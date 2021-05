S tirare ti sembra un’impresa titanica e le pieghe degli abiti sono diventate il tuo peggior nemico? Abbiamo la soluzione facile e veloce per cambiare le carte in tavola.



Quando sei sempre pronta a pianificare tutto nei minimi dettagli e i pezzi della tua vita, dal lavoro al tempo libero passando per i mille impegni che solo una donna riesce a gestire in un equilibrio precario ma pesato alla perfezione, basta davvero poco per inciampare e ritrovarsi a rincorrere i disguidi dell’ultimo minuto.

Impossibile negarlo, eppure siamo diventate così brave ed esperte a trovare la soluzione ad ogni cosa che, spesso, preferiamo chiudere gli occhi e accantonare tutto ciò che ci sembra difficile o che, per qualche motivo, rischia di portarci via minuti preziosi o ore che non sembrano passare mai.

Se fino ad ora ti sei ritrovata in tutto e per tutto nei mille impegni, e disguidi, che ogni giorno intercettano la tua vita… tranquilla, non sei sola. Già perché fare delle scelte, anche nella vita di tutti i giorni, anche nelle cose più semplice, è una costante di ogni donna e, piano, piano, è fondamentale capire come e dove agire per rimettere tutto in ordine e ritrovare tempo per ciò che ti appassiona. Perché, diciamoci la verità, non c’è miglior tempo speso di quello utilizzato per soddisfare la persona più importante che ci sia: Te stessa.

E se tutto ti sembra uno scoglio insuperabile (spoiler: non è così) forse è arrivato il momento di accantonare lo stress e rimettere mano a tutte quelle cose che, seppure piccole, sembrano sbilanciare qualsiasi cosa. Un esempio: l’abito che sognavi di indossare da giorni che è rimasto troppo tempo nell'armadio e avrebbe bisogno di una rinfrescata per potere essere messo.

Una banalità, vero. Eppure, basta qualche piega per rendere la giornata più amara e farla partire già in salita. Ma in questo caso la soluzione è più facile e semplice di quel che pensi e si chiama stiratrice verticale. Non solo uno strumento tecnologico, ma un fido alleato da avere sempre a portata di mano sia in casa che in viaggio (un posto in valigia lo troverai sempre).

Philips, sempre all’avanguardia sul tema, ha la soluzione perfetta: Steam&Go Plus. Un oggetto che unisce design, perché anche l’occhio vuole la sua parte, alla tecnologia più avanzata dedicata alla stiratura.

Niente asse, niente tempi di riscaldamento, niente ingombri, niente perdite di tempo. La stiratrice verticale di Philips, infatti, permette di eliminare le pieghe e rinfrescare anche i tessuti delicati grazie al sistema a vapore che cura i tessuti.

Piccolo e compatto, lo porterai (e vorrai farlo, te lo assicuriamo) anche nei viaggi più brevi. E non solo per eliminare le pieghe dell’ultimo minuto o dare una rinfrescata agli abiti delicati rimasti in valigia per troppo tempo. La Steam&Go Plus, infatti, ti permetterà di eliminare gli odori, uccidere i batteri e lasciare i tuoi indumenti freschi da indossare.

E se questo non ti bastasse per considerarla un vero must have, questo prodotto di Philips permette anche la stiratura in orizzontale e, in questo modo, potrai rinfrescare i capi come e quando lo vorrai tu. Basterà provarlo una sola volta per capire quanto questo cura tessuti sia indispensabile: dal serbatoio rimovibile per ricaricare l'acqua in sicurezza fino alla piastra delicata e attenta su tutti i tessuti.

Un must have per la tua casa e per te stessa, per una vita a zero stress e a zero pieghe.