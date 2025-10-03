Ariete

Interessante quando le parole e i discorsi sono davvero connessi al pensiero, alla riflessione. Direte cose interessanti, spiegando meglio ciò che avete in mente.

Toro

Venere vibra e accende in voi certe nostalgie, ricordi e il bisogno di riflettere o ripensare a certe cose mai del tutto concluse. Regalatevi un momento di struggimento.

Gemelli

Luna e Mercurio sono in perfetto e leggerissimo trigono, un qualcosa che vi renderà ancora più capaci di pensare, di esprimere, di connettere idee e desideri.

Cancro

Ascoltate i consigli di qualcuno, apprezzandone gli esempi. Apritevi a diverse possibilità, ad altri modi di fare e di reagire. Stavolta avete tutto da imparare.

Leone

Non sbaglierete mai con le parole e con le reazioni, non lo farete perché sarete sempre mossi da una logica che non si sbaglia, da idee fatte apposta per funzionare.

Vergine

Vi capita spesso di aver bisogno di fare assoluta chiarezza e perfetto ordine per poter funzionare, per fare le cose in un certo modo. Proprio quello che accade ora.

Bilancia

Mercurio, dal vostro segno, si unisce ad una Luna leggera e carichissima di idee, di fantasie. Dunque sarà un momento ricco di immaginazione, fatto apposta per inventare.

Scorpione

Riuscirete a dare un senso e una spiegazione a certi pesi emotivi, ad una percezione del presente non sempre leggera, non così facile. Convincendovi a sorridere.

Sagittario

Non cercate mai di smorzare un sogno o di uccidere una passione in qualcuno a voi vicino. Provate invece a riconoscere e a condividere la sua energia mentale.

Capricorno

Davvero chiederete e otterrete molto da voi stessi in ambito professionale, con gli impegni pratici del momento. E lo farete non senza un piccolo aiuto da parte di qualcuno.

Acquario

Bravissima questa Luna che, dal vostro segno, si connette a Mercurio per allineare emozioni e logiche ad un presente leggero. Tutto vi sembrerà più facile, spontaneo.

Pesci

Anche se non lo darà troppo a vedere, qualcuno sente un intimo bisogno di emozioni, di cose dolci. Mettete in gioco la vostra componente più gentile, più colorata.