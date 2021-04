O gni mamma lo sa: la lista delle cose da fare sembra non volersi accorciare mai e il tempo da dedicare ai capelli, specialmente alla messa in piega, rasenta l’utopia. Ma non con gli strumenti giusti: la piastra Dyson Corrale™, infatti, potrebbe essere la svolta definitiva verso uno styling facile, versatile e a prova di impegni.

Le giornate sembrano iniziare sempre allo stesso modo: basta alzarsi dal letto per essere già in ritardo. Ecco allora che dedicarsi a una messa in piega accurata diviene praticamente impossibile e domare gli effetti di un bad hair day una sfida. Nonostante gli impegni e la vita frenetica, però, non tutto è perduto. Alla chioma, infatti, servono alleati fidati e tecnologici che rendano lo styling facile e veloce. Ed è esattamente a questo che servono le batteria agli ioni di litio a quattro celle della piastra Dyson Corrale™. Una vera e propria svolta per i capelli, con un indiscutibile vantaggio: essere senza filo. In questo modo, lo styling non sarà solo più semplice, ma anche dinamico. Sì, potresti iniziare a utilizzare la piastra davanti al caffè mattutino. La piastra Dyson Corrale™, infatti, garantisce fino a 30 minuti di autonomia e si ricarica in 70 minuti. Per sessioni di styling più lunghe, basta collegare il filo per avere una modalità di ricarica ibrida.

Al resto penserà la giusta ispirazione. Trovare il giusto hairstyle ogni giorno, infatti, significa combinare il proprio stile personale con la texture naturale dei capelli. La ricetta perfetta, come ha sottolineato Sonia Grispo nella diretta Facebook Styling con stile: il look perfetto per ogni occasione.

L'hair styling è una scienza

Ci sono voluti 10 anni e oltre 100 milioni di sterline per trovare la giusta combinazione di calore, tensione e controllo, con cui creare capelli lisci, morbidi e luminosi. Al centro, il capello e gli effetti dei danni termici, meccanici e chimici sulla sua struttura. Ecco perché la piastra Dyson Corrale™ crea il perfetto equilibrio tra il calore per rompere i legami di idrogeno nel capello stesso, la tensione e la compressione per riformare questi legami e il controllo per distribuire in modo uniforme calore e tensione.

Un’intuizione che ha portato Dyson a sviluppare una complessa lamina in lega di rame e manganese. La rivoluzione? La flessibilità delle lamine, per abbracciare i capelli e regalare uno styling più controllato, in cui il calore non rischi di danneggiare la chioma. Come racconta James Dyson, Fondatore e Chief Engineer, “Abbiamo scoperto che se le lamine sono in grado di adattarsi alla ciocca, di conseguenza a ogni passaggio possiamo applicare la giusta tensione su di essa. È così che otteniamo uno styling avanzato riducendo drasticamente i danni provocati ai capelli dal calore”.

Perché il segreto per prendersi cura dei capelli anche durante lo styling è trovare la giusta temperatura in base alla tipologia e alla lunghezza dei capelli. Proprio per questo, la piastra Dyson Corrale™ ha tre impostazioni di calore: 165°C, 185°C e 210°C. A evitare indesiderate oscillazioni di temperatura, infine, pensa il sistema di controllo intelligente del calore. Grazie a un sensore in platino, infatti, la temperatura viene rilevata fino a 100 volte al secondo.

Stile e styling con la piastra Dyson Corrale™: la diretta su DMNow

Il segreto per uno styling sempre perfetto è rispettare il proprio stile. Per un look chic e minimalista, ad esempio, l’idea giusta è il liscio, perfetto per non avere nemmeno una ciocca fuori posto. In questo caso, mai dimenticare di prestare attenzione alla salute del capello, a partire dalla spazzolatura: è bene districare le lunghezze prima dello shampoo, per evitare che i capelli si spezzino sotto la doccia. Con un colpo di piastra, poi, è possibile creare anche splendide onde. Morbide, naturali ed eleganti sapranno accompagnare le serate romantiche. Perché il risultato sia perfetto, in questo caso, sono gli accessori a fare la differenza. La piastra Dyson Corrale™, infatti, è disponibile anche con un set di pettine e spazzola, alleati fondamentali per le diverse fasi dello styling. E per il tempo libero - perché persino le mamme ne hanno - il suggerimento è optare per delle beach waves, onde piatte e definite ad effetto “spirito libero”.

La piastra Dyson Corrale™ per la Festa della Mamma 2021

La tecnologia all’avanguardia della piastra Dyson Corrale™ è il regalo perfetto per la Festa della Mamma 2021. Non certo solo una piastra: la tecnologia all’avanguardia, le lamine microincise, il controllo del calore e la batteria agli ioni di litio, infatti, garantiranno a tutte le mamme un nuovo alleato per una chioma sempre perfetta, nonostante gli impegni. E per farla ancora più felice, l’ideale è approfittare della confezione speciale in occasione della Festa della Mamma e sorprenderla con la piastra Dyson Corrale™ e con il set composto da spazzola piatta e pettine.

Potete acquistare la piastra Dyson Corrale™ nella versione gifting per la Festa della Mamma sul sito ufficiale Dyson.it e presso i Dyson Demo Store

In tutti gli store si possono toccare con mano le tecnologie beauty e provarle direttamente sui propri capelli, guidati dai consigli personalizzati degli Hair Stylist Dyson. Inoltre, solo nello store di Milano Gae Aulenti e, dal 7 maggio, nel Dyson Demo Store di Firenze, si ha la possibilità di prenotare il servizio di piega a pagamento per vivere un'esperienza di styling completa.