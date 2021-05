Peugeot si rifà il look ed è sempre più ecologica

E cco la nuova immagine di marca della casa del Leone che punta all'eccellenza e a nuove automobili "green"

Non solo un nuovo logo, ma finanche una nuova era per Peugeot. Il marchio automobilistico più antico del mondo si rifà il look. Lasciandosi ispirare dai cambiamenti sia nel mondo che nell’economia. La nuova brand identity è stata presentata martedì 11 maggio al Meet di Milano. Che è stato pedana e occasione per spiegare come nasce l'identità del brand, oggi parte del nuovo gruppo Stellantis.

L'evento è stato condotto dal giornalista Nicola Porro, e dal Direttore Generale di Peugeot Italia, Salvatore Internullo. Con la partecipazione di diversi esponenti del mondo dell'editoria, del cinema e del turismo che hanno raccontato le loro esperienze con la casa automobilistica. Ma non solo. Hanno anche evidenziato il valore e l'importanza di questo marchio che da sempre punta ad anticipare i tempi e ad essere innovativo.

Ma che cos'ha spinto Peugeot a rifarsi il look? In realtà, non solo i cambiamenti nella società e nell'economia. A giocare un ruolo fondamentale sono stati i cambiamenti climatici, anche perché era necessario trovare una soluzione ai milioni di ettari di foreste perdute e ai ghiacciai che si sciolgono. Così la casa del Leone ha pensato bene di puntare tutto sull’elettrificazione delle sue automobili.

Ha infatti creato un vero e proprio concept, Peugeot e-Legend, realizzando una gamma completa di auto elettrificate. La loro particolarità? Sono 100% elettriche e plug-in hybrid ovvero con le batterie che si possono ricaricare semplicemente collegandole a una fonte esterna di energia elettrica senza usare il motore a combustione interna.

Come ha infatti spiegato il Direttore Generale Peugeot Italia, Salvatore Internullo: “Oggi il rinnovamento dell’immagine di marca rappresenta il completamento di una promessa concreta per un brand in forte crescita". Peugeot, infatti, è sempre proiettata nel futuro grazie all'elettrificazione e a una profonda digitalizzazione oltre che a una elevata customer experience.

Alla serata sono intervenuti Giuseppe Ambrosini, direttore generale Italia IWC Schaffhausen, che ha raccontato il valore del marchio nel mondo dell’orologeria; Guido Fiorentino, presidente e CEO del Grand Hotel Excelsior Vittoria e Sorrento che ha un forte orientamento alla sostenibilità.

C'erano anche Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia, che dagli anni Settanta ha sostenuto diversi marchi nazionali e internazionali a raggiungere il successo. E Carlo Alberto Carnevale Maffè professore all’Università Bocconi, che gestisce numerosi progetti di ricerca e di executive education per importanti aziende internazionali.

E poi ancora Luca Martinazzoli, direttore generale dell’agenzia Yes Milano, il marchio dedicato alla promozione della città e del suo calendario di eventi. E Stefano Accorsi, lo storico volto di Peugeot. Ospiti anche Costanza Caracciolo e Benedetta Mazza che hanno raccontato attraverso i loro canali social la propria esperienza a bordo delle nuove auto Peugeot.