoi divertirti con un gioco di contrasti.

All'interno della parete attrezzata puoi collocare - oltre a lampade e punti luce del punto precedente - oggetti a te cari. I regalini degli amici, i souvenir acquistati durante gli ultimi viaggi, cornici con foto di famiglia e molto altro.

Se sei un'appassionata d'arte puoi inserire un disegno a mano o un dipinto colorato, anche un ritratto. Su scaffali e mensole puoi collocare i tuoi libri preferiti o raccolte particolari che collezioni e che intendi mostrare ai tuoi ospiti.

Libri, fumetti, i tuoi romanzi preferiti, edizioni limitate e da collezione: è lo spazio perfetto per esporli.

Se ami viaggiare puoi predisporre una mensola per le guide dei tuoi Paesi preferiti; se ami le lingue straniere, puoi collocarci le opere in lingua che ami rileggere la sera. Può essere una buona idea anche l'utilizzo degli specchi.