Ariete

Non avete troppa voglia di dire, di parlare, di intromettervi in discorsi e in vicende che non vi riguardano troppo da vicino. Preferite la fantasia, le cose lontane.

Toro

Attenzione a non lasciar parlare quelle emozioni, un po’ forti, che rischiano di guastare certe armonie, di creare distanza o tensione con qualcuno. Calma.

Gemelli

Respirate grazia, capacità di riflettere e di capire, intelligenza. Per questo i piccoli dispetti della Luna non riusciranno ad appesantirvi, non cedete alle trappole dell’orgoglio.

Cancro

Assicuratevi che una certa voglia di fare, forse bisogno di dimostrare che siete capaci, non finisca per peggiorare la qualità delle vostre fantasie, riducendo ogni cosa al banale.

Leone

La Luna ruggisce dal vostro segno ma scontrandosi con Marte e con Mercurio. Meglio non coltivare l’orgoglio o la presunzione per non litigare con qualcuno.

Vergine

Non sempre l’intesa con una persona amica potrebbe essere ottimale. Provate quindi ad evitare tutte quelle cose che creano tensione, incomprensioni.

Bilancia

Venere vi regala un momento gentile, fatto di bellezza e di sogni che si fanno sentire, quasi toccare. Vivete in una dimensione superiore, in uno stato di grazia.

Scorpione

Forte il peso di certe preoccupazioni lavorative o pratiche, che finiranno per farvi sentire meno capaci, meno veloci o funzionanti. Limitate i pensieri, non sentitevi giudicati.

Sagittario

Vi sentirete capaci di decidere ogni cosa, forti e risoluti quanto basta per non dubitare troppo a lungo, per fare le cose che servono. Senza ascoltare gli altri.

Capricorno

Fidatevi delle persone vicine così da poter vivere meglio il lavoro e le situazioni professionali. Rilassatevi e siate propositivi, costruttivi rispetto al futuro.

Acquario

Marte e Mercurio chiedono molto con il lavoro e le professioni, però non dovreste scaricare sugli altri le vostre preoccupazioni, la fatica del momento.

Pesci

La misura e l’armonia di Venere vi aiuteranno a capire meglio l’importanza reale delle cose. Fidatevi dei vostri giudizi, delle impressioni del momento, non vi sbagliate.