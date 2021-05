S e ogni volta che guarda la cesta dei panni da stirare volti la testa dall’altra parte, quello che vogliamo raccontarti (e farti conoscere) fa al caso tuo

Quando si ha poco tempo per tutto, in una vita multitasking dove ogni tassello ha un posto ben definito, certi step sembrano davvero degli scalini insuperabili. Il tempo sembra non passare mai e quei minuti si trasformano poi in ore perché ogni scusa è buona per cambiare attività e per interromperla nella speranza di trovare altro di più piacevole.

Eppure, rimandare, non è la soluzione a ogni problema e farlo, spesso e volentieri, rischia solo di allungare ciò che proprio non ci piace fare. Non l’hai mai notato? Noi sì e, tra le mille altre cose, anche stirare rientra tra queste attività ad alta concentrazione che rubano tempo prezioso e che, invece, potremmo dedicare a ciò e a chi amiamo.

La soluzione esiste, ma per farlo è fondamentale scegliere e avere gli strumenti giusti. Veri e propri elementi pensati per diminuire la fatica e trasformare un lavoro spesso noioso o poco piacevole, in un’attività leggera, quasi senza pensieri e senza la paura di fare danni.

Con Philips, e il suo ferro da stiro PerfectCare Elite Plus, tutto ciò è possibile. Un prodotto tecnologico pensato per migliorare la tua vita e per semplificare anche le attività che ti sembrano non finire mai.

Dimentica i classici ferri da stiro con caldaia, questo modello di ultima generazione, è caratterizzato da un vapore ultra-potente che eliminerà anche le pieghe più ostinate e, allo stesso tempo, garantirà estrema sicurezza anche sui capi più delicati evitando qualsiasi tipo di bruciatura (davvero!).

Non solo: il vapore intenso, ma sempre sotto controllo grazie alla tecnologia di ultima generazione, permette anche la stiratura verticale eliminando così anche le pieghe più ostinate o rinfrescare i capi sgualciti.

Tutto merito della tecnologia OptimalTemp che consente di stirare qualsiasi tessuto senza dover regolare la temperatura garantendo zero bruciature. Facile da far scorrere e sorprendentemente leggero: due caratteristiche da non sottovalutare specialmente quando si parla di ferri da stiro con caldaia, solitamente caratterizzati da una struttura e un peso importanti.

Il tuo polso non sarà più affaticato e anche le più alte montagne di abiti sgualciti o camicie da stirare non ti sembreranno più una sfida impossibile, ma un piacevole passatempo da dedicare anche a te stessa.

E il calcare? Se questa domanda ti ronza per la testa, devi sapere che questo ferro è dotato del sistema Easy De-Calc Plus che raccoglie calcare e avvisa quando è il momento di pulire il tutto. Facile, no?!