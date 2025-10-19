Ariete

Interessante questa opposizione lunare che vi mette a confronto con persone e realtà che puntano alla bellezza, che potrebbe convincervi a usare solo le buone maniere.

Toro

Bello sentirsi importanti e a proprio agio anche con le cose che solitamente annoiano, pesano. Ottimo momento anche per pensare di più al benessere del corpo.

Gemelli

L’amicizia della Luna vi porta, in dono, leggerezza, luce e voglia di fare qualcosa che davvero vi piaccia. Dunque un cielo amico, stelle che vi regalano piacere.

Cancro

Riscoprirete tutta la bellezza della casa, delle situazioni intime nelle quali, in questo momento, state particolarmente bene. Vi sentirete nel posto giusto.

Leone

Vi muoverete in modo elegante e sensuale, comunicando sempre bellezza, buon gusto e un certo stile. Una possibilità che vi avvicina a persone e occasioni.

Vergine

Saprete svolgere ogni compito in modo bello, gentile e delicato. Non farete mai pesare nulla, migliorando ogni cosa, facendo ordine tra tutto ciò che si vede e si vive.

Bilancia

La Luna, nel vostro segno, abbraccia Venere e la bellezza, portando grade armonia e un umore sempre mediamente buono, leggero. Siete in vena di sogni.

Scorpione

Proverete sentimenti speciali per qualcuno, amando ma senza capire bene come farlo, cosa esprimere. Accettate che certi sentimenti non si dichiarino fino in fondo.

Sagittario

Davvero avete voglia di pensieri liberi, di idee che somiglino ai sogni per concedervi di andare ancora più lontano con la testa. Celebrate la libertà d’animo.

Capricorno

Fatevi guidare dalla bellezza, dal buon gusto che può migliorare ogni decisione, ogni ambito di vita. Estetica come missione, come rimedio al peso delle cose.

Acquario

L’amicizia lunare vi aiuterà a guardare ogni cosa da una prospettiva diversa, migliore. Saprete dare un valore diverso alle cose, coltivando ottimismo e una sincera empatia.

Pesci

Le decisioni di qualcuno sembrano portarvi sollievo e speranza, sembrano migliorare la vostra percezione del presente. Bellissime sensazioni per un momento luminoso.