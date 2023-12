Tutti i segreti del gatto: ecco il libro che ogni amante dei gatti vorrà

Un’interpretazione scientifica del comportamento dei gatti. Una serie di valutazioni analitiche e circostanziate sul loro linguaggio e personalità. E insieme, una lettura pop e spensierata che non prescinde da un fatto incontrovertibile: chi ama queste misteriose creature non può non meravigliarsi (continuamente) di fronte alla loro straordinaria adattabilità, ingegnosità e resilienza

Come ci vedono i gatti? Ci considerano i loro “padroni” o piuttosto dei grossi felini bipedi con un debole senso dell’olfatto? E ancora, miagolii, fusa, graffi, sfregamenti: cosa vogliono dirci davvero quando compiono questi gesti?

Sono solo alcune delle domande che si affollano nella mente di chi possiede – o ama – i gatti. Il loro comportamento, nello spazio in cui vivono e in relazione agli esseri umani con cui entrano in contatto, e linguaggio è per molti un enigma. Che appassiona e a volte spazientisce, ma che è tutto da indagare.

Il regalo perfetto per gli amanti dei gatti

Tutti i segreti del gatto di Sarah Brown è il libro definitivo per qualsiasi amante dei gatti che desideri conoscere meglio questi animali. È il regalo perfetto da fare e da farsi a Natale (e non solo) se si desidera scoprire tutti i segreti finora inesplorati della comunicazione felina, il comportamento, la personalità e le modalità di interazione di queste meravigliose creature.

L’autrice inglese Sara Brown, che oggi vive a Londra con la sua famiglia, il suo cane e i suoi gatti, ha prima conseguito un dottorato di ricerca sul comportamento sociale dei gatti domestici (mentre collaborava con l’Istituto di Antrozoologia dell’Università di Southampton, nel Regno Unito). Poi, ha lavorato come consulente indipendente per il comportamento dei gatti e per l’industria dei giocattoli per gatti, condotto ricerche e collaborato con diverse organizzazioni benefiche inglesi per gli animali. Dalla sua trentennale esperienza hanno preso vita altri titoli, tra cui The Cat: A Natural and Cultural History, pubblicato in tre lingue; The Behaviour of the Domestic Cat, di cui è co-autrice; The Domestic Cat: The Biology of Its Behavior, a cui ha collaborato.

Tra il rigore scientifico e l’insopprimibile passione per i gatti

Basandosi sulle proprie ricerche e scoperte, ma anche sul lavoro di altri scienziati, l’autrice ricostruisce la formidabile impresa evolutiva compiuta dai gatti domestici. Animali che da felini schivi e solitari, discendenti dai gatti selvatici nordafricani, sono riusciti a trovare case e padroni devoti in ogni angolo del mondo, pronti a tenerli al caldo, a nutrirli e a coccolarli.

«Ma come hanno fatto?» Si è chiesta la Brown. «È semplice: hanno imparato a parlare con noi!».

Con un linguaggio semplice ma costantemente supportato da studi ed esperimenti, intrecciati con le esperienze personali con i suoi gatti, l’autrice spiega come i gatti abbiano arricchito il loro linguaggio originario, basato sugli odori, con nuovi segnali e suoni più adatti alla vita con gli esseri umani e con gli altri gatti. Esplora nel dettaglio le diverse forme di comunicazione: le vocalizzazioni, i segnali della coda, gli odori, gli sfregamenti, i movimenti delle orecchie. E, su tutti, spiega che l’iconico miagolio, un comportamento usato raramente tra gatti adulti, è in realtà un’invenzione felina per conversare con le persone.

Insomma, Tutti i segreti del gatto, edito Aboca Edizioni è un testo fondamentale per conoscere e capire meglio il lato nascosto dei gatti. E magari, una volta per tutte, riuscire a “smascherare” questi imperturbabili e serafici amici pelosi.