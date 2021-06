Rinascita e potere: Physical è la serie di Apple Tv che ci insegna come reinventarci

P hysical, la nuova serie di Apple TV, è la promessa di un successo: tra rinascita e potere, come ci insegna a rialzarci ogni giorno. Trama, anticipazioni e cast.

Dal 18 giugno su Apple TV+, sarà disponibile la nuova serie Physical: tra i temi trattati, la rinascita, il potere e la condizione femminile, di come talvolta la vita ci costringa a rialzarci e lottare per i nostri sogni. A dirigere l’episodio pilota è stato Craig Gillespie, che abbiamo già avuto modo di vedere all’opera in Tonya e Crudelia. La regia, dunque, non è da mettere in discussione e la trama del nuovo prodotto targato Apple ci ha già conquistate.

Iniziando dal periodo in cui è ambientata – gli amati anni ’80, che mancano a tante – fino al tema centrale della serie, ovvero la forza di una donna che non vuole accontentarsi. Sarà un’occasione per riscoprire un nuovo modo di affrontare l’esistenza, ma soprattutto come il potere e la rinascita siano strettamente connesse in quella che sembra la ricetta per il successo. Vediamo qualche anticipazione, la trama e il cast (stellare).

Physical: trama e anticipazioni

Siamo a San Diego, negli anni ’80, e seguiremo le vicende di Sheila Rubin, interpretata da Rose Byrne, una delle attrici più di successo degli ultimi tempi. Sheila è sostanzialmente una casalinga disperata, triste, che si è lasciata andare sotto ogni aspetto. Sebbene all'esterno la sua vita possa sembrare pressoché perfetta e felice, in realtà Sheila si trascura. Ma, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, riuscirà ugualmente a trasformarsi in una figura a dir poco rivoluzionaria.

Non solo riuscirà a combattere la sua condizione, ma diventerà anche un importantissimo punto di riferimento per tutte le donne al suo fianco. E siamo certe che Sheila Rubin assumerà un ruolo speciale anche per noi spettatrici che vedremo la serie. Sheila, che vive all’ombra del marito (brillante e di successo), troverà la propria voce, dando una svolta importante alla sua vita domestica.

Sostanzialmente, ricoprirà il primo ruolo in assoluto di lifecoach al femminile, partendo da un’azione giornaliera: l’aerobica, non solo come esercizio fisico, ma come insegnante di vita. Sheila, da sempre amante dello sport, attraverso quest’ultimo troverà la sua vocazione e soprattutto darà vita a un business a dir poco rivoluzionario per i tempi. Ricordiamo, infatti, che il prodotto è girato negli anni ’80, un periodo che ha rappresentato uno stacco importante per la condizione femminile.

Physical: cast

La creatrice della serie TV Physical è un nome molto noto (e caro, in particolare a noi donne). Perché se vi diciamo “Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane”, andiamo a scoperchiare uno dei prodotti di punta della TV anni 2000. Sceneggiatrice e produttrice della serie, ritrovare il nome di Annie Weisman è assolutamente una garanzia.

La produzione della serie è stata affidata a Tomorrow Studios. Tra le altre registe della serie, oltre Craig Gillespie, ritroveremo anche Liza Johnson e Stephanie Laing, che figurano anche tra le produttrici esecutive. Indubbiamente, però, il nome che spicca nel cast di Physical è il suo: Rose Byrne, attrice candidata due volte ai Golden Globe per “Damages” e famosa per il ruolo di Renai Lambert nel film horror Insidious.

Rose Byrne: Sheila Rubin

Rory Scovel: Danny Rubin

Della Saba: Greta

Lou Taylor Pucci: Bunny

Paul Sparks: Tyler

Ashley Liao: John Breem

Cosa ci insegna la nuova serie di Apple TV

Ci sono venuti in mente due termini a leggere la trama di Physical: la rinascita e il potere. La storia di Sheila ci tocca nel profondo perché sostanzialmente molte di noi sono come lei: in attesa di qualcosa di grande, di un evento che possa spezzare la quotidianità dei giorni sempre uguali, tristi e grigi. Ma è pur vero che siamo noi a doverci rialzare. A capire che il cambiamento non è automatico, ma è essenziale per trovare quel pizzico di felicità che ci meritamo.

Guardare la nuova serie sarà un'occasione preziosa per fare un po' di training: siamo davvero soddisfatte della nostra vita? O possiamo puntare al gradino successivo, senza avere paura, senza freni o limiti che spesso ci auto imponiamo? Il potere tutto al femminile ci aspetta su Apple TV+: già si preannuncia davvero un successo senza eguali.

Data di uscita e dove vederla

Segniamo la data sul calendario: il 18 giugno, tutte sintonizzate su Apple TV+, che ormai sta dando battaglia a Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video, giganti delle piattaforme streaming. Le abbonate potranno avere accesso ai tre episodi della prima stagione: ognuno avrà la durata di circa mezz’ora.

Successivamente, sarà rilasciato un episodio a settimana, esattamente il venerdì. Tra le prossime serie TV in arrivo sulla piattaforma, come non citare la seconda stagione del The Morning Show, con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon: un altro prodotto tutto al femminile!

Con Physical, però, potremo assistere non solo a uno sceneggiato di valore, ma che nasconde un importante messaggio e significato, sotteso dietro alla storia di Sheila Rubin: mai accontentarsi nella vita e puntare sempre al sole, mai rifugiarsi all’ombra di un albero, ma uscire allo scoperto e coltivare i propri talenti!