I l 21 e 22 giugno torna il Prime Day di Amazon ma c’è una buona notizia: alcune offerte partono già da questa settimana. Ecco quelle da non perdere

Prime Day 2021: le migliori offerte di questa settimana

Il 21 e il 22 giugno torna il Prime Day di Amazon, un'occasione imperdibile per concedersi una sessione di shopping online, usufruendo di vantaggiosissimi sconti riservati ai clienti Prime di Amazon. Hai già in mente qualche acquisto che ti piacerebbe fare? Allora ci sono buone notizie: alcune offerte, infatti, partono già da questa settimana. Per vederle tutte ti basta cliccare qui sotto

COME FUNZIONA PRIME Se vuoi usufruire degli sconti, devi essere iscritta al programma Prime: il costo è di 36 euro l'anno, oppure 3,99 Euro al mese, e per il primo mese puoi sfruttare la prova gratuita. Oltre alle spedizioni veloci puoi usufruire della piattaforma di streaming Amazon Prime Video e di tantissimi altri vantaggi.

Come dicevamo, alcune offerte dell'Amazon Prime Day 2021 sono iniziate già questa settimana e, per agevolarti nella scelta, abbiamo preparato una super selezione. Eccola!

(Disclaimer: nei box offerte potresti non vedere il prezzo corretto se non sei loggata con il tuo profilo Amazon Prime)

Piastre per capelli

Se desideri da tempo acquistare una piastra per capelli di buona qualità, l'Amazon Prime Day potrebbe essere l'occasione giusta per trovare quella che fa per te a prezzi scontati. Dai modelli con rivestimento in ceramica e funzione vapore come quella di Babyliss fino alle piastre 2 in 1 come quella di Rowenta che ti permette di scegliere tra una piega super liscia e una mossa, non avrai che l'imbarazzo della scelta. Di seguito, ecco alcuni super modelli in offerta.

Aspirapolvere

Vuoi rottamare il tuo vecchio aspirapolvere e sceglierne, finalmente, uno nuovo che ti faciliti la vita? Anche in questo caso, gli sconti del Prime Day possono esserti molto utili. Questa settimana trovi in offerta anche l'ormai leggendario Roomba che ti permette di pulire senza nemmeno muovere un dito: lo comandi anche a distanza tramite app o Alexa, e ti consiglia persino strategie utili come le pulizie extra nei periodi di muta del tuo animale o di picco delle allergie. Ma non è tutto, in offerta trovi anche scope elettriche e aspirapolvere senza fili. Dai un'occhiata qui:

Epilatori a luce pulsata

Stress da ceretta, addio. Il dispositivo che ti permette di vincere la guerra ai peli superflui è sicuramente l'epilatore a luce pulsata e il momento giusto per acquistarlo potrebbe essere proprio questo. In offerta infatti trovi diversi modelli: dal Velvet Skin di Beurer al Braun Silk-expert Pro.

Epilatori classici

Se preferisci gli epilatori classici, nessun problema: anche in questo caso le offerte non mancano. Tra i prodotti scontati trovi anche Braun Silk-épil 9, con tutti gli accessori per una pulizia del viso degna di una Spa, e Braun Silk-épil 9 9-890 con il bikini styler progettato per ottenere linee, forme o contorni precisi.

Make up e skincare L'Oréal

Filler anti rughe ma anche creme viso e fondotinta per un make up impeccabile: per la tua beauty routine quotidiana le offerte del Prime Day sono moltissime. Trovi infatti già scontati diversi prodotti L'Oréal e non solo.

L'Oréal Paris Crema Viso Giorno Revitalift Laser X3

L'Oréal Paris Crema Viso Giorno Energizzante Anti-Rughe Revitalift

L'Oréal Paris Superliner Flash Cat Eye

L'Oréal Paris Ampolle Rimpolpanti Revitalift

L'Oréal Paris Fondotinta 24H Fresh Wear

L'Oréal Paris MakeUp Fondotinta Accord Parfait

L'Oréal Paris Unbelievabrow Gel per Sopracciglia

L'Oréal Paris Siero Viso Revitalift Filler

Maybelline New York Palette

Se sei in cerca di una palette di ombretti completa da usare tutti i giorni, con tonalità sia mat che glitter, questa palette firmata Maybelli New York fa al caso tuo.

Smartwatch

Per allenarti ma anche per tenere sotto controllo la salute, lo smartwatch è ormai un accessorio must. Tra quelli in offerta trovi activity tracker, perfetti anche per il tuo lui, e modelli super glam da regalare magari anche alle amiche.

Elettrodomestici per la cucina

Frullatori a immersione ma anche centrifughe con cui preparare bevande super vitaminiche: il Prime Day è un'ottima occasione anche per acquistare qualche elettrodomestico nuovo per la cucina, puntando su quelli proposti dai migliori marchi del settore. Qui sotto trovi una selezione:

Caffè

Puoi resistere a tutto ma non a un caffè a regola d'arte? Ebbene, anche per te abbiamo scovato delle offerte Prime Day ad hoc. Dalle capsule alla miscela per l'americano, ecco quelle imperdibili:

Caffè Consuelo in grani interi

