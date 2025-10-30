Ariete 21/3 — 20/4

Bellissimo questo Marte, ambizioso e coraggioso: si fa sentire e accende la passione in ogni pensiero, in ogni speranza. Ti insegnerà a non avere fretta, a credere in quello che fai ma rispettando i tuoi tempi. Questa volta sarai tu a decidere.

Toro 21/4 — 21/5

Non sempre Giove saprà convincerti con le sue promesse di fortuna, facilità e spontaneità. Meglio aspettare la bellissima Luna Piena, che porterà chiarezza e comprensione su tutto. Nessuna fretta di giudicare: prova ad accogliere ciò che arriva.

Gemelli 22/5 — 21/6

Ti senti finalmente libera di dire e chiedere ciò che non sai, forse per fare chiarezza tra i pensieri o per mettere a tacere un dubbio che potrebbe diventare scomodo. Userai parole limpide e orgogliose, senza però andare mai oltre il necessario. Brava.

Cancro 22/6 — 22/7

Avrai meno voglia di impegnarti, di creare e di inventare, forse per lasciare spazio a idee che hanno bisogno di allontanarsi un po’ dalla routine quotidiana. Rivolgi i pensieri verso qualcosa di semplice, che illumini la tua leggerezza e ti faccia bene.

Leone 23/7 — 22/8

Finalmente le stelle ti restituiscono il coraggio e la forza indispensabili per agire e pensare come una vera leonessa. Marte ti guiderà nelle scelte e ti aiuterà a misurarti anche con ciò che non ti dicono. Felice di essere di nuovo te stessa.

Vergine 23/8 — 22/9

Ci saranno piccole tensioni e poca voglia di trovare un compromesso, di mettere d’accordo energie e intenzioni così diverse tra loro. Eppure, in tutto questo, avrai la possibilità di imparare e scoprire qualcosa in più su una persona o un fatto.

Bilancia 23/9 — 22/10

Per te misura significa anche saper smettere di credere in qualcosa di poco vero, rinunciando a un’illusione comoda per vivere di verità e di concretezza. Ti sentirai lucidissima, capace di cogliere dettagli e occasioni, restando lontana dalle bugie.

Scorpione 23/10 — 21/11

Marte se ne va, lasciandoti un po’ meno forte e meno sicura delle tue possibilità. Nonostante questo, sentirai il desiderio di metterti in discussione quanto basta per fare le mosse giuste. Azioni e iniziative sempre fortunate, quella cosa di cui avevi bisogno.

Sagittario 22/11 — 21/12

In questi giorni ti percepisci più forte e combattiva, ti sentirai sempre pronta a reagire con decisione a persone e situazioni. Attenzione, però, a valutare con maggior cura i bisogni altrui, rispetta le debolezze e le paure degli altri. È il momento di essere generosa.

Capricorno 22/12 — 20/1

Qualcuno sembra voler predicare senza sosta l’ottimismo, ma a te pare francamente eccessivo e fuori luogo. Tu, invece, saprai concretamente riconoscere ciò che ha un valore reale e una luce precisa. Fidati delle tue impressioni e del tuo istinto: sapranno guidarti.

Acquario 21/1 — 19/2

È tempo di sognare, ma con coraggio e sincera convinzione. Metti passione ed energia in ciò che desideri, inseguendo quel futuro che senti possibile. Dimostra quanto tieni a un’amicizia, senza paura di mostrarti vulnerabile: farlo ti farà sentire più forte e migliore.

Pesci 20/2 — 20/3

Qualcuno è in vena di prudenza e moderazione, e per questo non riesce a riconoscere il valore del tuo ottimismo e della tua voglia di fare sempre di più. Non rimanerci male, piuttosto tieni per te certe speranze, senza condividerle o raccontarle troppo in giro.