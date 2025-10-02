Ariete

Limitatevi a dire che qualcosa vi piace e vi appassiona, senza però mai lasciarvi veramente coinvolgere in essa, senza prendere iniziative concrete. State fermi.

Toro

Certi pensieri di lavoro o alcune preoccupazioni pratiche rischiano di creare tensione e distanza con una persona che amate, con qualcuno di speciale. Attenzione.

Gemelli

Luna e Sole giocano a vostro favore rendendovi emotivamente e intellettualmente brillanti, accesi, divertenti. Nutritevi di parole e di una sana curiosità.

Cancro

Qualcuno, con le sue idee e le sue preoccupazioni, rischia di smorzare in voi un certo entusiasmo, certe iniziative che avrebbero invece bisogno di essere stimolate.

Leone

Forte il bisogno che sentirete di dire, di raccontare, forse per non tenervi qualcosa dentro che ha bisogno di manifestarsi. Parlate per poi stare meglio con voi stessi.

Vergine

Attenzione a non seguire certe passioni finendo, così, per andare un po’ troppo veloci, per non riconoscere certi dettagli o piccole cose. Rallentate, non serve correre.

Bilancia

Bellissimo il trigono tra Sole e Luna, tra entusiasmo e emozione. Un qualcosa che vi convincerà ad ascoltarvi, a fare ciò che volete anche se qualcuno non apprezza.

Scorpione

Marte, forte e potente dal vostro segno, si scontra con una Luna leggera, delicata. A voi decidere se e quanto essere tosti, oppure se optare per la gentilezza.

Sagittario

Il vostro modo di comportarvi sembra farsi brillante, piacevole, ricco di spunti e di curiosità. Affrontate molto bene ogni cosa, ignorando le energie avverse.

Capricorno

Qualcuno, con il suo modo di fare, potrebbe riuscire a farvi notare un vostro limite, una colpa. Eppure, saprete trasformare il tutto in uno stimolo nel fare di meglio.

Acquario

Per una volta, mettete in secondo piano impegni e doveri per dedicarvi veramente e pienamente a qualcuno, per dare il massimo con chi amate. Vi servirà.

Pesci

Marte, con la sua passione per le cose belle e importanti, potrebbe far andare in secondo piano certe realtà, alcune paure. Vi muovete con un certo coraggio.