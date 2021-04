C on oltre un decennio di ricerca, Purina ha pensato a un prodotto innovativo Pro Plan® LiveClear® per ridurre sensibilmente l’allergene che si trova sul pelo del gatto

I gatti sono i fedeli amici dell'uomo e da sempre hanno un fascino tutto esoterico. Ma non tutti possono "beneficiarne" in quanto allergici al pelo. Ecco quindi che Purina lancia il primo alimento per gatti in grado di ridurre l’allergene che si trova sul loro pelo. Così potremo finalmente dire addio all'allergia al gatto, un'allergia molto frequente che provoca rinite allergica con naso che cola, starnuti frequenti, occhi arrossati e pruriginosi, lacrimazione ed in alcuni casi anche orticaria da contatto.

La sensibilità agli allergeni del gatto infatti colpisce un adulto su cinque in tutto il mondo. Per questo motivo le interazioni tra i gatti e i loro affezionati padroni possono subire limitazioni e/o addirittura si è costretti a rinunciare alla loro compagnia. Anzi, ormai per fortuna potremo dire potevano, perché con il nuovo nato in casa Purina queste limitazioni vanno ad abbattersi. Pro Plan® LiveClear®, infatti, è un alimento per gatti, risultato di oltre un decennio di ricerca condotta da Purina®, proprio per trovare un rimedio sicuro ed efficace che potesse ridurre la sensibilità agli allergeni.

Una notizia non da poco se consideriamo che gatto in casa fa sentire meno soli, un'ottima compagnia specie per le persone più anziane, aiutano ad avere una vita più positiva e i ragazzi imparano sia da piccoli ad essere più responsabili proprio grazie al dovere di gestirli.

Ma cosa genera l'allergia al gatto? Come ha spiegato il dottor Ebenezer Satyaraj, PhD e immunologo che lavora in collaborazione con Nestlé Purina Research: “Molte persone pensano che l’allergene sia il pelo o la forfora del gatto, ma in realtà è quello che c’è sopra – ossia il principale allergene del gatto chiamato Fel d 1, una proteina che i gatti producono naturalmente ad esempio nella loro saliva”.

Il dottor Ebenezer Satyaraj è anche il ricercatore principale nella ricerca che ha portato allo sviluppo di Pro Plan® LiveClear®. Quando i gatti si tolettano, l’allergene Fel d 1 si diffonde sul pelo, sulla pelle e di conseguenza nell’ambiente circostante. Tutti i gatti producono il Fel d 1, indipendentemente dalla razza, dall’età, dalla lunghezza del pelo, dal sesso e dal peso corporeo. Per questo motivo non esistono gatti che si possono definire “ipoallergenici”.

Per risolvere il problema, gli scienziati di Purina® hanno creato un prodotto innovativo capace di neutralizzare l’allergene Fel d 1 proprio grazie agli alimenti. Così se nutrirai il tuo gatto con Pro Plan® LiveClear®, tu e la tua famiglia avrete maggiori possibilità di non riscontrare allergie. Anche perché già dalla terza settimana di alimentazione esclusiva ci saranno significativi miglioramenti. Tuttavia, gli alimenti non si pongono in sostituzione ad altri metodi per la riduzione degli allergeni, piuttosto come un’altra soluzione per risolvere questo problema.

Pro Plan® LiveClear® è un alimento secco, completo e bilanciato al 100% con gusti e valori nutrizionali che contribuiscono a una sana alimentazione quotidiana del tuo gatto.