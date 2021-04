C ome e dove vedere i film candidati agli Oscar 2021. Tutti i titoli disponibili: da Amazon Prime Video a Netflix sino a Disney +.

Dopo una lunga attesa nella notte fra il 25 e il 26 aprile si svolgeranno presso il Dolby Theatre di Los Angeles gli Oscar 2021. Un’occasione per rivedere le star del momento, scoprire nuovi film e vivere l’emozione del grande cinema. In quest’anno segnato ancora dalla pandemia, sono tante le pellicole interessanti che hanno ottenuto una o più nomination agli Oscar 2021. Ma soprattutto sono tanti i titoli che sono già disponibili per la visione su Amazon Prime Video, Netflix o Disney Plus. Le piattaforme on demand infatti contano numerosi film che hanno ottenuto delle nomination e puntano alla statuetta.

I film candidati agli Oscar 2021 su Netflix

Dieci nomination (fra cui regia, miglior attore e film), Mank è un film diretto da David Fincher ed è un tributo al capolavoro Quarto potere. Disponibile su Netflix, ricostruisce, fra verità e fantasia, la fase di scrittura e di pre-produzione ad opera di Herman J. Mankiewicz, grande sceneggiatore interpretato da Gary Oldman. Troviamo poi Ma Rainey’s Black Bottom, il biopic dedicato a un grande blueswoman degli anni Venti e icona della black music. Straordinaria l’interpretazione di Viola Davis, candidata come miglior attrice, ma gli Oscar 2021 potrebbero portare alla vittoria di Chadwick Boseman, il compianto attore scomparso di recente.

Su Netflix si trova anche Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin che ha ottenuto 6 nomination ed è la trasposizione di un caso giuridico che coinvolse sette noti attivisti contro la guerra del Vietnam nel 1968. Ottava nomination per Glenn Close, che con Elegia Americana di Ron Howard ha conquistato i telespettatori della piattaforma streaming. Si tratta di un dramma familiare con al centro la storia di J.D. Vance e il suo rapporto difficile con la madre Bev.

Intensa anche la prova di Vanessa Kirby in Pieces of a Woman, dramma finito per molte settimane fra i primi posti della classifica di Netflix. L’attrice grazie alla pellicola potrebbe ottenere un Oscar come miglior attrice protagonista. Fra i film di animazione più belli disponibili sulla piattaforma streaming c’è Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria di Glen Keane che narra l'avventura di una ragazzina alla ricerca di una dea.

Gli abbonati al servizio possono inoltre vedere prima della grande notte degli Oscar due titoli molto interessanti: Eurovision Song Contest e La vita davanti a sé in lizza per la miglior canzone. La seconda pellicola ha per protagonista una grandiosa Sophia Loren e una colonna sonora firmata da Laura Pausini. Il brano Io sì (Seen) ha trionfato ai Golden Globe e ora la cantante punta alla statuetta d’oro.

I film candidati agli Oscar 2021 su Amazon Prime Video

Non solo Netflix, anche Amazon Prime ha ricevuto numerose nomination agli Oscar 2021. Troviamo ad esempio Sound of Metal di Darius Marder, intenso dramma con al centro le vicende di un batterista di musica heavy metal che affronta l'improvvisa sordità. Sei le candidature ricevute fra cui quella per miglior film, miglior attore, miglior attore non protagonista, miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio e miglior suono. Fra i candidati agli Oscar 2021 anche Borat – Seguito di film con Sacha Baron Cohen e Quella notte a Miami che segna l’esordio alla regina dell’attrice Regina King. Su Amazon Prime troviamo inoltre il documentario Time di Garett Brandly che narra la battaglia di Sibil Fox Richardson e dei figli per arrivare alla scarcerazione del marito Robert.

I film candidati agli Oscar 2021 su Disney+

Sulla piattaforma Disney+ sono presenti alcuni titoli candidati agli Oscar 2021. Il più apprezzato è senza dubbio Nomadland, super favorito per conquistare la statuetta e disponibile su Star. Da non perdere i capolavori Pixar nominati nelle categorie dei film d'animazione: Onward e Soul. I primo parla di amore fraterno, mentre il secondo di jazz e Aldilà. Su Disney+ ci sono poi Mulan e L'unico e insuperabile Ivan, candidati in altre categorie minori.

I film candidati agli Oscar 2021 su You Tube, Apple TV e Sky

Judas and the Black Messiah di Shaka King è fra i film più interessanti presenti nella lista degli Oscar 2021. Al centro della pellicola il carismatico leader Fred Hampton ucciso a soli 21 anni e di William O'Neal, suo “Giuda”. Entrambi gli attori, Daniel Kaluuya e Lakeith Stanfield, sono in nomination. La pellicola si può vedere a noleggio su varie piattaforme fra ci You Tube, Google Play, Amazon Prime Video, Chili, Sky, Apple TV+TIMVISION, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e Infinity. Su Apple TV si può trovare Wolfwalker di Tomm Moore. Storia d'animazione con un’atmosfera fiabesca considerato (a ragione) fra le pellicole più belle del 2020. Apple TV offre Greyhound: il nemico invisibile, un insuperabile dramma bellico, mentre gli abbonati Sky hanno accesso a Tenet, film di Christopher Nolan in gara per scenografia ed effetti visivi. Sempre su Sky si trovano Emma e Pinocchio di Matteo Garron, entrambi candidati per costumi e trucco.