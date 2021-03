Raggiungere il successo: non basta il merito, devi saperti aiutare

Q uella promozione che stai ancora aspettando, quell'obiettivo sempre più lontano: Sei bravissima, lo sai, ma nessuno sembra accorgersene. La buona notizia? Bastano pochi, semplici, passi per aiutare te stessa a spiccare il volo

Non sei soddisfatta della tua vita e non fai altro che notare ingiustizie. Sul lavoro c'è sempre qualche collega che ottiene più riconoscimenti di te; nel quotidiano c'è sempre quell'obiettivo che proprio non riesci a conseguire. Sai perché? Per raggiungere il successo, nel lavoro o nella vita privata, non basta il merito.

Sì, hai capito bene: il risultato finale delle tue azioni è influenzato da una (lunga) serie di altri fattori che hanno davvero poco a che fare con il puro merito. Riguardano il tuo modo di affrontare le piccole sfide che la vita ti propone ma anche la percezione che hai di stessa. Per ottenere davvero quello che più desideri, devi saperti aiutare. Qui puoi trovare qualche piccolo suggerimento.

Accetta il mutamento

Negli ultimi mesi tutto è mutato e non riesci a fartene una ragione. Non fai altro che pensare a quanto era piacevole la tua professione prima di quell'episodio che l'ha stravolta, a quanto era stimolante il tuo lavoro prima che arrivasse il nuovo collega con il quale proprio non riesci ad andare d'accordo o il nuovo capo che non ti valorizza.

Lo sai già: rimuginare in continuazione su tutto questo non ti porterà da nessuna parte. Se non puoi cambiare la situazione, accetta semplicemente che sia cambiata e cambia anche tu in relazione ad essa. Modifica il tuo modo di fare in base alle novità dinanzi alle quali ti trovi e non ti precludere la possibilità di esplorarle: potresti rimanere piacevolmente sorpresa di ciò che ti attende.

Vivi il cambiamento

Hai compiuto il primo passo e stai provando ad accettare il cambiamento ma non riesci ancora a viverlo serenamente: è il timore dell'ignoto che emerge con prepotenza, un campanello d'allarme che devi assolutamente spegnere. Non puoi pensare di raggiungere il successo se non sei perfettamente integrata con l'ambiente che ti circonda.

Sei bravissima e hai talento ma non basta se non sai adattarti alle nuove sfide. Il mondo che ci circonda è in continua evoluzione, non avere paura di gettarti a capofitto in una nuova prova. Sì, sarà difficilissimo, hai ragione. Tu, però, ce la farai.

Pensa positivo

Lo hai sentito già mille volte e non ne puoi più. Te lo consigliano familiari, amici e colleghi: pensa positivo. No, non è la canzone di Jovanotti ma un modo di essere e di affrontare le sfide. Il pensiero positivo ti aiuterà a realizzare i tuoi sogni e a raggiungere i tuoi obiettivi perché ti consentirà di affrontare ogni prova con ottimismo e serenità.

Ti sei candidata per quel posto di lavoro che speri di ottenere da anni oppure stai provando ad avere quella promozione che rappresenterebbe una grande opportunità nella tua carriera. Frasi come: "Non mi prenderanno mai" lasciale da parte. A cosa servono se non a scoraggiarti in partenza? Sei tu la persona adatta a quel nuovo incarico e lo sai perfettamente, lascia che se ne accorgano anche gli altri. Sorridi e mostra sicurezza: sai perfettamente quello che vuoi e sai di essere la persona giusta.

Amati

Se non lo fai tu, come puoi pensare che lo facciano gli altri? Amati, sostieniti, incoraggiati e prenditi cura di te stessa. Sei tu il primo capo che devi convincere, il primo partner con il quale condividere emozioni, la prima figlia da accudire, la prima mamma a cui badare, l'unica persona con la quale trascorrerai davvero la vita intera.

Prenditi cura del tuo corpo e della tua mente. Coccolati con un bagno caldo il venerdì sera e concediti un bicchiere di vino il sabato, il dolce la domenica, quel nuovo paio di scarpe che hai visto in vetrina la scorsa settimana. Leggi un libro, guarda la tua serie TV preferita e concediti due ore per quel film che non hai più visto in televisione perché eri troppo stanca.

Ripensa te stessa

Se in ognuno dei punti precedenti hai pensato: "Non è da me", è proprio da qui che devi iniziare. Ripensati. Se tutto ciò che hai fatto fino a questo momento non ti ha portato a raggiungere ciò che volevi e il successo che desideravi devi indubbiamente mettere tutto in discussione. Pensi di essere nel giusto, pensi che non ci sia nulla da migliorare eppure la tua vita sembra dirti qualcosa di molto diverso.

La strada che hai seguito fino ad oggi non ti ha portato alla meta che desideravi, allora - semplicemente - cambia strada. Cosa hai da perdere? Sapersi aiutare attraverso piccoli accorgimenti è fondamentale e spesso è il nostro modo di vedere le cose ad influenzare il corso degli eventi. Cambia prospettiva!

Pianifica e costruisci

Ok, ti ho dato spunti interessanti e ti stai convincendo che per raggiungere il successo nella vita non basta il merito. Vuoi davvero iniziare a prestare attenzione a tutte le piccole cose collaterali che possono aiutarti a fare la differenza ma non sai da dove cominciare.

Comincia da un foglio di carta e una penna. Pianifica i tuoi prossimi passi e datti degli obiettivi semplici, misurabili e realizzabili. Per ogni obiettivo fai una lista delle cose da fare e appuntati una piccola strategia da seguire tutti i giorni, passo dopo passo, senza fretta.