S ono finalmente ufficiali le date del sempre attesissimo Amazon Prime Day: l'edizione 2021 è prevista per il 21 e 22 giugno. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Il Prime Day 2021 si svolgerà nelle date del 21 e 22 giugno prossimi: lo ha annunciato in modo ufficiale Amazon.

L'ultimo Prime Day in Italia è stato molto recente: lo scorso ottobre. L'edizione 2020 infatti era stata fatta slittare di alcuni mesi per via della crisi Covid. Al contrario il prossimo Prime Day è stato leggermente anticipato rispetto al solito: non si svolgerà a luglio come da tradizione, ma a fine giugno.

Ma cosa è il Prime Day e come sfruttarlo al meglio? Per chi ancora non lo sapesse il Prime Day è una due giorni di offerte e sconti dedicati però unicamente ai clienti Prime. Se vuoi testare Amazon Prime e sfruttare il Prime Day puoi iscriverti da subito sfruttando i 30 giorni di prova gratuiti.

Quali sono le offerte del Prime Day 2021

Il Prime Day garantisce ogni anno numerosissime offerte super convenienti: quest'anno sono previste circa 2 milioni di offerte su articoli di tutti i tipi. Di solito è un'ottima occasione per sfruttare sconti particolarmente corposi su articoli tech ed elettrodomestici, ma anche su tantissimi prodotti di moda e bellezza.

In più ci sono ghiottissime offerte già disponibili e valide fine al 22 giugno, eccole:

L'iniziativa di Amazon per le Piccole e Medie Imprese

Continua l'impegno di Amazon per sostenere le Piccole e Medie Imprese, a cominciare dal fatto che durante il Prime Day una cospicua fetta di offerte riguarderanno proprio i prodotti delle PMI italiane.

Oltre a questo Amazon ha ideato una promozione molto interessante proprio per dare visibilità allee PMI del Made in Italy: dal 7 giugno al 20 giugno 2021 se spendi almeno 10 Euro in prodotti delle PMI riceverai un buono di 10 Euro da spendere durante il Prime Day.

Non hai mai esplorato l'offerta delle Piccole e Medie Imprese italiane su Amazon? Non ti resta che sfogliare la vetrina dedicata con tutti i prodotti delle imprese locali suddivisi in categorie:

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.