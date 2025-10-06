Ariete

Mercurio conclude la sua opposizione, termina quel momento che vi ha spesso imposto di dire, di rapportarvi a qualcuno, anche quando non ne avevate voglia.

Toro

Da questo momento parole e discorsi si fanno più importanti, attuali, necessari. Riflettete meglio su cosa sia giusto e importante dire, o cosa invece tacere.

Gemelli

Il vostro presente diventa più pensato e immaginato, e un po’ meno vissuto. Concedetevi del tempo per riflettere, per vivere ogni cosa a livello interiore.

Cancro

La Luna si unisce a molti pianeti aiutandovi a capire meglio i dubbi e le contraddizioni di qualcuno. Non avete bisogno di comprendere ogni cosa, di fare luce su tutto.

Leone

A volte un sano silenzio può essere la risposta migliore per tutto, per un presente che ha anche bisogno di cose non dette, di sensazioni più che di prove.

Vergine

Migliora la vostra attitudine al confronto, al discorso, al mettersi in discussione per cercare di capire chi ha ragione e chi no. Uno sforzo utile e importante.

Bilancia

Avete bisogno di vivere emozioni e sensazioni con qualcuno, forse per spiegare le vostre esitazioni, per far capire che cosa vi muove veramente. È importante.

Scorpione

Mercurio arriva nel vostro segno per rendere più intensi e vibranti i pensieri, per accendere le vostre parole, per essere ascoltati. Tempo di confronti.

Sagittario

Qualcuno sembra volersi nascondere, dicendo e apparendo meno. Per questo diventeranno importanti i dettagli, quei gesti silenziosi che dicono più di tante parole.

Capricorno

Qualcuno vi inviterà ad esprimervi, a manifestare meglio e di più quello che sentite, che pensate e che provate. E davvero non avete ragione di rimanere in silenzio.

Acquario

Mercurio mette improvvisamente in evidenza problemi e limiti sul lavoro, obbligandovi a correggere, a migliorare la vostra attitudine verso l’impegno in genere.

Pesci

La nuovissima complicità di Mercurio rappresenta una vera occasione di amare di più e meglio, di ristabilire intese con il cuore di qualcuno. Sorridete a questo cielo.