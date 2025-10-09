Ariete

Ci sono momenti, come questo, in cui è importante lasciar fare agli altri, delegare e fidarsi di ciò che qualcuno saprà svolgere e dimostrare. Non accentrate ogni cosa.

Toro

Luna, Giove e Venere si accordano, si parlano, e lo fanno in buona posizione. Non vi mancherà proprio nulla per essere felici, per credere nelle cose che farete.

Gemelli

Si direbbe un momento tranquillo, un tempo in cui nulla vi disturberà o vi movimenta più di tanto. Nessuna noia, solo più attenzione verso ciò che gli altri faranno.

Cancro

Bellissimo poter contare sull’amicizia di tanti pianeti, su una Luna potente e pronta ad aiutarvi. Per questo affronterete ogni cosa con grinta, senza mai arrendervi o rinunciare.

Leone

Il Sole non smette di garantirvi una certa presenza, la capacità di farvi notare e ascoltare quando serve. Muovetevi con sicurezza, non siate troppo indecisi.

Vergine

Venere, dal vostro segno, saprà mettervi perfettamente in accordo con persone e emozioni, regalandovi così un momento davvero a prova di stelle. Sorrisi e gentilezza.

Bilancia

Ci sono momenti in cui ci sentiamo felici senza una ragione, ma godendo di un umore che ci piace e che ci rende simpatici. Affrontate ogni cosa con grande ottimismo.

Scorpione

Gli altri potrebbero avere ragione, scegliendo il giusto atteggiamento, aiutandovi a credere in qualcosa che forse non vi convince fino in fondo. Lasciatevi ispirare.

Sagittario

È il momento giusto per passare all’azione, per decidere di fare concretamente qualcosa che deve essere risolto o gestito. Non aspettate e non rimandate.

Capricorno

Siate entusiasti, divertenti e spiritosi con le persone vicine. Fatelo per raccogliere buon umore e una certa fortuna con le cose del momento. Metteteci passione.

Acquario

Non criticate chi forse usa il suo tempo per fare cose che non hanno un valore apparente, che non vi interessano. Perché probabilmente si tratta di qualcosa di utile, di necessario.

Pesci

Giove, Venere e la Luna si uniscono per aiutarvi a vivere un momento davvero speciale, fatto di cose belle e di una luce che vi somiglia, che vi piacerà respirare.