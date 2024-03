T utto pronto per il pranzo di Pasqua? Se avete già deciso ospiti e piatti, manca solo la perfetta mise-en-place: ecco alcune idee semplici, originali ma di sicuro effetto

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” è un’ironica massima popolare che però ha un fondo di verità: il Natale, con le sue lunghe vacanze e il clima freddo, porta a chiudersi con piacere in casa e riunire anche le famiglie più lontane. Non c’è un limite alle occasioni di festeggiamento, perché dalla cena della Vigilia al pranzo di Santo Stefano, è un party continuo.

La Pasqua, invece, cade solitamente durante l’arrivo della bella stagione e permette di organizzare piccoli viaggi, giornate all’aperto e gite e picnic fuori porta. La famiglia non sempre riesce a riunirsi e le occasioni sono concentrate nel pranzo, che spesso viene festeggiato con gli amici.

Le tradizioni del pranzo di Pasqua

Anche se si decidesse di festeggiare approfittando di qualche giorno fuori e della bella stagione, seguire le tradizioni non ha prezzo: quanti ricordi di attimi di convivialità. Prima di tutto, non si può rinunciare allo scambio delle uova, il momento più atteso dai piccoli, un gesto che risale addirittura al Trecento quando un cioccolataio alla corte del Re Sole inventò il primo uovo di cioccolato… E il resto è storia!

Ma la tradizione più importante è quella del pranzo di Pasqua, per cui ogni regione d’Italia ha un vero e proprio menù di piatti tipici. Dai Bussolai tipici del Veneto alla Pastiera Napoletana, passando per la Torta di Formaggio del centro Italia e il golosissimo Casatiello, dovunque la tavola di Pasqua vede leccornie per tutti i gusti.

La mise en place del pranzo di Pasqua

Qualunque sia la vostra idea per festeggiare la Pasqua, perché non provare a usare un po’ di fantasia anche nella cura della tavola, creando una mise-en-place curata nei minimi particolari, la cui bellezza accompagna il gusto di ogni singola portata e tracci il mood della giornata insieme. Ecco le nostre idee per mise-en-place originali e fresche per i vostri pranzi, con l’aiuto di un ingrediente dalle mille potenzialità che nelle tavole italiane non manca mai: il Grana Padano.

Pasqua Romantica: la tavola floreale

Una tavola elegante sui toni del rosa, che si ottiene facilmente giocando sui dettagli – come la scelta di tovaglioli o bicchieri in tinta – oppure con un servizio di stoviglie ispirato a fiori o con decorazioni romantiche.

Per non appesantire gli ospiti con troppi design floreali, è meglio puntare tutto su fiori veri e propri: addobbando con qualche petalo o con fiori di pesco o di ciliegio, si otterrà un effetto romantico, fresco e allegro. Su una tavola come questa non può mancare un pranzo a più portate, tutte accompagnate dal Grana Padano a petali, che dona ad ogni piatto quel tocco di gusto in più, come la magnolia in fiore che abbellisce l’intero giardino.

Pasqua all’aria aperta: la tavola eco chic

La tavola del pranzo di Pasqua en plain air è in legno e ricorda un picnic. Tra tovaglioli in tessuto grezzo e decorazioni che rimandano ai protagonisti della campagna, come galline e pulcini, grandi e piccini si siedono comodi e si preparano per un pranzo tradizionale e allegro.

Se mancano gli accessori allegri, un trucco originale è utilizzare delle uova per creare un centrotavola perfetto: si possono decorare o scegliere quelle chiare e lasciare che siano loro a rendere unica la tavola di Pasqua. Su questa mise-en-place non può mancare un tagliere di salumi e formaggi: tra le fette di salame a roselline e il prosciutto esposto a fette, il Grana Padano a scaglie ruba la scena e – da accompagnamento – diventa il protagonista.

Pasqua Pop: la tavola colorata

La tavola perfetta per la Pasqua con gli amici è pop e colorata: ci si può divertire insieme a colorare le uova da usare come decorazione, mentre piano piano arrivano tutti e ognuno porta qualcosa. C’è l’amica che ha fatto per la prima volta il Casatiello e quella super indaffarata che ha portato la Colomba del supermercato, poi c’è il brillante che ha voluto osare con l’uovo artigianale dal gusto audace.

Insomma, l’ordine, le portate e l’idea di un menù tradizionale sono ricordi lontani. Su questa tavola si mischiano tutti i colori e ad abbinare un piatto con l’altro ci pensa la gioia di essere insieme. Qua e là, ci sono le pepite di Grana Padano: perfette per uno snack mentre si aspetta che tutti siano seduti o per dimenticare i gusti di qualche pietanza non proprio riuscita… Niente pericolo, con lui si va sul sicuro.