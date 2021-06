I n attesa del Prime Day Amazon previsto per il 21 e il 22 giugno, puoi cominciare a sbirciare tra le offerte countdown di questa settimana. Ecco le migliori

Le offerte countdown Prime Day 2021

Aspetti con ansia il 21 e 22 giugno per il Prime Day 2021 di Amazon? Se ancora non lo sai, in attesa del grande giorno dedicato allo shopping scontato, puoi cominciare a sbirciare tra tante vantaggiose offerte già attive da questa settimana per tutti gli utenti Amazon iscritti al programma Prime, tra prodotti di bellezza, elettrodomestici tattici e tanti altri acquisti che ti risolveranno la vita... senza prosciugare il portafoglio.

Se vuoi conoscere tutte le offerte del Prime Day già attive ti basta cliccare qui sotto...

Tieni presente che per beneficiare delle offerte, devi essere iscritta al programma Prime che costa 36 euro l'anno, oppure 3,99 Euro al mese, ma che puoi provare in modo gratuito per un mese. Oltre alle spedizioni veloci puoi usufruire della piattaforma di streaming Amazon Prime Video.

Come dicevamo alcune offerte "countdown" in attesa dell'Amazon Prime Day 2021 sono già attive da questa settimana. Prima di darti allo shopping, però, tieni presente che:

dove trovi la dicitura a coupon dovrai cliccare su "Applica Coupon" e potrai sfruttare l'offerta solo se sono rimasti coupon ancora disponibili (il numero infatti è limitato!)

dovrai cliccare su "Applica Coupon" e potrai sfruttare l'offerta solo se sono rimasti coupon ancora disponibili (il numero infatti è limitato!) nei box offerte potresti non vedere il prezzo corretto se non sei loggata con il tuo profilo Amazon Prime.

Le offerte da non perdere questa settimana

Ed ora che sai tutto, non ti resta che compilare la tua shopping list. In offerta questa settimana trovi moltissimi prodotti tra accessori di bellezza, creme solari, make-up, qualche immancabile proposta hi-tech e persino biciclette elettriche! Per non perdere la bussola e orientarti al meglio, abbiamo selezionato le offerte migliori. Eccole!

I solari Lancaster

In vista delle giornate in spiaggia e di una tintarella invidiabile, questo è il momento giusto per comprare le creme solari. Bando al risparmio: quest'anno, grazie alle offerte di Amazon Prime, puoi concederti risparmiando anche i solari Lancaster, brand di assoluta qualità. Dal doposole per mantenere a lungo l'abbronzatura alla crema protettiva, potrai creare il tuo perfect beauty per la spiaggia.

Lancaster Sun 365

Make Up in offerta

Fondotinta, ombretti, correttori... una volta che hai pensato ai solari, puoi approfittare delle offerte che Amazon riserva ai clienti Prime anche per rinnovare il tuo make-up. Trovi scontati molti prodotti Max Factor e Rimmel... e se cerchi qualche ispirazione, dai un'occhiata qui sotto!

Max Factor Nude Eyeshadow Palette

Fondotinta Max Factor Miracle Second Skin

Max Factor Miracle Sheer Gel Blush

Fondotinta Liquido Max Factor Lasting Performance

Rossetto Rimmel London Provocalips

Fondotinta Rimmel London Lasting Finish 25 Hour

Rimmel London Correttore Liquido

Rimmel London Lasting Finish Matita Labbra

Accessori di benessere

Sogni di concederti una seduta di massaggio super rilassante o di risolvere finalmente i tuoi problemi con la cervicale? In offerta trovi dei dispositivi che possono fare al caso tuo, tra cui il massaggiatore per il collo e la pistola per il massaggio. Fai attenzione: queste due offerte sono a coupon!

Bici elettriche

Ebbene sì, potrebbe essere arrivato il momento anche di rivoluzionare i tuoi spostamenti, investendo su una bici elettrica. Grazie alle offerte Amazon puoi finalmente comprarne una a prezzo scontato, sia pieghevole e quindi super leggera, sia in versione mountain bike, magari da regalare al tuo lui. Anche in questo caso, però, non perdere troppo tempo perché si tratta di offerte a coupon, ovvero disponibili in numero limitato.

Il monitor per il PC

In offerta questa settimana trovi anche lo schermo per il PC da 27 pollici di CHiQ. Ultra sottile, ha un design senza cornice che ti assicura una visione nitida ed è dotato di una tecnologia che bada alla sicurezza degli occhi. Anche questa offerta è a coupon.

Robot aspirapolvere

Se hai perso le offerte della scorsa settimana, non disperare: anche questa volta puoi trovare a prezzi scontati dei robot aspirapolvere che potranno rendere meno faticose le pulizie domestiche. Ti basta programmarli. anche tramite smartphone, e al resto pensano loro! E se cerchi un dispositivo comodo per l'ufficio o per l'auto, a prezzo scontato trovi anche il super aspirabriciole portatile.

Friggitrici ad aria

Tra gli elettrodomestici da cucina, da acquistare in offerta grazie al Prime Day, punta sulla friggitrice ad aria che ti permetterà di preparare gustose fritture, salvaguardando la salute e anche la linea. Non serve infatti olio perché questi super macchinari sfruttano solo la potenza dell'aria calda. Ecco due modelli in offerta:

Gli occhiali anti luce blu

Sapevi che per proteggere gli occhi dalla luce blu e alleviare l'affaticamento quando utilizzi il computer, il cellulare o il tablet, possono essere utili degli occhiali? In offerta trovi diversi modelli... non ti resta che provare: per dire finalmente addio al mal di testa da schermo!

TIJN Occhiali luce blu

Occhiali Opulize Met - confezione da 3

L'epilatore a luce pulsata

Per ottenere una pelle liscia, in modo sicuro e duraturo, l'accessorio da avere è l'epilatore a luce pulsata. Quello di Baivon, che trovi scontato con offerta a coupon, ha un design ultra compatto e ti permette di ottenere risultati simili a quelli di un salone di bellezza.

La bilancia pesa persone

Infine, tra le offerte di questa settimana trovi anche la bilancia intelligente di Healthkeep. Oltre al peso, ti fornisce dati accurati su 13 indicatori di salute, tra cui grasso corporeo e massa muscolare. E con l'app dedicata puoi registrare e monitorare i tuoi progressi in un pratico grafico.

Promozioni Prime Day già valide

Oltre alle offerte countdown in attesa del Prime Day, Amazon ha lanciato numerose iniziative promozionali imperdibili e tutte già valide, eccole:

