L 'amore è più forte di un certificato di sanità mentale? Se vuoi scoprirlo, non perderti Pazzo per lei, commedia spagnola tutta da ridere, dal 26 febbraio su Netflix

È in arrivo su Netflix Pazzo per lei, commedia spagnola, diretta da Dani de la Orden, regista di origini iberiche già noto per il lavoro svolto con Élite. Se sei in un periodo no o semplicemente hai voglia di spensieratezza non perdertela. Si tratta, infatti, di una storia d'amore improbabile e folle, che celebra il romanticismo ironico e cinico, con tanti episodi al limite dell'assurdo e della pazzia. La vicenda si svolge in gran parte in un istituto psichiatrico, in un mix fra realtà e finzione tutto da ridere. L'uscita è prevista per venerdì 26 febbraio 2021.

Pazzo per lei, la trama

A giudicare dal trailer rilasciato dalla piattaforma di streaming, Pazzo per lei promette di regalarci grandi risate e qualche lacrima. L'inizio è quello di molti altri film e serie tv. Due sconosciuti che si ritrovano a letto insieme e che, solo nel momento clou, si confessano i rispettivi nomi, Carla lei e Adri lui. Ma più la storia continua e più i colpi di scena aumentano. Il mattino successivo Adri si risveglia e si rende conto di essersi innamorato perdutamente, come un ragazzino alla prima cotta. Peccato che non sappia nulla della sua misteriosa amante. Inizia allora una folle ricerca che lo porta dritto in un istituto psichiatrico. Carla, infatti, è ricoverata per un problema mentale e non può uscire (la notte incriminata era fuggita). E allora Adri fa l'unica cosa che, in quel momento, gli sembra sensata per stare vicino a quella che crede sia la donna della sua vita: si finge "matto", falsifica un certificato medico e si fa ricoverare a sua volta. Ma si cala talmente nella parte che, alla fine, quando vuole uscire, non riesce più a convincere nessuno della sua sanità mentale.

Un finale da scoprire

A fare da sfondo alla folle vicenda sentimentale di Carla e Adri, le vite degli altri ospiti della struttura, in particolare di Saúl, compagno di stanza di Adri. È anche grazie a loro e alle loro problematiche comportamentali che il protagonista riuscirà a capire qualcosa in più di se stesso, della sua dolce metà e di ciò che vuole, in un crescendo di malintesi, divertimento, sentimentalismo e cinismo. Un percorso illuminante con un finale tutta da scoprire: chissà se Adri riuscirà a far capitolare Carla o se i due scopriranno di essere irrimediabilmente incompatibili? Se ti abbiamo incuriosita, non ti resta che aspettare venerdì 26 febbraio, data di uscita di Pazzo per lei, e programmare una serata dal sapore speciale.

I protagonisti di Pazzo per lei

Il ruolo di Adri è stato affidato ad Álvaro Cervantes, attore spagnolo, classe 1989, già nel cast de L'Orologio del Diavolo, serie televisiva italiana prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Mediaset España. Cervantes, molto apprezzato in patria, è presente anche in numerose pellicole del catalogo Netflix come Adù, L'albero del Sangue e Offerta alla Tormenta. Carla, invece, è interpretata da Susana Abaitua, attrice spagnola di un anno più giovane rispetto al collega, già vista in Il gusto dell'amore, dove interpreta la parte di Sara, in Viaje al Cuarto de una Madre dove è Laura, e in R4, al fianco di Jean Reno.

Una coppia di bravi, giovani e belli destinata a catturare il cuore di molti spettatori. Castana chiara, occhi verdi da gatta, sguardo ipnotico, fisico slanciato lei, biondo, ricci ribelli, occhi verdi e barbetta sexy lui. Entrambi dotati della giusta dose di fascino e magnetismo e con una verve recitativa di buon livello. Insomma, un mix promettente e, probabilmente, vincente.

Il resto del cast

Il resto del cast è composto da: Luis Zahera, Txell Aixendri, Nil Cardoner, Eduardo Antuña, Aixa Villagrán, Paula Malia, Aarón Porras, Ferran Rañé, Alberto San Juan, Rocío León e Kike García. La sceneggiatura di Pazzo per lei è firmata, invece, da Natalia Duràn ed Eric Navarro. La durata del film? 1 ora e 42 minuti.

La locandina del film

La locandina del film è già tutto un programma, con un Adri innamorato e forse anche un filino rassegnato circondato da tre versioni di Carla: la Carla "normale", tranquilla e sorridente, quella sexy e vogliosa, e la Carla "matta" e un po' diabolica. Tutti vestiti di nero, con uno sfondo rosso fuoco, che promette scintille.

Le altre commedie simili disponibili su Netflix

Pazzo per lei va ad aggiungersi alle altre pellicole romantiche e/o tutte da ridere in arrivo o già disponibili su Netflix, come:

The Kissing Boot 3, il terzo capitolo della storia di Lee e Noah, che prima erano migliori amici e poi si sono innamorati;

Bad Trip, in cui una coppia di amici parte per un viaggio esilarante alla ricerca di una donna, a suon di candid-camera;

Se Mi Lasci Ti Cancello (titolo originale Eternal Sunshine of the Spotless Mind), in cui un uomo decide di imitare l'ex fidanzata che si è rivolta a una clinica per cancellare dalla sua mente tutti i ricordi riguardanti la loro storia;

Il lato positivo, in cui Pat, dopo un periodo passato in un ospedale psichiatrico, torna a vivere coi genitori e cerca di riconquistare la moglie, ma poi incontra una donna instabile come lui.

Insomma, se ami il genere non hai che l'imbarazzo della scelta.