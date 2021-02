S copriamo i motivi per cui su LinkedIn i recruiter guardano il tuo profilo ma non ti contattano

LinkedIn è il social network per il mondo professionale più accreditato per trovare un lavoro, studiare nuove opportunità di carriera ed entrare in contatto con altre persone. Ampliare la tua rete aumenta notevolmente le possibilità di entrare più velocemente nel mercato del lavoro.

È importante, quindi, se sei iscritta ma nessuno ti chiama, indagare i motivi per cui i recruiter su LinkedIn guardano il tuo profilo ma non ti contattano. Non basta solo esserci. È fondamentale avere un profilo ben fatto e capire cosa è necessario fare, e cosa invece è da evitare, quando si usa questo canale. Nell’era della digitalizzazione la rete racconta qualcosa di te.

LinkedIn, la più grande rete professionale

Non solo, con LinkedIn puoi tenerti in contatto con colleghi e professionisti conosciuti o trovare nuovi clienti. Non dimenticarti che è la più grande rete professionale con oltre 562 milioni di utenti. I reclutatori utilizzano sempre più LinkedIn per scovare nuovi talenti.

In tutto il mondo sono tante le persone che lo usano per mettere in evidenza le proprie capacità ed esperienze lavorative nel tentativo di trovare un nuovo impiego o dare slancio alla propria carriera.

Quando è stata l'ultima volta che hai aggiornato le informazioni sul tuo profilo? Hai completato dei corsi che potresti aggiungere?

Aggiornare il tuo profilo LinkedIn è importante, quanto il tuo curriculum vitae. Assicurati di aggiungere, ogni volta, nuove competenze, qualifiche acquisite e di avere una foto professionale.

LinkedIn ha una funzione chiamata Chi ha visto il tuo profilo che ti consente di conoscere le aziende o i professionisti che hanno sono andate sulla tua pagina. Queste informazioni sono utili, soprattutto, se queste persone sono dei cacciatori di teste. È importante, allora, adottare dei comportamenti in linea con l’immagine professionale che vuoi restituire e fare in modo che i recruiter su LinkedIn che guardano il tuo profilo poi ti contattino.

Durante un processo di recruiting, LinkedIn migliora la tua reputation, ti dà la possibilità di aggiornarti professionalmente, di sapere quali sono i profili più richiesti e conoscere le competenze imprescindibili per chi cerca lavoro nel 2021.

Scopriamo 5 motivi per cui i recruiter su LinkedIn guardano il tuo profilo ma non ti contattano.

Rivedi il tuo profilo

Se vedi che i reclutatori visitano costantemente il tuo profilo ma non ti contattano è probabile che non trovino quello che stavano cercando. Potresti avere le competenze giuste per il lavoro, ma se il tuo profilo non è aggiornato, non c'è modo che un reclutatore possa saperlo. Puoi anche cercare l'azienda per cui lavora il reclutatore e visitare la loro pagina LinkedIn. Controlla se hanno una pagina Carriere e rivedi le loro posizioni aperte. Se trovi un lavoro che ti interessa e conosci già il nome della persona a cui potresti rivolgerti, puoi aumentare notevolmente le tue possibilità di avere la carriera che desideri.

Nel profilo mancano parole chiave

Il tuo profilo Linkedin non deve essere dettagliato come il tuo CV, cerca di evidenziare le tue principali esperienze ed utilizza parole chiave nel descrivere il tuo Job Title e le tue mansioni. Sii precisa sul tuo ruolo all’interno del mondo del lavoro. Pensa alle stesse parole chiave che utilizzerebbe lo stesso recruiter per cercare un profilo come il tuo. Non essere troppo descrittiva nel presentarti.

Connettiti con il recrutatore

Se dopo aver visitato il tuo profilo un reclutatore non ti ha contattato, potrebbe significare che non sei adatta alla posizione per cui stanno assumendo. Non ti scoraggiare, puoi comunque invitarlo a connettersi con te ed espandere, in questo modo, la tua rete professionale, soprattutto se il reclutatore lavora nell'azienda dei tuoi sogni. Non è detto che in futuro il reclutatore non possa contattarti per una posizione diversa. LinkedIn è stato creato apposta per cercare lavoro, non esitare, contatta il reclutatore che ti interessa anche se al momento non stai cercando una nuova professione.

Personalizza il tuo messaggio

Una volta individuata la persona che all’interno dell’azienda che più ti interesse si occupa di selezione, non temere e scrivi un messaggio diretto e personalizzato presentando brevemente il tuo profilo e allegando il tuo CV. Evita assolutamente messaggi predefiniti.

Se hai cercato il profilo del reclutatore, potresti anche menzionare connessioni o interessi condivisi. Cerca di attirare la sua attenzione e incoraggialo a interagire con te. Prima di contattarlo, però, aspetta almeno un giorno o due per evitare di sembrare una di quelle persone che scrive subito a chiunque visualizzi il suo profilo.

Crea sempre connessioni

Entrare in contatto con un reclutatore che ha visualizzato il tuo profilo potrebbe essere solo il primo passo per avere il lavoro perfetto per te! Ti permetterà di costruire un solido network profilato di connessioni attive nel settore che ti interesse. L'invio di un invito a connettersi potrebbe tradursi in un nuovo collegamento aziendale e opportunità future di crescita. Non dimenticarti di tenere aggiornato il tuo LinkedIn, in modo da permettere una visibilità maggiore. Posta articoli interessanti, condividendo riflessioni sul tuo lavoro.