Ariete

Il vostro modo di impegnarvi e di affrontare le prime sfide sarà assolutamente apprezzato e notato da chi lavora insieme a voi. Ottime le collaborazioni.

Toro

Saprete dare la giusta importanza ad ogni cosa, non sbagliandovi mai con i modi e con i tempi. Un ottimo modo di fare che vi farà guadagnare un certo apprezzamento.

Gemelli

Tra non molto Mercurio sarà in opposizione, esponendovi ancora di più a giudizi e volontà di altre persone. Meglio giocare d’anticipo cercando di creare nuove alleanze.

Cancro

La vostra amatissima Luna, in opposizione, si connette al Sole e alla sua energia. Per questo sarete particolarmente tonici e entusiasti nel modo di vivere le relazioni.

Leone

Questa Luna consola e sostiene il vostro Sole, regalandovi le giuste emozioni per non rinunciare, per non rimandare o cambiare idea. Per un momento tonico.

Vergine

Accanto ad un modo responsabile di esprimere fantasia e pensiero, saprete comunicare benissimo ogni cosa, così da non apparire mai troppo misurati, mai così controllati.

Bilancia

L’energia che saprete mettere nel fare le cose pratiche saprà riscattarvi di ogni dubbio, di ogni impedimento intimo e personale. Difficile, per questa volta, farvi rinunciare

Scorpione

Il Sole si accorda con la Luna, facendo sì che ogni vostra energia sappia sempre esprimersi in modo giusto, equilibrato. Per questo indovinerete sempre i modi e i tempi.

Sagittario

Fate ogni cosa con la forza e la consapevolezza di chi sa che può farcela, che niente è troppo difficile o impossibile. Dimostrate che siete coraggiosi, che non avete paura.

Capricorno

Bello rapportarsi a persone cariche di entusiasmi, di passione e di voglia di fare. Bello perché ci sarà sempre chi avrà qualcosa di bello da proporvi, da suggerire.

Acquario

Non vi sarà troppo chiaro il perché certe persone vivano emozioni e sentimenti tanto forti, così importanti. Accettate però il loro modo di fare, siate tolleranti.

Pesci

Saprete coltivare sogni e speranze davvero speciali, capaci di farvi crescere e diventare. Perché è sempre importante credere in qualcosa che ne valga la pena.