C’è chi ci crede e chi no, fatto sta che un po’ tutte/i almeno una volta nella vita ci siamo soffermate a leggere l’oroscopo e magari a stupirci se, in modo più o meno evidente, quanto scritto ha corrisposto al vero. Al di là delle previsioni più o meno favorevoli per la nostra giornata e/o settimana, però, ci sono aspetti evidenti che caratterizzano lo zodiaco e i suoi 12 segni. Peculiarità caratteriali, indole, passioni, ecc. E questo, oltre che dalle stelle, cambia anche a seconda dell’orario in cui si è nati.

Ma non bastano giorno e mese per definire chi sei davvero secondo le stelle. L’orario di nascita può fare davvero la differenza sulla tua personalità.



Il Tuo Segno Zodiacale: Le Basi da Ricordare

Prima di scoprire come l’orario di nascita influenza il tuo carattere, facciamo un veloce ripasso dei tratti distintivi di ogni segno. Riconosci te stessa?

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La pioniera del gruppo. Sei quella che dice “Andiamo!” quando le altre ancora ci stanno pensando. Energia pura, ottimismo contagioso e una determinazione che fa invidia.

Toro, (aprile – 20 maggio)

L’epicurea saggia. Ami la bella vita ma con buonsenso. I cambiamenti ti mettono un po’ in ansia, ma quando è necessario, sai essere più forte di una roccia.

Gemelli, (21 maggio – 21 giugno)

La comunicatrice nata. Sei quella che anima ogni conversazione. Mente brillante, spirito sociale, ma ammettilo: cambi idea più spesso di quanto cambi rossetto!

Cancro, (22 giugno – 22 luglio)

Il cuore tenero del gruppo. Sensibile, dolce, sempre pronta a coccolare gli altri. Sei quella che ricorda i compleanni di tutti e che sa sempre cosa dire quando qualcuno sta male.

Leone, (23 luglio – 23 agosto)

La regina indiscussa. Ambiziosa, generosa, magnetica. Ti piace essere al centro dell’attenzione? Normale, sei nata per brillare.

Vergine, (24 agosto – 22 settembre)

L’organizzatrice perfetta. Quella che ha sempre tutto sotto controllo (o almeno così sembra). Modesta ma efficientissima, sei il pilastro su cui tutti si appoggiano.

Bilancia, (23 settembre – 22 ottobre)

La diplomatica per eccellenza. Cerchi sempre l’equilibrio e l’armonia. Sei quella che media nelle discussioni e che rende tutto più bello intorno a sé.

Scorpione, (23 ottobre – 22 novembre)

La passionale misteriosa. Magnetica, intensa, istintiva. Quando entri in una stanza, tutti se ne accorgono. Il tuo sguardo dice tutto senza pronunciare una parola.

Sagittario, (23 novembre – 21 dicembre)

L’avventuriera ottimista. Sempre pronta a partire, con la valigia mezza pronta e mille sogni nel cassetto. La tua energia positiva è contagiosa.

Capricorno: (22 dicembre – 20 gennaio)

La strategist determinata. Obiettivi chiari, metodo impeccabile. Sembri distaccata ma in realtà è il tuo modo di proteggere il cuore tenero che nascondi.

Aquario, (21 gennaio – 19 febbraio)

L’originale ribelle. Sei quella che nessuno riesce a incasellare. Creativa, libera, sempre un passo avanti agli altri nel pensiero.

Pesci, (20 febbraio – 20 marzo)

La sognatrice romantica. Sensibile, idealista, con un mondo interiore ricchissimo. A volte ti perdi nei tuoi sogni, ma è proprio questo che ti rende speciale.

L’Orario che Cambia Tutto: I Sei Cicli della Giornata

Una volta ripassate le diverse peculiarità di ogni segno non ci resta che capire come, anche l’orario di nascita, può influenzare la personalità di ciascuno. Per prima cosa è bene dire che, quando si parla di zodiaco, le 24 ore vengono suddivise in sei cicli distinti:

dalle 20.00 alle 00.00;

dalle 00.00 alle 4.00 di mattina;

dalle 4.00 alle 8.00;

dalle 8.00 alle 12.00;

dalle 12.00 alle 16.00:

dalle 16.00 alle 20.00.

In base alla fascia oraria in cui si è nati, quindi, due persone dello stesso segno possono essere anche molto diverse, acquisendo nuove peculiarità associate proprio al momento della giornata in cui si è venuti alla luce. O anche perdendo alcuni tratti tipici del proprio segno in favore di altri. Ecco, quindi, quali sono le caratteristiche legate all’orario di nascita e al ciclo di appartenenza.

Primo ciclo dalle 20.00 alle 00.00

Chi è nato dalle 20.00 alle 00.00 di notte è tendenzialmente una persona sicura di sé che tende a dominare gli altri. Dei leader nati, socievoli e volti alle relazioni, hanno una forte autostima (che può tendere alla presunzione) e la capacità di raggiungere i propri obiettivi.

Secondo ciclo dalle 00:00 alle 04:00

Romanticismo, riservatezza, generosità e tranquillità. Sono queste le caratteristiche maggiori delle persone nate tra mezzanotte e le quattro di mattina. Nello zodiaco sono anche i più dotati di curiosità, sempre pronti a partire e molto amanti della lettura. Altro modo per viaggiare, anche se solo con la mente.

Terzo ciclo dalle 04:00 alle 08:00

Le nate tra le 04.00 e le 08.00 sono persone molto tenaci, tanto da apparire sempre con una soluzione in tasca. Sempre disponibili e generose, pronte ad aiutare il prossimo e a renderlo felice. Con estremo altruismo anche andando oltre le proprie possibilità.

Quarto ciclo dalle 08:00 alle 12:00

Nello zodiaco, i nati tra le 08.00 e mezzogiorno hanno una forte indole empatica, calorosa e raffinata. Sono ottimi ascoltatori, attenti ai dettagli e al prossimo. Con un atteggiamento filosofico e ottimista nei confronti della vita e sempre pronti alla riflessione su ogni ambito e persona. Compresi se stessi.

Quinto ciclo tra le 12.00 e le 16.00

In questa fascia oraria nascono persone con spiccate doti di audacia ed energia. Sono intuitive, intelligenti e iperattive. E che non hanno paura di dire la propria opinione (anche se a volte entrano in disaccordo con gli altri). Sono anche ottime insegnanti e dotate nell’arte dell’oratoria.

Sesto ciclo dalle 16.00 alle 20.00

Infine, a chiusura di questi cicli, ci sono le persone nate dalle 16.00 alle 20.00. Amanti dei viaggi e molto coraggiose, non si lasciano mai perdere nuove occasioni ed esperienze. Sono persone dallo spirito libero, spensierate e socievoli, anche se tendono ad avere qualche fobia.

Hai scoperto il tuo orario di nascita?

Vai a cercare il tuo certificato di nascita (o chiedi alla mamma!) e scopri il tuo orario esatto. Poi mescola le caratteristiche del tuo segno con quelle del tuo ciclo orario. Ti riconosci? Racconta alle tue amiche questa scoperta e confrontate i vostri profili. Scommetto che molte cose inizieranno ad avere senso!

E se non ti riconosci? Nessun problema! Le stelle influenzano, ma non decidono. Tu sei sempre l’artefice del tuo destino, con le tue scelte, le tue esperienze e la tua unicità. L’importante è divertirsi con queste scoperte e usarle come spunto per conoscersi meglio. Perché alla fine, che tu sia nata all’alba o a mezzanotte, sotto il segno dell’Ariete o dei Pesci, sei comunque straordinariamente unica.

