10 modi per parlare di soldi in modo educato con i tuoi amici

M olte persone si sentono a disagio nel parlare di soldi, anche e soprattutto con i loro amici più stretti. Perché il discorso denaro ed emancipazione economica è ancora così tabù?

Parlare di soldi in modo educato con le proprie amiche è possibile, ma può richiedere un po’ di preparazione. Anche nel 2021 la questione economica, specialmente per le donne, rimane un po’ spinosa. L’indipendenza finanziaria è sinonimo di emancipazione e autonomia, e ci fa sentire forti e sicure di noi.

Per poter parlare di denaro senza sentirci in difetto o troppo indiscrete, c’è bisogno di diffondere una cultura basata sull’educazione e il supporto. Specialmente per quanto riguarda le professionalità femminili, ma non solo.

Temi che la tua migliore amica stia attraversando un periodo economico difficile? Ci sono molti modi per approcciare il discorso in maniera che la vergogna e il senso di inadeguatezza non la facciano chiudere a riccio. Il denaro è una forma di sicurezza, ma anche una buona amica lo è!

Parlare di soldi sfruttando il contesto

Probabilmente tu e la tua migliore amica state condividendo una fase importante della vita. Potreste esservi appena laureate, potreste star cercando lavoro o magari mettendo su famiglia. Forse state pianificando un viaggio, o i risparmi per garantire il giusto livello di educazione a figli prossimi all’università. Magari ci sei già passata e la tua amica no, o viceversa. Qualunque sia l’evento che può unirvi in una discussione, sfruttalo per includere l’argomento denaro.

Purtroppo, quasi tutti gli aspetti della nostra vita hanno un lato economico. Fai in modo che la tua amica sia sicura di poter contare su di te per quanto riguarda consigli e suggerimenti. Scambiatevi trucchi e segreti su come risparmiare, mettere da parte o magari investire. Che cosa ha funzionato per lei? Potrebbe funzionare anche per te?

Sii tu la prima ad avviare il discorso

Durante gli incontri con le tue amiche avrai sempre una piccola finestra di opportunità per parlare di te. Introduci l’argomento denaro. Parlare di soldi non è così imbarazzante, se ci pensi: condividi con chi ti sta vicino la tua situazione, e se hai bisogno chiedi consigli.

Hai qualche difficoltà a pagare il mutuo e vuoi fare dei tagli su altri aspetti della tua vita? Che cosa consigliano, loro? Stai per ricevere una piccola somma di denaro e vuoi investirla in uno strumento utile? Magari sei una persona morigerata, ma il tuo partner potrebbe avere le mani bucate. Come si comporterebbero le amiche al posto tuo?

Una volta che avrai cominciato a condividere, ti sorprenderà scoprire quante persone hanno effettivamente bisogno di parlare di soldi con qualcuno. Anche solo per un confronto, senza scendere nel dettaglio.

Parlare di soldi condividendo le proprie esperienze

Hai trovato una App fantastica che ti permette di gestire il budget mensile in maniera intelligente? Hai letto un articolo che parla di risparmio e che trovi interessante? Riassumi i punti salienti alle amiche e chiedi loro un parere. Condividi ciò che sai per fare in modo che le persone accanto a te facciano altrettanto.

Mostra i tuoi libri sulla materia

Non c’è bisogno di sembrare una venditrice porta a porta. Molto spesso quello che lasci “distrattamente” sul tavolo o in macchina attira l’attenzione più di quello che menzioni volontariamente. Se anche tu sei una di quelle persone che, quando viene invitata a casa di qualcuno, getta l’occhio alla libreria, sai di cosa stiamo parlando.

Potresti coinvolgere i tuoi amici in una conversazione a proposito di un libro che hai trovato e che parla di risparmio e denaro. Come fare per gestire meglio le cifre a disposizione? “Sei d’accordo con questo particolare capitolo, che spiega questo e questo?”. Soprattutto, ricordati sempre di chiedere se anche loro hanno letture da poterti consigliare.

Parlare di soldi sì, ma in senso lato

Quando si parla di soldi, è importante evitare che la persona che abbiamo davanti si senta a disagio. Anche se magari è una nostra cara amica, con cui abbiamo molta confidenza. Parlare di denaro è un tabù da infrangere: bisogna discuterne per crescere insieme. Tuttavia, cerca sempre di tenere fuori dalla discussione le cifre esatte. Queste sono informazioni che possono causare disagio o inadeguatezza, specialmente se il tuo trattamento economico è molto diverso da quello del tuo interlocutore.

Evita consigli non richiesti

Evita di dispensare consigli a chi non te li ha mai chiesti. Anche se i tuoi sono i migliori consigli del mondo, probabilmente una persona che riceve suggerimenti non richiesti potrebbe sentirsi a disagio, e neanche poco.

Evita di giudicare gli altri su come spendono i loro soldi

La discussione in merito al denaro dovrebbe sempre essere costruttiva. La cosa peggiore che si possa fare parlando di soldi è quella di giudicare con commenti tranchant il modo in cui chi abbiamo davanti spende i suoi risparmi. È vero, magari il nostro amico ha problemi di soldi ed è così ovvio che dovrebbe risparmiare su una determinata cosa. Ma dopotutto, è una sua personale decisione. Se proprio vuoi dirlo, fai in modo che non sembri un giudizio crudele.

Fai sapere ai tuoi amici se stai cercando di risparmiare

Qualunque periodo della tua vita tu stia attraversando, potrebbe essere giunto il momento di risparmiare. E farlo sapere ai tuoi amici in maniera educata è un buon punto di partenza. Non si tratta di chiedere indirettamente un prestito, affatto.

Si parla di aprirsi e confidarsi con amici e amiche per far sapere loro che, magari, quel ristorante di sushi un po’ costoso dovrà essere rimandato. Un vero amico troverà sempre il modo di includerti in attività meno dispendiose, e tu farai lo stesso con loro al momento del bisogno.

Non parlare di soldi con tutti

Evita di parlare di soldi con chi non fa parte della tua cerchia ristretta di amici. Non c’è davvero necessità di condividere informazioni personali con qualcuno che, magari, potrebbe giudicarti. Oppure parlare alle spalle di te.

I soldi rimangono un argomento divisivo

La risposta rapida è sì: i soldi sono materia divisiva e spesso portano a diatribe e discussioni. I tuoi amici potrebbero avere una visione del denaro molto diversa dalla tua. Non per questo migliore, né peggiore. Ci sono tanti modi di approcciare le materie finanziarie senza accapigliarsi.