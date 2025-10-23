Ariete 21/3 — 20/4

Malgrado la solita opposizione di Venere, ora ti puoi muovere meglio. Esprimi chiarezza e lucidità, riesci a tenere sempre sotto controllo situazioni e persone. Niente ti fa paura o ti ostacola veramente, vivi un ottimismo solido e concreto.

Toro 21/4 — 21/5

Per colpa del Sole, cresce dentro di te la voglia di restare connessa a tutto, di non smettere di raccontare, dimostrando così le tue intenzioni, il tuo entusiasmo, la tua luce. Lascia però un po’ di spazio anche agli altri, a chi vorrà essere ascoltato e visto.

Gemelli 22/5 — 21/6

Mercurio si fa sentire molto bene dall’opposizione, avvicinandoti agli altri e a quel senso di responsabilità che non può mancare né tacere. Raccogli le passioni degli altri, fai tue anche le emozioni che ti sfiorano, che ti passano vicino. Sentirai tutto più intensamente.

Cancro 22/6 — 22/7

L’amicizia del Sole riaccende in te la voglia di stare bene, di fare qualcosa di divertente e che ti faccia sentire migliore. Avrai meno voglia di pensare e più occasioni per vivere, per sperimentare realtà e emozioni che ti coinvolgano. Decidi di premiarti.

Leone 23/7 — 22/8

Idee, desideri e tentazioni si agitano dentro di te. Una realtà ti rende poco paziente, ma ti aiuta a vivere tutto in modo convinto, senza distrarti, senza allontanarti troppo da ciò che conta. Non perdere tempo, impegnati e mettiti alla prova.

Vergine 23/8 — 22/9

Mercurio crea mille connessioni, spingendoti a creare innumerevoli relazioni. Sarai in vena di capire ma senza mai rinunciare ai tuoi principi, e non sempre pronta a perdonare le disattenzioni e il disimpegno altrui. Perché si fa a modo tuo.

Bilancia 23/9 — 22/10

Il Sole abbassa la tua energia vitale, ma non spegne la tua voglia di discutere e di dialogare con gli altri. Saprai parlare, rispettando però gli equilibri, capendo bene quando puoi promettere e quando invece devi tacere. Per questo sarai apprezzata.

Scorpione 23/10 — 21/11

Inizia la tua stagione, il tempo che ti festeggia, e cresce subito la voglia di luce e di passione. Marte ti aiuterà a credere nelle cose giuste, senza però rinunciare mai alla concretezza. Non esagerare con i pensieri o la speranza: scegli sempre la leggerezza.

Sagittario 22/11 — 21/12

Mercurio si avvicina al tuo segno rendendo l’amore molto più facile, i sentimenti più vivi e la complicità più sincera. Fidati delle stelle e credi nelle persone che ami, celebrando i momenti che nutrono il cuore. Energia, passione e voglia di fare non ti mancheranno.

Capricorno 22/12 — 20/1

Mercurio saprà correggere le imperfezioni delle tue parole, quelle mancanze che ora puoi sistemare con una logica più profonda. Sei pronta a reagire, a farti sentire e ascoltare: Saturno non ti permette di accontentarti delle piccole cose.

Acquario 21/1 — 19/2

Qualcuno ha bisogno di scavare in certe verità nascoste, per capire meglio ciò che non è mai stato detto del tutto. Preparati, dovrai dare risposte. Intanto chiedi aiuto a Mercurio perché le tue parole siano sempre convincenti e non ti manchino mai le idee.

Pesci 20/2 — 20/3

È decisamente un momento dalle idee poco chiare, con tante intenzioni ma poche certezze. Nettuno e Mercurio rendono difficile elaborare pensieri o ragionamenti che funzionino, per questo dovrai fidarti della spontaneità, delle cose facili e immediate.