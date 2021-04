5 ragioni per cui non vieni promossa e come aggirarle

P ossono essere tante le motivazione per cui non vieni promossa anche se pensi di meritarlo. Conoscerle può farti arrivare preparata alla prossima opportunità

A volte capita di impegnarsi tanto sul lavoro e, dopo mesi o anni di intensa abnegazione, di essere convinte di meritarsi una promozione. Promozione che però, alla fine non arriva. I motivi per cui anche se te lo meriteresti non vieni promossa possono essere tanti e su molti di essi si può lavorare, in modo da correggerli in vista della prossima occasione.

Ecco i cinque più comuni.

Non ci sono le risorse economiche

Quasi sempre si tende a dare la colpa a se stesse in caso di mancato avanzamento di carriera. Non sempre però se non vieni promossa esistono cause che ti riguardino.

Se l'azienda per la quale lavori, ad esempio non naviga in acque super serene e non può permettersi un costo aggiuntivo, con ogni probabilità non avrà alcuna intenzione di concedere premi aziendali, benefit o promozioni. Questo però non significa che non si accorga di chi siano i propri dipendenti più valorosi, semplicemente si trova nell’impossibilità di riconoscere loro quanto dovuto.

Se sei sicura di trovarti in questa situazione e che il tuo rendimento non abbia influenzato minimamente la decisione, stai tranquilla e continua a lavorare con professionalità.

Certamente non si tratta di una realtà esaltante ma se ti sembra solo una fase passeggera e che nessuno ti stia sottovalutando, armati di pazienza e aspetta che la tempesta passi. Anzi, se puoi, rema con ancora maggior energia per far sì che ciò accada velocemente.

Non sei davvero pronta

Al contrario dello scenario precedente, molto spesso capita di sovrastimarsi e di credere di essere pronte per un passo, quando in realtà non è così.

Se non vieni promossa può essere semplicemente che non ci siano le basi perché questo avvenga.

Il che non significa che tu non ti sia impegnata abbastanza o che non sia brava sul lavoro, ma semplicemente che la tua esperienza non abbia ancora raggiunto un livello tale da giustificare un avanzamento di carriera. Se hai il sentore che sia così non abbatterti, se possiedi le capacità giuste per farti valere si tratta solo di fare ancora un po’ di gavetta e di non peccare di presunzione. Vedrai che alla fine i tuoi sforzi verranno notati e premiati.

Non sai comunicare abbastanza quanto vali

Paradossalmente può anche capitare che il motivo per cui non vieni promossa non sia legato alla tua bravura o meno, piuttosto al tuo modo di farla conoscere.

Lavorare tanto per l’azienda ma farlo stando sempre un passo indietro rischia di farti diventare invisibile prima agli occhi dei tuoi colleghi e poi del capo, che potrebbe anche finire per attribuire ad altri, meriti che in realtà sarebbero tuoi.

Il suggerimento non è certo di avere un atteggiamento arrogante o di metterti in mostra inutilmente, ma nemmeno di nasconderti. Alla presentazione del prossimo progetto, se il tuo apporto è stato determinante in alcune fasi, non avere il timore di prendere la parola e rivendicare quanto fatto.

Sembri poco propensa al gioco di squadra

Più si sale di livello più, solitamente, si è chiamati a prendere decisioni per il team o, addirittura a guidarlo. Se l’impressione che dai è quella di essere un’ottima lavoratrice ma allo stesso tempo di essere piuttosto individualista, è probabile che in vista di una promozione, questo aspetto venga messo nella colonna dei contro.

Cerca quindi di non passare tutta la giornata con la testa china sul computer ma coinvolgi i colleghi in quello che stai facendo e dai opinioni agli altri quando richiesto. La capacità di fare gruppo è molto apprezzata.

Sei carente nella soft skills

Indubbiamente sul lavoro le prime cose che vengono valutate sono le hard skills, ma compiere l’errore di sottovalutare l’importanza delle soft skills potrebbe costarti caro. Se lo fai probabilmente è questo uno dei motivi per cui non vieni promossa.

Emergere nella propria mansione, infatti, spesso non basta, ma serve anche dimostrare abilità collaterali come ad esempio capacità di organizzazione e mediazione tra colleghi, empatia, facilità nel lavorare sotto stress e molto altro.

Individua i tuoi punti di forza e coltivali al pari delle competenze, non te ne pentirai.

Come non abbatterti se non vieni promossa

Dopo una cocente delusione, avvilirsi e non sentirsi all’altezza è molto comune ma anche contro producente.

Passare il tempo a lamentarti non farà cambiare le cose e molto probabilmente pregiudicherà i tuoi risultati lavorativi successivi. Ecco quindi alcuni consigli extra su come risollevarti subito dopo il fattaccio, e tornare al lavoro più grintosa di prima.

Stai calma, prova a scoprire perché non hai ottenuto il lavoro e agisci in base al feedback.

Chiedi al tuo capo o responsabile pertinente cosa dovresti fare per avere successo la prossima volta.

Valuta davvero le tue abilità.

Fai un elenco di cose specifiche che hai fatto per aggiungere valore all’azienda e parlane alla prossima opportunità di promozione.

Assicurati che coloro che contano siano consapevoli del tuo contributo.

Non drammatizzare troppo l’accaduto.

Non essere sgarbata o ostile con chi ha ottenuto la promozione al posto tuo.